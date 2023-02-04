Воспитать патриотов: что изменит новая методика преподавания истории России

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

2 февраля была принята новая концепция преподавания истории России для непрофильных специальностей в вузах. Ее утвердили в Министерстве образования РФ на заседании Экспертного совета по развитию исторического образования.

Обновленную учебную программу по истории разработают на основе продуманной концепции. Для этого экспертное сообщество составит методические пособия для преподавателей и учебники для студентов. Так лекции и семинары помогут преподавателям сформировать в студентах общероссийскую идентичность и воспитать в них чувство патриотизма. В концепции уточняется, что информация в учебных программах будет актуальной и научной.

— Сама же концепция представляет собой перечень и необходимый минимум событий отечественной и мировой истории, который должен быть в курсе изучения по этому предмету, — отмечает научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. — На мой взгляд, преимущество нашей системы образования перед всем остальным миром в том, что в нашей средней школе в равной степени преподается как всеобщая, так и отечественная история. Однако для использования этого курса в вузах преподавателям необходимо будет повысить свою квалификацию.

Для принятия концепции выбрали историческую дату — 2 февраля 80 лет назад была одержана победа в Сталинградской битве.

— Именно там был достигнут коренной перелом в войне, продолжен путь к последующему освобождению огромных территорий и разгрому нацизма в Европе, — рассказал председатель ассоциации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин.

Он добавил, что с тех пор образ непокоренного города на Волге навсегда останется символом стойкости и мужества русского народа, прочной духовной опоры перед лицом внешних угроз и врагов, в какие бы блоки и международные секты они ни объединялись.

— Разработчиками концепции было рассмотрено порядка 500 конструктивных дополнений и замечаний, большая часть которых в текущей редакции учтены, — отметил Нарышкин. — Принимаемый нами документ в первую очередь устанавливает требования к уровню знаний, которыми должен обладать каждый студент, а не к методам достижения образовательного результата.

При этом Нарышкин отметил, что у вузов должна сохраняться свобода действий для использования собственных методических наработок.

— Задачей университетов во все времена была подготовка патриотически настроенных и думающих граждан своей страны, имеющих широкий кругозор и профессиональные знания, — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. — С 1 сентября текущего года будет читаться обновленный курс истории в объеме 144 часов.

По словам директора Института российской истории РАН Юрия Петрова, в принятой концепции обозначены такие темы, как революции, реформы, освоение новых территорий и колониальная политика мировых держав, причины и предпосылки мировых конфликтов.

— В документе особенно выделен принцип того, что история регионов России не должна остаться за пределами учебного плана студентов неисторических направлений, однако распределение учебных часов остается под управлением вузов, — добавил Петров.