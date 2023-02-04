Волшебные фигуры: необычные скульптуры из металла работы Андрея Асерьянца украсили столичные дворы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва — удивительный город. В каждом ее районе есть изюминка. А в каждом жителе — желание сделать столицу лучше. Скульптор Андрей Асерьянц в этом преуспел, он добавил малой родине немного доброго хулиганства и легкой музыки металла.

О таких, как Андрей Викторович, говорят: «Он может сделать конфетку даже из фантика». Для своих работ весь материал скульптор находит на свалках. Из отрезков труб, фрагментов отслуживших газовых баллонов, автомобильных компрессоров, фантазии и мастерства художника рождаются металлические Дон Кихот, Барон Мюнхгаузен, братья Нобель.

— Родился я в творческой семье, отец — книжный график, мама — скульптор. Жили мы в художественной мастерской в Измайлове. Я не посещал выставки, я жил на них, — смеется Андрей Викторович. — Мы постоянно куда-то ехали. Помню, как в 1965–1966 году мы с мамой стояли на Шереметьевской улице. Вокруг — деревянные постройки. Мы ждем автобус № 19. Ждем очень долго. Вся улица засыпана снегом. Видны следы от редких автомобилей. Над нами болтается лампочка в 15 ватт без абажура. В темноте — было часа 4 вечера — виден оранжевый дым Станколита и завода алюминиевых сплавов. А вокруг нас люди. Все почему-то в сером. Но сегодня изменилось все! Недавно я пришел в поликлинику и обалдел! Нажал кнопку — записался, пришел в удобное время к врачу, без очереди. Сегодня Москва совершенно не похожа на город моего детства. Люди довольные, улыбаются, и это прекрасно!

Андрей Викторович улыбки любит. Его можно назвать мастером человеческих улыбок. Мимо его работ нельзя пройти равнодушно. Если составить путеводитель по местам, где «живут» скульптуры Асерьянца, получится создать увлекательный квест. Во дворе дома № 29 по Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон жителей радуют «Ворона и Лисица» и «Слон и Моська». У дома № 10 на Кленовом бульваре поселились пушкинские герои поэмы «Руслан и Людмила». А на Нагатинской набережной у загса живут «Аисты» и «Влюбленные ». Нежность из металла... Поэтично.

— Я не могу сказать, что с детства мечтал работать с металлом. Я работал в бронзе, керамике, создаю кинетические скульптуры. Да и учился я в Высшем художественно-промышленном училище имени Строганова на скульптора по керамике, но в 90-е годы люди моей профессии стали не нужны. А меня с моими металлическими скульптурами пригласили в Германию. Я поехал. За месяц сделал там 28 скульптур высотой порядка 40 сантиметров. Жил в каком-то сараюшке, недалеко от свалки металлолома, где были нужные материалы для работы. Почти не выходил, спал мало, ел консервированную кукурузу и творил. Потом был аукцион, и я с 30 процентами суммы от проданных работ вернулся домой, чтобы помогать всем родным.

Сотрудничество с немцами продолжалось много лет. Работы становились масштабнее, география росла. Сегодня скульптуры столичного мастера есть у частных коллекционеров из всех уголков мира, в том числе и в России — в Волгограде, Уфе, Московской области и, конечно, в Москве.

Работы Асерьянца украшают многие столичные парки и скверы. В усадебном парке «Покровское-Стрешнево» можно увидеть семейку велосипедистов-дачников, художника, рыбака и плотника. В Бабушкинском парке культуры и отдыха с 2014 года местной достопримечательностью считается фигура изобретателя на паровой машине. В том же году на Нагатинской набережной, 56А, появилась «Девушка с телефоном».

А в районе Свиблово, в сквере «Знаки зодиака» на пересечении Енисейской улицы и Нового Берингова проезда уже 15 лет посетителей радует целый звездный ансамбль. Благодаря металлическим знакам зодиака Андрея Асерьянца небольшой участок превратился в место притяжения жителей и гостей из других районов.

— Я давно живу в другом районе, — рассказывает 28-летняя москвичка Таисия Логинова. — Вышла замуж и уехала в Южное Бутово. Но всегда скучаю по этому скверу, вспоминаю, как собирались тут с подругами. Я могу не помнить дат рождений своих одноклассниц, но кто под каким знаком зодиака родился — помню. Сейчас я приехала с дочкой показать ей это волшебное место и ее знак. Алина — Дева. Я — Водолей, а папа у нас Лев. Мне кажется, скульптуры отлично нас характеризуют.

Знаки зодиака в сквере сделаны из металла, собранного автором в 2007 году на свалке в Ростокино. Андрей Асерьянц нашел способ превращать мусор в шедевры. За 15 лет металл не проржавел. Против его волшебства даже ливни и снегопады не страшны.

— Вовсе я не волшебник, — разводит руками Андрей Викторович. — Но одну хитрость знаю, чтобы железо не сгнило от осадков, не проржавело.

А секрет простой — металл должен дышать. Я делаю дырки для вентиляции, и внутри всех скульптур гуляет ветер. Благодаря этому металл может прослужить очень долго. Я наблюдаю за трубой, которую мой дедушка вбил на даче. Дедушка умер в 1983 году, а труба до сих пор держит забор. А все потому, что внизу трубы сделано такое отверстие. В основном я беру металл из газовых баллонов, так что скульптуры должны простоять лет 100–150.

Если подойти поближе к скульптурам и приложить ухо, можно услышать, как в них гуляет ветер и поет душа.