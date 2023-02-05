Война с планшета: как современные армии совмещают боевые действия с передовыми технологиями

Применение разведывательного беспилотника в зоне спецоперации. Эти «птички» способны поставлять информацию, которая эффективно используется в сетецентрической системе управления войсками / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Спецоперация на Украине вызвала бурный рост высоких технологий. Одна из таких — сетецентрическая война. Боевые действия ведутся буквально с помощью смартфона или компьютера. Именно цифровые новшества и оружие, предоставленные Пентагоном, позволяют украинским войскам до сих пор держаться. Что способна противопоставить Россия? Сможем ли мы вести военные действия с помощью интернета? Пора ли сбивать спутники Илона Маска, поддерживающие ВСУ?

«Сетецентрическая война» — это термин для СМИ и блогеров. На самом деле речь идет о сетецентрической системе управления боем, рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

Орудия можно наводить автоматически

— Представьте: идет бой. Какая-то группа бойцов наступает, но внезапно попадает под артиллерийский огонь, — рассказывает эксперт. — Батарею противника нужно срочно подавить. Командир наступающих связывается со штабом и просит накрыть огнем батарею противника. Для этого ему нужно — во время боя — вычислить и передать ее координаты.

Штаб, получив их, соответственно, связывается с нашей батареей и отдает приказ «накрыть» огнем вражеских артиллеристов. Казалось бы: все просто. Проблема в том, что от появления проблемы — ваше подразделение попало под огонь противника — до «ответки» со стороны наших артиллеристов проходит до получаса, а иногда и 40 минут. За это время батарея противника меняет место дислокации, и наша «ответка» прилетает в пустое место. Я сейчас описываю не теоретический пример, а вполне конкретную ситуацию, которая повторяется с нашими войсками на поле боя каждый день. Мы опаздываем.

При сетецентрической системе управления боем, которую сейчас активно используют ВСУ, военные действия ведутся не так.

Каждый командир артиллерийского подразделения имеет радар для контрбатарейной борьбы, три-четыре беспилотника разведки и несколько артиллерийских батарей. Вся информация с БПЛА, радаров и из других источников попадает на его компьютер, и он в реальном времени видит расположение как своих частей, так и подразделения противника.

— Да, на планшете отображаются приказы об артиллерийской поддержке. Но и сам командир дивизиона видит ситуацию на поле боя и может сам наводить свои пушки и минометы туда, где они больше всего необходимы, не дожидаясь запроса, — рассказывает Андрей Земцев. — Как только контрбатарейный радар засекает огонь артиллерии противника, командир тут же перенацеливает одну из своих батарей на подавление чужой батареи.

Как пояснил эксперт, в сетецентрической системе управления войсками любой командир — пехотной роты, танка, БМП, артиллерийской батареи, экипажа истребителя или вертолета — видит на планшете всю ситуацию на поле боя. Все разведданные о размещении противника, доклады о поражении целей моментально загружаются в систему и становятся доступными всем участникам событий.

При этом сетецентрическая система управления боем, как пояснил эксперт, использует также искусственный интеллект. Ведь некоторые артиллерийские батареи включают в себя самоходные артиллерийские установки (САУ) с автоматами позиционирования, заряжания и наведения. Благодаря этим автоматам нет смысла передавать координаты цели батарейному расчету. Нет смысла ждать, пока командир рассчитает углы и азимуты наведения, сделает поправки на ветер, а бойцы вручную наведут орудия на цель. Нет, все сделает компьютер, причем значительно быстрее, чем люди. И выстрелы будут точнее.

Эксперт признал, что ВСУ, «спасибо» американцам, уже давно используют подобную систему. Это качественно новый уровень управления войсками, позволяющий вести сражение более гибко, оперативно реагируя на любые действия ВС России. Больше того: в эту систему постоянно подгружают разведданные со стороны НАТО.

На этом фоне становятся понятными причины наших неудач под Изюмом и Лиманом: в борьбе с таким противником очень тяжело сохранить управление своими войсками, опираясь на старые методы.

СССР придумал, США — доработали

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков рассказал, что идея сетецентрической войны родилась у нас.

— Маршал Советского Союза Николай Огарков разработал эту концепцию еще в начале 1980-х. Она называлась «стандартизированная система управления войсками и оружием», — рассказывает эксперт. — К великому сожалению, у нас эта система не получила развития. Зато в 1990-х за ее разработку активно взялись американцы, признавая, впрочем, Огаркова как автора идеи. Таким образом, Пентагон эту систему уже около 30 лет развивает и совершенствует.

А вот наши Вооруженные силы, увы, делают это плохо. Так, например, для сухопутных войск создана единая система управления тактического звена «Созвездие». Для ВДВ — система оперативно-тактического звена «АндромедаД». Получается, что у каждого рода войск — своя координация. Но ведь воюют-то они вместе, бок о бок! В наших войсках также существуют системы оперативно-стратегического уровня «Акация-М».

— Они тоже сетецентрические, поскольку объединяют командные пункты с терминалами на самолетах, беспилотниках, артиллерийских установках в единую сеть. Благодаря ей идет обмен данными, видеоинформацией и текстовыми сообщениями, — рассказывает член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский. — Однако единого информационного центра во всех системах системах управления боем не существует.

Как пояснил эксперт, в Российской армии уже есть соединения, способные вести сетецентрическую войну. Они оснащены комплектом Единой системы управления тактического звена — ЕСУ ТЗ, который разработал концерн «Созвездие». Этот комплект объединяет в разведывательно-ударной системе командование, артиллерию, разведку, батареи ПВО, бронетехнику, беспилотники, а также подразделения пехоты. Терминалами ЕСУ ТЗ ставят на танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», огнеметные системы «Тосочка».

— Благодаря этой системе время принятия решений в условиях боя сокращается, — рассказывает Андрей Земцев. — Причем терминалы ЕСУ ТЗ появляются и на новой технике, и на машинах предыдущего поколения — например, танках Т-90М. Так что американцев мы догоняем. Проблема в том, что процесс идет не очень быстро.

При чем тут Илон Маск?

Военный аналитик Алексей Леонков уточняет:

— Тактика сетецентрической войны эффективна лишь в том случае, когда войска имеют информационное превосходство над противником. В данном случае оно имеется: космическая разведка стран НАТО постоянно поставляет ВСУ данные о позициях и перемещениях наших войск. Плюс украинские подразделения оснащены спутниковой связью, поэтому ВСУ и действуют эффективно.

Откуда в нищей, технологически отсталой Украине спутниковая связь? Помогли американцы, поставившие в прошлом году в страну более 24 тысяч терминалов системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX миллиардера Илона Маска.

— Терминал Starlink — это по сути такая спутниковая тарелка, которую можно упаковать в коробку из-под пиццы, — пояснил Андрей Земцев. — Установив ее, ты имеешь собственный спутниковый интернет, провайдера нет, ты платишь только Илону Маску.

По словам Андрея Земцева, в комплект терминала, помимо тарелки, входят роутер и блок питания. Терминал постоянно связывается со спутниками Маска, огибающими Землю на высоте 550 километров.

— Конечно, обслуживание терминалов довольно дорого стоит. Особенно если учесть, что во время боевых действий они постоянно выходят из строя и нужно срочно поставлять новые, — рассказывает Андрей Земцев. — В октябре, например, главком ВСУ Залужный лично обратился к Маску с просьбой прислать еще 8 тысяч терминалов. При этом за оборудование и услуги связи Украина не платит. Маск пробовал от поддержки Киева прошлой осенью отказаться, но его вызвали в Белый дом, и теперь он снова спонсирует киевский режим. Бюджет на этот год — около 400 миллионов долларов. И «соскочить» нельзя — в США Маску тут же устроят проблемы. Вот и вся демократия. Я, например, слабо представляю, что какого-нибудь Дерипаску вызовут в Кремль и потребуют поставить на фронт 100 танков. А у них вызывают и требуют.

Оборвать связь

Можно ли сбить спутники Маска? Пока Россия ограничивается лишь смутными угрозами.

— Если коммерческие космические спутники США будут задействованы в рамках конфликта на Украине, они могут стать законными целями для удара, — заявил в ООН замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Военный эксперт Виктор Литовкин уверен:

— Уничтожить спутники компании SpaceX реально. Ведь у нас есть ракетные комплексы С-500, системы радиоэлектронной борьбы и даже лучевое оружие. И вряд ли подобный шаг приведет к нашей войне со Штатами. Все-таки речь идет не о военных, а коммерческих спутниках. А просто предупреждать — что можем сбить — смысла нет.

Политолог Владимир Жарихин считает, что спутники сбивать не стоит.

— Обстановка и так крайне напряженная, и привычные правила игры меняются прямо у нас на глазах. Наверное, имеет смысл сделать так, чтобы спутники сами вышли из строя. Тем более что это и так постоянно происходит: технике свойственно ломаться, — пояснил эксперт.

По мнению Андрея Земцева, против спутников Маска вполне можно применить систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Триада 2С». Она способна блокировать сигналы со спутника.

— Комплекс способен подавлять спутниковую связь и полностью выводить космическое оборудование из строя. Причем — с поверхности Земли. Это сверхсекретное оружие, которое монтируется на базе «КамАЗа» с фургоном. Осенью прошлого года ВСУ уже жаловались: дескать, происходят сбои интернета на участках вдоль линии ведения боев — на Херсонском направлении и к западу от Донецка. Не удивлюсь, если работала именно «Триада». Но тогда возникает вопрос — почему жалобы ВСУ на интернет-связь прекратились? Может быть, Маск или украинские военные нашли какое-то противоядие? — рассуждает эксперт. — В любом случае, я уверен, работа в направлении «ВСУ без интернета» ведется. Слишком уж много проблем нам Starlink доставляет.

«Маркер» против «Леопардов»

Российский ВПК, надо отдать должное, готовит достойный ответ технологическим вызовам Пентагона. Ударный вариант робота «Маркер» сможет поражать переданные ВСУ американские танки «Абрамс» и немецкие «Леопарды». Об этом заявил бывший глава Роскосмоса и руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— В систему управления этого робота встроен электронный каталог с образами целей. Причем как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Поэтому «Маркер» способен определить технику противника автоматически, — пояснил Дмитрий Рогозин. — После этого на «Абрамс» или «Леопард» в автоматическом режиме направляется и выстреливает ПТУР — противотанковая управляемая ракета.

По словам Рогозина, «Маркер» способен не просто стрелять во все подряд, но и выстраивать приоритеты — какая цель более значима. И поражать в первую очередь именно ее. Уже в феврале на Донбасс поставят четыре «Маркера» — в разведывательном и боевом вариантах. Робототехнический комплекс имеет массу около трех тонн — как средний джип. При этом двигается автономно и распознает объекты с помощью искусственного интеллекта. Иными словами — по своим не выстрелит.

Готовься, враг, к М-ИРу

Но — не «Маркером» единым. Ростех подготовил свой ответ на «цифровую» тактику ВСУ. Это так называемый «Планшет-М-ИР» — современная система управления огнем. Суть ее в том, что все наши участники боя переходят в одно информационное пространство. К тому же ими управляет автоматизированная система.

— На «Планшет-М-ИР» сейчас переводят все наши средства поражения противника, — рассказывает Алексей Леонков. — Эта система позволяет передавать развединформацию, чтобы понимать объективную обстановку на поле боя. Также она помогает распределять и поражать цели. Командир, руководящий боем, с помощью этой системы может оптимально распоряжаться силами и средствами.

Как пояснил эксперт, «Планшет-М-ИР» разработан для автоматизации управления расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также подразделениями артиллеристов и минометчиков. По сути — это более современная версия системы «Планшет-А», которая уже применяется в войсках. Как предполагается, новейший комплекс будет базироваться в бронеавтомобиле «Атлет».

— Это логично. Ведь когда командир находится за броней, он не видит, что происходит. Но планшет позволяет получить объективные данные о ходе боя, — пояснил Алексей Леонков.

По его словам, «Планшет-М-ИР» способен взаимодействовать и с беспилотной авиацией, чтобы получать максимальное количество разведданных. Причем речь идет абсолютно обо всех БПЛА, принятых на вооружение нашей армией.

— Спецоперация на Украине показала, что успех современных военных действий базируется не только на военной мощи, но и на четкой координации подразделений. А еще, конечно, на правильных разведданных, — пояснил Андрей Земцев. — Принцип «кто владеет информацией, тот владеет миром» можно перефразировать: «кто вовремя получает правильную информацию, тот побеждает на поле боя». Нам придется научиться вести сетецентрические войны, процесс уже начался.

ЦИФРА

2 минуты — время между обнаружением противника и его «накрывания огнем» при сетецентрическом бое.

КАК У НИХ

Многие армии мира уже давно пользуются принципами сетецентрической войны. Причем не всегда удачно.