За Ладой едем к соседям: как купить машину в Белоруссии и сколько это будет стоить

Покупатель осматривает салон автомобиля Lada Granta Cross, который в Белоруссии может стоить дешевле / Фото: Антон Денисов / РИА Новости

1 февраля автосалоны в Белоруссии объявили, что вновь начали продавать автомобили гражданам России. «Вечерняя Москва» выяснила, как приобрести машину в Союзном государстве и сколько это будет стоить.

Еще в прошлом году многие автосалоны Белоруссии отказывали гражданам России в покупке, ссылаясь на «дилерское соглашение», однако после жалоб россиян в Евразийскую экономическую комиссию продажи возобновились. Ездить в Союзное государство за подержанными авто россияне и не переставали — выгода до сих пор сохраняется, по крайней мере до тех пор, пока очередной пакет западных санкций не «накроет» Белоруссию. Сейчас, к примеру, китайский кроссовер Geely Coolray в Белоруссии может стоить на 300 тысяч рублей дешевле. Что более удивительно — на отечественную Lada Granta у соседей ценник тоже меньше. При этом «голая» комплектация некоторых моделей у белорусских дилеров может быть дороже, чем в России, а «богатая» — дешевле. Процесс покупки авто в Белоруссии мало чем отличается. Но придется обменять валюту на белорусскую.

— Из документов вы получите выписку из электронного ПТС, договор купли-продажи, транзитные номера и заверенное одобрение типа транспортного средства, подтверждающее безопасность и законность автомобиля, который ранее не эксплуатировался в стране, — рассказали в одном из белорусских автодилеров.

Однако с этого момента могут начаться сложности. Велика вероятность, что в российском отделении ГИБДД не смогут поставить на учет автомобиль с белорусским электронным ПТС. Решение проблемы есть — найти гражданина Белоруссии, который купит выбранный вами автомобиль, зарегистрирует на себя, после чего снимет с учета и передаст вам его по договору куплипродажи как подержанный.

Руслан Рогожин уже много лет занимается перепродажей подержанных автомобилей. В последнее время он все чаще ездит за «товаром» в Белоруссию и Казахстан.

— В Белоруссии нужно будет ехать в ГАИ с владельцем. Там вы оплачиваете пошлину. В целом, как и у нас, в Белоруссии рядом с отделением ГАИ обычно бывает много контор, которые помогают оформить документы тем, кто не силен в бюрократии, — рассказывает Руслан.

В России также нужно будет отдать определенную сумму, например, заплатить утильсбор, размер которого зависит от года выпуска машины.

Также нужно помнить об экологическом классе двигателя. Разрешенный минимум для регистрации — «Евро-4», автомобиль с двигателем классом ниже легализовать, скорее всего, не получится. Поэтому при выборе подержанного авто лучше не заглядываться на «пожилые» экземпляры.

ЦИФРА

687 тысяч новых авто продали в России в 2022 году — на 58,8 процента меньше, чем в 2021-м.

Сравним цены

Рекомендованные розничные цены на некоторые марки и модели автомобилей в России и Белоруссии. Стоимость указана в российских рублях. При этом нужно помнить, что итоговая цена будет отличаться в зависимости от выбранных вами опций.

■ Lada Vesta.

Россия — 1 121 900–1 361 900, Белоруссия — от 1 099 000

■ Geely Coolray.

Россия — от 1 879 000– 2 693 990, Белоруссия — 1 584 800–1 865 750

■ Haval F7.

Россия — 2 299 000–3 149 000, Белоруссия — 1 933 170– 2 616 350

■ Hyundai Tucson.

Россия — 2 790 000– 3 339 000, Белоруссия — 2 773 870–4 035 870

■ Kia Sorento.

Россия — 3 789 900–5 009 900, Белоруссия — 4 439 700— 4 969 750

■ Geely Tugella.

Россия — 3 449 990– 3 749 990, Белоруссия — 2 815 660–3 199 160

■ Kia Sportage.

Россия — 2 849 900–4 039 900, Белоруссия — 3 783 470– 4 540 670

■ Lada Granta.

Россия 724 900–998 900, Белоруссия — 840 000– 950 000

■ Geely Atlas Pro.

Россия — 2 208 990, Белоруссия — 1 865 750

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Санкции, которые планирует ввести Запад, скажутся на авторынке в Белоруссии. Очевидно, что цены пойдут вверх, и, конечно, это в том числе отразится и на российском рынке. Можно предположить, что такого большого разбега по цене на похожие автомобили в России и в Белоруссии уже не будет.