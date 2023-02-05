Интроверт по-русски: как живет без цивилизации единственный обитатель деревни Языковка

Геннадий Никифоров оборудовал дома печь / Фото: Молодежная газета

2 февраля, 65-летие отметил единственный житель деревни Языковка в Ульяновской области Геннадий Никифоров. «Вечерняя Москва» дозвонилась до него и узнала, как ему живется в одиночестве.

Еще тридцать лет назад небольшая деревня Языковка была заселена — в ней проживало чуть более двадцати человек. Однако со временем все ее обитатели перебрались в город. Кроме Геннадия Никифорова. Он не старовер, как многие известные отшельники, а простой обычный человек, которому больше по душе деревенская жизнь. В Языковке у него деревянный дом. Есть электричество, газ и даже три печи.

— Я здесь родился, вырос и сознательно остался, что- бы ни от кого не зависеть, — рассказывает «Вечерке» по телефону Геннадий.

Его голос в трубке слышно плохо: связь постоянно прерывается. И это неудивительно. Мужчина признается, что его кнопочный мобильный телефон ловит сигнал только на определенном участке, если встать на пригорок. Интернетом Геннадий не пользуется.

— Зато у меня есть телевизор — принимает 23 канала, пять кошек, три собаки, десять овец и баранов, — продолжает Никифоров.

Геннадию не раз поступали предложения перебраться в город. Например, несколько раз перевезти его предлагала глава сельского поселения Наталья Вилкова, но тот — ни в какую!

— Вот еще! Жить в четырех стенах? Ходить в магазин да обратно? А тут — все время есть дело: кур, собак покорми, овец выпаси, дров наруби, — гордо заявляет отшельник.

До ближайшего магазина в деревне Загарино Геннадий добирается два часа — зимой на охотничьих лыжах, летом — на велосипеде. На вопрос, кто раньше жил с ним в одном доме, Геннадий не отвечает. Открещевается, что сейчас о нем есть кому позаботиться. На одиночество, мол, не жалуется.

— Навещает сестра — она живет в Самарской области, — продолжает Никифоров. — Привозила лекарства от давления. К врачам я не обращаюсь, не доверяю. Также в администрации поселения обо мне не забывают: каждый месяц привозят пенсию, раз в полгода меняют газовые баллоны. Пожарная служба чистит печку.

Только вот, по словам отшельника, в деревне есть проблема с водой. Уж больно ближайшая речка заросла тиной.

«Вечерка» дозвонилась

36-летний москвич Тимур Леманн живет один в заброшенном доме в поселке Пушкинские Горы (Пушкиногорский район). Разводит рыбу, кур, овец, птицу, ведет свой канал в соцсетях.

— Это не соцпроект, а самая настоящая жизнь, — говорит Тимур.

Пенсионер Нурулла Гайфутдинов из деревни Тямле Чишма Кукморского района республики в Татарстане уже 17 лет живет один в деревне. Копит дрова, топит печь, за водой ходит на родник, а летом выращивает овощи, занимается пчеловодством.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сегодня День Робинзона Крузо. 314 лет назад на необитаемом острове в Тихом океане обнаружен моряк, проживший в одиночестве 4 года, ставший прототипом романа Даниэля Дефо.

ЦИФРА

12 километров нужно идти пешком от Языковки до ближайшего магазина в д. Загарино.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Пономаренко, старший преподаватель Московского института психоанализа:

— Люди становятся отшельниками по разным причинам. Это могут быть специфические особенности психики, которые мешают человеку строить социальные связи, а может быть очень болезненный опыт столкновения с реальностью. Часто — с несправедливостью, в результате которой человек понес ощутимые утраты: потерял родных, имущество, социальный статус. Это может быть и предательство со стороны близких. Человек делает вывод: «Я старался изо всех сил, но все пошло прахом». И решает жить по своим правилам.