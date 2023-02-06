Исполнение желаний и защита от сглаза: как правильно выбрать украшение-талисман

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России отметили Международный день ювелира. «Вечерняя Москва» встретилась с руководителем одной из мастерских Ильей Мельником и узнала, на что обратить внимание при выборе украшения.

Когда вы выбираете украшение, надо смотреть на бирку изделия. На них сейчас обязательно ставится уникальный идентификационный номер, по которому можно отследить, кто его изготовил. Также там указаны используемые материалы — в том числе и вставки в изделии, натуральные или синтетические. Но это касается некрупных драгоценных камней или самоцветов. Если же речь заходит о дорогих вещах, необходим сертифицированный геммолог, который проведет проверку в лаборатории.

О прямом влиянии на судьбу владельца украшений не могу точно сказать, но используемые материалы могут повлиять на здоровье или сыграть предупреждением. Например, могут быть аллергические реакции. Часто организм реагирует так на серебро. Из него не рекомендуют делать пирсинг. Также на белое золото. В большинстве случаев в него добавляют никель, который может быть аллергеном. Серебро может указать на симптомы заболевания владельца — металл быстрее окисляется и темнеет, если у человека нарушен обмен веществ, есть проблемы с печенью. Если хочется купить дорогой камень, надо его брать. Недорогих аналогов при всем желании не найдете. Ценность натурального камня в его происхождении, редкости, красоте, цвете и блеске и в профессионализме огранщика.

По моему мнению, ювелирные изделия больше поддаются модным тенденциям. Это как в одежде: сейчас один тренд — простые геометрические формы, а завтра все взгляды обратятся к филиграни. Считаю, что классические гармоничные изделия всегда будут в моде и смотреться будут прекрасно, сколько бы вам ни было лет.

Защитник от злых сил

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Аквамарин для женщин тоже важный камень — он защищает от чужой энергетики, как щитом, и к вам никакой негатив не пристанет. Если на вас украшение из аквамарина, то можете быть спокойны и уверены, что он защитит вас от любой атаки. Голубой цвет этого минерала — это цвет неба, благодати. Женщинам этот камень очень нужен, это обязательная палочка-выручалочка в вашей шкатулке с украшениями.

Любовный талисман

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Гранат способен заряжать владельца энергией, придавать сил, бодрости. Он считается камнем любви, страстей, желаний. Он словно чувствует мечты, желания, это камень любви, возбуждающий чувственность. А еще он развивает в человеке энергичность, активность. Гранат «веселит душу». Он приносит приподнятое настроение, эйфорию, поэтому если хотите отдохнуть и расслабиться, то украшение с этим самоцветом нужно снимать.

Водные процедуры

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Промывать украшения и камни водой нужно не только с целью энергетического очищения, но и с точки зрения гигиены. Один раз в полгода украшения надо мыть теплой водой, без химических средств, содержащих крем или щелочь. Все чешуйки кожи, пыль, пыльца оседают на камнях, и украшения загрязняются. Смойте это, чтобы вещь служила долго. После купания украшения необходимо хорошенько просушить — проще это сделать феном.

Для женской привлекательности

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Традиционно «женские» камни — это розовый кварц, горный хрусталь, хризолит, хризопраз, сапфир, рубин и изумруд. Они как раз дeлaют cвoю oблaдaтeльницy бoлee пpивлeкaтeльнoй для противоположного пола. Эти камни споcoбны cтaть мoщным любoвным aмyлeтoм, помогают найти вторую половинку, укрепляют женское здоровье.

Чистим Луной

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Самый простой способ очистки камня — водой или лунным светом. Положите все украшения на подоконник на ночь. Желательно делать это в полнолуние, когда Луна имеет наибольшую силу. Украшения не только будут блестеть, но и энергетически станут «чище».

Поддерживают тонус

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Принесут здоровье нефрит, жадеит, яшма. Массаж нефритовым валиком улучшает цвет лица, помогает бороться с морщинами, делает кожу упругой и блестящей.

Мужские камни

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Мужчинам приносят силу обсидиан и гагат, хотя последний не камень, а окаменевшее дерево. Этот минерал поможет обрести представителям сильного пола смелость, решительность, уверенность в себе.

Магнит для денег

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Камни помогут в достижении богатства. Денежный успех принесут хризолит и хризопраз, красивые нежно-зеленые камни. В этот список также входят топаз — камень мудрости и умиротворения, цитрин и турмалин.

Правильный настрой

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С украшениями надо «договариваться», с ними надо научиться разговаривать. Камню, который вам нравится, надо правильно формулировать свои мысли. Когда вы носите какие-то украшения, их за работу нужно ежедневно благодарить и добавлять: «А завтра мы начнем с тобой новый путь, у нас будут новые цели, новые задачи, и мы рано или поздно достигнем своих целей».

Для людей серебряного возраста

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Долголетам рекомендуют сердолик, агат, яшму. Это камни-целители, камни, которые поддерживают наше здоровье и защищают, а еще это самые древние минералы, защищающие от порчи.

Усиливаем энергию

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Пренит помогает своем владельцу раскрыть уникальные магические способности. Заручившись его «поддержкой», можно развить уверенность в себе и интуицию, научиться вести за собой массы и восполнять утраченную энергию. Пренит символизирует мир, покой, гармонию, большая часть магических свойств пренита сулит изменение жизни в лучшую сторону именно женщинам. Он способен избавить прекрасный пол от одиночества и ссор в семье, обещает профессиональный рост и гармоничные отношения с коллегами на работе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Волгина, автор украшений из натуральных камней:

— Я придерживаюсь теории, что камни надо выбирать интуитивно, сердцем. То есть вы должны взять то, что вам хочется, а не то, что полагается по знаку зодиака. Любой камень может стать талисманом. Он не просто привлекает удачу, а помогает раскрыть человеку его внутренний потенциал и найти свою силу. Но минерал не будет «работать», если не работаете вы. Камень — это всего лишь «проводник» вашей энергии. Если на выставке или в магазине именно этот минерал привлек вас своим цветом или формой, значит, он станет для вас лучшим помощником. Если же человек купит себе цитрин, который считается камнем богатства, но при этом будет лежать на диване и ничего не делать, в его жизни ничего не изменится. Камни у всех людей работают по-разному. Это я знаю по своему опыту. Поэтому важно не только найти свой камень, но и научиться работать и грамотно формулировать свои цели и запросы.