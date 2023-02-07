БАД из тараканов, приправа из сверчков: смогут ли продукты из насекомых заменить мясо

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Европейский союз недавно разрешил употреблять в пищу четыре вида насекомых, в том числе мучных червей и домашних сверчков. Западные специалисты считают, что это положительно скажется на окружающей среде, здоровье граждан и экономической ситуации. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли употребление в пищу насекомых безопасно для здоровья, а также появятся ли такие товары в российских магазинах в ближайшее время.

Влияние на экономику

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, почему использование насекомых в пищу необходимо с экономической точки зрения.

— Все дело идет к тому, что насекомых будут употреблять в пищу во всем мире. На Земле просто не хватит ресурсов для выращивания необходимого количества скота, который производит привычный нам белок. Дело в том, что производство белка из насекомых получается намного экономически выгоднее. Например, для изготовления одной и той же единицы белка из жуков требуется в десять раз меньше земли и в 12 раз меньше воды, чем для производства из животных, — рассказал он.

Эксперт отметил, что с учетом растущего населения Земли животноводство не справится с тем, чтобы снабдить человечество белком в нужном объеме:

— Значительная часть населения страдает не только от хронического голода, но и от недостатка именно белковой пищи в рационе. Ее не могут восполнить традиционные методы производства, даже включая океан. В свое время на аквакультуру возлагались большие надежды. Однако оказалось, что океан еще более уязвим, чем земля. Все думали, что он неисчерпаем, но и его ресурсы уже подошли к предельной отметке.

Специалист подчеркнул, что насекомых не будут продавать в первоначальном виде. В современном мире есть технологии, которые позволяют выделить необходимые составляющие и превратить их в съедобные добавки.

— Речь идет не о том, чтобы потреблять насекомых в изначальном виде, а деструктурировать их до такой степени, чтобы они стали пригодны для употребления в пищу. Например, превратить в пасту, порошок или биологически активную добавку. Это не значит, что насекомых будут просто сушить и перемалывать. Из них будут выделять необходимый белок, который забудет, что когда-то был насекомым, — заверил Беляев.

Как уточнил финансовый аналитик, современные методы изготовления готового блюда с помощью отдушек и экстрактов смогут предать порошку из насекомых съедобный вид.

Кроме того, собеседник «ВМ» уверен, что в ближайшее время порошок и паста из насекомых могут появиться на полках российских магазинов:

— Вполне возможно, что скоро россияне увидят баночки с порошком из насекомых на полках. Двадцать лет назад сложно было представить в наших магазинах японские товары. Однако сейчас есть обожатели и любители этих продуктов. Наша страна будет идти вслед за этим процессом.

Беляев подытожил, что наши граждане вряд ли будут склонны к употреблению насекомых в пищу. Но определенное количество отважных людей безусловно найдется.

Влияние на здоровье

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что на сегодняшний день не представлены научные доказательства безопасности употребления насекомых в пищу:

— Наши предки не употребляли в пищу экзотических насекомых. Наш организм не имеет ферментов, которые могли бы их расщеплять. Как аллерголог я считаю, что нужно есть те продукты, которые привычны. Например, в Африке или Азии многие десятилетия едят насекомых. Но для европейцев и россиян они являются экзотикой. Я не встречала научных статей, которые бы приводили доказательства безопасности белка из насекомых и его молекулярной структуры.

Эксперт отметила, что порошки и пасты из насекомых могут вызвать аллергические реакции. По возможности лучше питаться привычным белком животного происхождения.

Тем не менее врач-диетолог Михаил Гинзбург считает, что для здоровья человека совершенно безопасно есть насекомых:

— На сегодняшний день не выявлено проблем с употреблением в пищу насекомых. Безусловно, могут быть аллергические реакции. Но они могут быть и на привычные нам продукты, например, на куриное яйцо или молоко. Продукты из насекомых могут вызвать у некоторых людей нетипичные реакции, но это не значит, что от них нужно всем отказаться.