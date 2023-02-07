«Я не буду убивать свою героиню»: Татьяна Устинова — о любимых книгах, задаче писателя и современном читателе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Знаменитая писательница Татьяна Устинова выпустила новую книгу «Роковой подарок». А недавно она стала лауреатом премии «Русский детектив». Ее признали автором года за роман «Судьба по книге перемен», вышедший в декабре 2021-го.

— Татьяна, вас можно поздравить с выходом нового романа. Как главная героиня Маня Поливанова умудряется так и притягивать к себе неприятности?

— Знаете, это свойство, которое меня всегда смешит в разных сериалах. Или вот в детективах Агаты Кристи: маленькая деревня, где живет ее персонаж мисс Марпл, — как будто самое криминальное место в Англии. Там постоянно что-то происходит! То душат булочника, то башенные часы падают на старушку… Так и моя героиня все время попадает в передряги. Кстати, в скором времени, если все будет хорошо, я напишу еще один роман о ней — шестой по счету. Историю уже придумала.

— Бывает так, что вы устаете от своих героев?

— Да, случается, как у любого автора. А иногда герои устают от меня (смеется)! Могу сказать одно: «убивать» свою героиню не буду.

— А помогает ли в создании сюжетов то, что вы ведете телепередачу «Мой герой»? Какие-то гости шоу попадают потом в ваши книги?

— В том качестве, в каком приходят на программу — артисты, певцы, — нет. Но какие-то отдельные детали и черты, которые подмечаю, истории из их детства — да, я кладу в свою писательскую копилку. Например, были у меня в гостях музыканты братья Кристовские — они провели все детство в общежитии и очень интересно рассказывали об этом. И сама история, без имен, вполне может потом оказаться в моем романе. У меня ведь нет собственного опыта жизни в общежитии. Я могу об этом только прочитать или расспросить. И расспросить, по-моему, у меня получается неплохо.

— А вы берете у своих героев больше отрицательных черт или положительных?

— Положительных, конечно. Мне вот актеры часто говорят, что им интереснее играть злодеев. Я решительно не понимаю этого. С моей точки зрения, злодей прямолинеен, как линейка первоклассника. И в нем совершенно неинтересно разбираться. То ли дело — человек, который вопреки всем жизненным обстоятельствам стал большим ученым или поэтом, музыкантом, — этот путь мне гораздо интересней. Злодеем стать проще. Особенно если к этому располагает среда.

Интереснее разбираться в том, как человек стал человеком, сохранил в себе доброе, светлое начало и дух. Я общалась недавно с Виктором Сухоруковым. Мы все знаем, что он потрясающий артист, но оказалось, он еще потрясающий философ. Его интерес к миру, к людям, его чувство юмора впечатляют. Если бы он стал злодеем в жизни, а не в кино, это было бы естественно — он рос в криминальном районе. Но этого не случилось. И это величайшая заслуга Сухорукова, его человеческая победа.

— Какие еще герои вам запомнились?

— Режиссер Марк Захаров. Он дал миллион интервью в своей жизни. Когда он пришел ко мне, я страшно его боялась. Не знала, как начать разговор. И вот он сидит напротив меня и вдруг говорит: «Татьяна Витальевна, а вы за дело охраны природы боретесь?» Я отвечаю: «Марк Анатольевич, да. Но как-то нерегулярно». «Вот и я нерегулярно! Мы с вами поладим». И все напряжение у меня сняло как рукой.

Совершенно потрясающий и режиссер Станислав Говорухин, очень интересная получилась программа. Запомнилось и интервью с врачом Виктором Цвиркуном. Он рассказывал о крупнейшей катастрофе на железной дороге, когда в Башкирии погибло более 500 человек. Ему довелось тогда оказывать помощь пострадавшим. Меня очень тронула эта история.

— Всех ли удается разговорить? Что помогает?

— Бывает, человек совсем не хочет говорить — то ли на что-то обижен, то ли не хотел идти на программу, жена заставила. И он просто сидит и молчит. Тогда мне приходится говорить «за героя». Выхожу на площадку, начинаю говорить: «Ваше детство прошло в Тбилиси. И у вас одна бабушка была грузинка, а вторая — армянка?» «Да», — говорит герой. «И ваша семья переехала в Тбилиси из Армении? И родители поженились, несмотря на сопротивление родственников?» «Да». Если дело совсем тухлое, то я так и задаю вопрос за вопросом до конца программы.

— Вы отметили, что ваши книги женщины читают чаще, чем мужчины. Но на встречи с вами мужчины стали приходить чаще. Особенно в регионах. А в Москве?

— Москва и регионы — это разные вещи. В столице — шум, гам, очень много людей, большие расстояния. Человеку решительно не до себя, нет возможности побыть собой. Почитать книжки, сводить себя самого на какой-то спектакль. В регионах иначе, ритм жизни другой. А то, что послушать меня приходят и мужчины тоже, я считаю, заслуга программы «Мой герой». Дяденьки — народ скептический. Их трудно переманить на свою сторону. Но когда программа моя попадается на глаза и они становятся ее зрителями, дяденьки эти вполне могут и прочитать то, что тетенька, сидящая в эфире, написала.

— В чем, по-вашему, сейчас задача писателя?

— Что бы ни происходило, писатель должен писать. Иначе от него ничего не останется. Бог всем дает талант: кому-то — огромный мешок, кому-то — небольшой кулек. При этом происходит обмен — если тебе что-то дают, то что-то забирают.

В ином случае талант будет некуда поместить. А еще то, что дано, ты должен отработать. Если не отрабатываешь — даже той крупицы, или стакана, или мешка, — это начнет разрушать тебя изнутри. Нужно следовать своему призванию.

Фото: Personastars

ДОСЬЕ

Писательница Татьяна Устинова родилась 21 апреля 1966 года в подмосковном поселке Кратово. После окончания английской спецшколы поступила в МФТИ, на факультет аэромеханики и летательной техники. Работала на телевидении и радио, в пресс-службе администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. Свой первый детективный роман «Гроза над морем» она написала в 1999 году.

Детали к портрету

— Вы озвучиваете книги. Чувствуете при этом себя актрисой?

— Нет. Дело в том, что мое издательство очень любит, когда я озвучиваю свои книжки, но я этого боюсь. Мне трудно играть голосом. Это серьезная работа. Спасает режиссер Максим Осипов. Режиссера на записи я, во-первых, боюсь, во-вторых — слушаю. Например, читаю эпизод, где героиня входит в комнату. Там на стенах висят картины, в глубине — зеркало, стоит корзина с цветами. И я все это читаю, как мне кажется, хорошо. Но вдруг в наушниках голос: «Тань, ты в комнату-то войди!»

— Что вам нужно, чтобы творить?

— Свободное место в голове. Чтобы туда могли прийти герои, мысли, чувства. И родились слова. Я будто вижу экран, а на нем картинку — и описываю ее. Если это место занято болезнями близких, неудачами мужа, неустроенностью сына — писать нельзя. Муж и сыновья это иногда понимают. Иногда — нет. Дела сына, будь то школьные, университетские, рабочие — намного важнее моих.

— Хотели бы стать режиссером, снять кино?

— Снять — решительно нет. В этом я ничего не понимаю. А сценариев написала два. За один, «Всегда говори всегда», получила «ТЭФИ», за другой — по шее. Тот фильм прошел с низким рейтингом. В свое оправдание скажу, что по требованию продюсера и режиссера сценарий переписала 18 раз. А потом очередной режиссер переписал его в 19-й. Так что не в полной мере беру на себя ответственность за провал.

— Какая для вас Москва?

— Одна Москва — это вечер в Замоскворечье. Бредешь под снегом, летит он в желтом свете фонарей наискосок, подтаивает на трамвайных путях. Из кафе пахнет выпечкой. Другая — лето, Тверской бульвар. Липы, памятник Пушкину. Гуляют чудесные бабушки со здоровыми псами, подчас беспородными. И вот ты покупаешь мороженое, идешь от Пушкина вниз и здороваешься с этими бабушками. Ведь они абсолютно убеждены, что здесь гуляют только свои