Как был создан первый советский щит для строительства метро

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В период возведения столичного метрополитена технологии не стояли на месте, а стремительно развивались, в том числе и потому, что надо было облегчить работу строителей подземки. Так, читатели «Вечерней Москвы» 7 февраля 1935 года узнали, как появился первый отечественный проходческий щит.

Большой материал о нем был помещен на второй полосе газеты. В то время такая техника хоть и не была свежей технической новинкой, но в СССР применялась впервые, что привлекало внимание читателей.

«Щит, представляющий собой совершенный механический тоннельный снаряд, с помощью которого можно сразу сооружать тоннели на полный профиль, впервые был применен и освоен нами при проходке подземного староречья реки Неглинки», — писала «Вечерняя Москва».

Особенно подчеркивалось, что хотя первый щит и был приобретен в Англии, но смонтирован на месте уже советскими специалистами. Параллельно с этим началась разработка первого советского щита, который был сделан в очень короткие сроки. В его конструкции был применен электрический эректор — устройство, собирающее готовые блоки тоннеля.

Более того, газета писала, что иностранные специалисты оказались пристыжены энтузиазмом и трудовой мощью советских людей: «Американские и английские инженеры нас предостерегали, доказывая, что применение бетонной обделки возможно только в сухих грунтах, а не в плывунах староречья. Однако это не поколебало упорство советских инженеров и рабочих, уверенных в возможности разрешения данной задачи».

Выход нашли в нагнетании сжатого воздуха, который отжимал бы воду, прорывающуюся из плывунов. В материале было отмечено, что начата проектировка щитов для проходки тоннелей под Москвой-рекой. Щиты были признаны выдающимся прорывом науки и техники. Также в том номере «Вечерней Москвы» вышел большой материал, посвященный визиту делегатов съезда Советов в подземку. «Привет нашему лучшему ударнику и главному инженеру метро Л. М. Кагановичу», — такими подсвеченными электролампами лозунгами встречали метростроевцы делегатов.

«Московский метрополитен — показатель исключительных наших успехов. Такой метрополитен возможен только у нас, в Стране Советов», — цитировала газета отзыв Героя Советского Союза полярного летчика Василия Молокова. «В тундре я рассказывал нашим ненцам об этом героическом строительстве, которое возглавляет рулевой московских большевиков Лазарь Каганович», — отзывался делегат из далекого Ненецкого округа.

КСТАТИ

Уже в 1935 году на страницах «Вечерней Москвы» были озвучены планы строительства метрополитенов в Ленинграде и Киеве, а также проходки тоннелей под Невой. Упоминалось строительство тоннеля и через Кавказский хребет. Эти задачи были вполне достижимыми.

ЦИФРА

4,7 метров готового тоннеля в сутки была скорость проходки первого щита, созданного в Советском Союзе

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В изготовлении щитов принимали участие Кировский завод в Ленинграде, Краматорский и Коломенский заводы, «Серп и Молот», имени Владимира Ильича, завод «Красный гидропресс».