Эдгард Запашный: Наша культура от внешних вызовов только крепнет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Известный дрессировщик имеет русские, украинские и немецкие корни. Но считает, что делить людей по нациям неправильно.

— Эдгард, ваше имя — французское, а в отчестве Вальтерович явно считывается отсылка к Германии. Интересуетесь своими корнями?

— По маме у меня все русские, а вот в отце — и украинская, и немецкая кровь. Но делить людей по национальности, я думаю, в наше время нелогично. Все так перемешались, что говорить о какой-то «чистой крови» просто глупо. Скорее, речь нужно вести о том, к какой культуре принадлежит человек.

Интернет и Куликово поле

— Но в этом-то, согласитесь, и проблема! Голливуд, интернет, англоязычная поп-культура. Как нашей культуре среди всего этого выжить?

— Сохранить свою национальную культуру в глобальном мире непросто. Слишком велико давление. Но вспомните — в Средние века случилось 300-летнее монгольское иго. Культурно-политическое давление было чудовищным, но мы как нация не растворились.

Мы выжили и даже окрепли, создав на месте разрозненных враждующих княжеств единое государство. Русский человек так устроен, что любое давление для него — это вызов, на который нужно ответить. И мы каждый раз достойно отвечаем! Это одна из основ русской культуры. Вот возьмем сегодняшнюю ситуацию. Что — интернет страшнее монгольского ига? Вряд ли.

Противостояние чужой, несвойственной нам культуре сейчас, согласитесь, идет в куда более мягкой форме, чем на Куликовом поле. Просто нужно научиться говорить слово «нет» тому, что не наше. Мы это перенимать не будем. На мой взгляд, наша страна должна сама диктовать культурную повестку, как когда-то СССР. Вспомните, ведь был интернационализм, дружба между народами. Мы никого и никогда друг с другом не стравливали, мы помогали нуждающимся. И это тоже часть русской культуры: она несет другим народам свет, развитие, а не колониальную эксплуатацию.

Люди с внутренней силой

— Президент России Владимир Путин не так давно подписал указ о сохранении духовно-нравственных ценностей россиян. Что вы к этим ценностям относите?

— Прежде всего, конечно, это ценности традиционные. Для нас вера в Бога — не пустой звук. Русский человек имеет представления о морали, он богобоязненный. Необязательно воцерковленный, но где-то глубоко внутри у него «зашит» нравственный закон, которым человек руководствуется.

Второй важный момент: у нас пока еще жив институт семьи. Причем как традиционный союз мужчины и женщины. И популяризировать что-то другое мы не даем — причем уже даже на законодательном уровне. И это правильно. Если мы хотим сохраниться как нация, никакого родителя один и родителя два, третьего пола и прочих «изысков прогресса» нам не нужно.

Третий момент: одна из основ русской культуры — это внутренняя сила, способность выстоять в трудную минуту. Мы в отличие от европейцев не сдавали свою страну Гитлеру за две недели. Это не в нашем характере.

Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный уверен, что с людьми, уехавшими за границу из-за спецоперации, бессмысленно продолжать диалог / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

— Говорят, что русским свойственно мессианство. Дескать, мы народ миссии.

— Согласен. И эта миссия часто связана с самопожертвованием. Мы готовы умирать ради других — «чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать». Не каждый народ на это способен. Русские в массе своей — это носители надличностных ценностей.

Люди понимают, что есть вещи, которые важнее, чем он сам, его жизнь. Мы свое «я» не ставим впереди всего остального. Причем то же самое я бы сказал и о других народах, живущих в России. Вообще понятие «русская культура», на мой взгляд, очень широкое. Татары, башкиры, калмыки, чеченцы и многие другие народы — такие же носители русской культуры, как и люди, которые считают себя русскими.

— Почему так?

— Потому что у нас, к счастью, единое политическое и социально-культурное пространство. У нас единые ценности. Я не могу представить, чтобы татары, якуты или, скажем, тувинцы вдруг с воодушевлением восприняли идею «родителя один» и «родителя два» или, например, однополых браков. Это немыслимо, ведь они нормальные люди, выросшие в традиционных семьях.

Время гордиться страной

— Сейчас западные СМИ активно нам объясняют, что быть русским — стыдно. И находятся молодые люди в России, которые с этим соглашаются!

— Мы сами во многом виноваты. Будучи не раз в Америке, я был поражен. Вы заметили, что их флаг там можно увидеть повсюду? А у нас только на административных зданиях, и запрещено вывешивать государственные флаги на частных территориях. Мы не задумывались о важности российской символики. Мы, будучи русскими, очень долгое время стеснялись сказать, что мы из России, что мы русские.

Лишь в последнее время мы перестали этого стесняться: очень и очень медленно у нас стали, например, появляться футболки с символикой государственности, с первыми лицами страны. Но без этого всего воспиталось несколько поколений.

На фоне развала страны, в 1990-х, уже выросло два или три поколения, которые не чувствовали себя ответственными и благодарными за то, что они живут в России. Они воспитались с чувством, что все им должны и они не должны благодарить за воспитание. И эту ситуацию, конечно, необходимо менять. Сейчас время гордиться тем, что мы русские, даже если не русские по крови.

ДОСЬЕ

Эдгард Запашный — 46 лет. Представитель известной цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Народный артист России. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ». Член Совета при президенте по культуре и искусству. Вместе с братом Аскольдом создал «Цирк братьев Запашных», а также много цирковых шоу, имевших в России и за рубежом большой успех.