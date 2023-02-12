Спортивные рекорды и огромные надписи: самые яркие достижения москвичей за последний год

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За последний год количество рекордов, зафиксированных в столице, выросло в два раза! Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вместе с «Вечерней Москвой» вспомнил самые яркие достижения москвичей и рассказал, в какой сфере сейчас их больше всего.

Стало заметно, что у москвичей в последнее время появляется больше мотивации устанавливать именно спортивные рекорды. Они в нашей книге и фиксируются чаще всего. Например, самыми запоминающимися стали массовая планка и вальс, если говорить о недавних достижениях горожан. В спортивном разделе много классики — бег на скорость, на дистанцию и так далее. Конечно, это больше для профессионалов, но простых людей привлекает мысль, что они могут попробовать повторить то, что делают мастера, и стремятся к этому.

Еще одна распространенная категория Книги рекордов — это встраивание людей в какие-либо фигуры и логотипы. Например, около тысячи мужчин образовали надпись «С 8 Марта!» Меньше всего рекордов в категории «Архитектура». Наша книга существует десять лет, и сейчас там не более 100 архитектурных рекордов, что довольно мало. Чаще всего такие достижения используются для рекламы, поэтому побить их не так сложно. Особенно это касается зданий на территории Москвы-Сити. Высотки строили так, что каждое новое здание было выше предыдущего и устанавливало рекорд.

Карманная собачка

Самой маленькой собакой в России признали чихуа-хуа по кличке Сайшан. Рост собачки 12,5 сантиметра. Весит она чуть больше вороны — 750 граммов. Владелец с самого начала обратил внимание на миниатюрность Сайшан и был уверен, что рекорд точно за ней.

Тяжелый рулетик

Во время съемок одного из популярных кулинарных шоу удалось поставить рекорд по самому тяжелому блинному рулету с начинкой в стране. Его вес составил 58,5 килограмма. Блюдо-рекордсмен продемонстрировали летом прошлого года на столичной ярмарке.

Платье-букет

Москвичка Наталья Слупская поставила рекорд по самому дорогому платью из живых цветов. Его стоимость превысила шесть миллионов рублей. Для изготовления потребовались пять тысяч орхидей. Ради сохранения свежести этого платья цветы прошли специальную обработку

Коньки-ходули

Москвичка Ирина Тегина установила рекорд на одной из ледовых площадок города по катанию на самых высоких коньках. Эта конструкция представляет собой металлическую балку с лезвием на конце, соединенную с ботинками для катания. Высота ее достигает 70 сантиметров.

Арбуз столичный, балконный

Одним из самых забавных рекордов стало достижение москвича Владимира Луканина, который решил вырастить самый большой арбуз на балконе своей квартиры. Вес ягоды составил 25 килограммов. Рекордсмен стал раздавать всем желающим семена этого арбуза, чтобы каждый мог попытаться побить его рекорд.

Всем на зависть шаурма

По словам главного редактора Книги рекордов России, читатели очень любят узнавать о гастрономических рекордах, поэтому рестораны постоянно стремятся их установить. Так, одна из компаний в конце прошлого года изготовила самое длинное блюдо в мире. Длина шаурмы составила 151 метр, а вес — почти 250 килограммов. Блюдо готовили на глазах у посетителей одного из фуд-кортов. Для ее приготовления — а длилось оно три часа — привлекли 250 человек.

Больше фигурок

Москвич Андрей Жилин долгое время увлекается коллекционированием новогодних фигурок. Ему удалось собрать 49 Дедов Морозов и Снегурочек, что стало поводом для очередного рекорда. Жилин надеется увеличить свою коллекцию вдвое.

Стопа молодца

Обладателем самой длинной стопы в стране стал москвич Сергей Ильин. Длина правой — 35,2 сантиметра, а левой — 34,5 сантиметра. Рекорд зафиксировали еще в 2020 году. Сергея также признали самым высоким человеком России. Его рост — 224 сантиметра. Мужчина признается, что в школе до девятого класса всегда был вторым по росту на физкультуре, но затем резко начал расти. Карьерный путь у него напрямую связан с ростом — много лет он занимается баскетболом и работает тренером.

Приседания на скорость

Самым юным рекордсменом по числу приседаний стала шестилетняя москвичка Маргарита Мирюкова. Девочка успела присесть 55 раз всего лишь за одну минуту. Ребенок собирается побить собственный рекорд.

Сыграли на танцах

21 сентября 2022 года на территории ВДНХ прошел флешмоб «Вальс народов России». Мероприятие собрало 3 тысячи 75 танцующих пар, которые побили мировой рекорд, установленный в Италии в 2018 году, — тогда вальс станцевали чуть больше полутора тысячи пар. Известно, что во флешмобе принимали участие как отдыхающие в парке молодые люди, так и профессиональные танцоры.

Поцелуи для каждого

Самый массовый поцелуй произошел в 2019 году на одном из московских фестивалей. Свои чувства одновременно проявили почти 50 пар, что стало рекордом в нашей стране. Организаторы планируют повторить такой флешмоб в этом году.

В планку становись

В конце лета прошлого года в Парке Горького горожане установили новый рекорд — одновременно в планку на 45 секунд встали 5060 человек. Коврики для йоги можно было видеть на набережной парка от Крымского моста до Ротонды. Этот рекорд считается не только российским, но и мировым. Никто не фиксировал тренировок с таким количеством спортсменов.

КАК ПОПАСТЬ В КНИГУ

Перед установкой рекорда важно подать заявку на его регистрацию на сайте Книги рекордов России. Определенных критериев к тому, какой должен быть рекорд, у книги нет. Главное, чтобы рекорд был поставлен под присмотром экспертов или зафиксирован тем или иным образом.

— Подать заявку можно как от физического лица, так и от компании. Нужно указать название рекорда, заявляемый результат и несколько входных данных, — отметили в Книге рекордов России.

Заявку о регистрации рекорда принимает руководство книги, а от одного человека или компании допускается не больше одной заявки. Заявку не примут, пока не рассмотрена предыдущая.