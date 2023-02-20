«Нажимай на пятки и держи спину ровно!»: как научиться кататься на сноуборде в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Зима подходит к концу, и многие уже успели не раз встать на лыжи или коньки, а может быть, с ветерком прокатиться на «ватрушках». Однако есть еще одна популярная зимняя активность, которую многие не решаются попробовать, — сноубординг. Корреспондент «Вечерней Москвы» впервые отправилась на горнолыжный склон, чтобы узнать, как в осознанном возрасте освоить сноуборд.

В Москве и области большой выбор горнолыжных склонов на любой вкус. Я выбрала многофункциональный спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк». Занятия со мной провел тренер «Школы сноуборда и горных лыж Allpro от участника Олимпийских игр Харитонова Павла».

Когда я записывалась на занятие, то призналась, что не имею ни малейшего представления, как кататься на сноуборде. Меня убедили, что бояться не нужно, и пообещали, что всему научат. Также меня предупредили, что нужно надеть непромокаемые штаны, удобную куртку, шапку и перчатки. А еще — не забыть хороший настрой для покорения снежных вершин.

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Занятие было назначено на 12:00. Я приехала на полчаса раньше, чтобы успеть переодеться и взять в прокате необходимую экипировку и сам сноуборд.

Там мне помогли не только выбрать сноуборд, но и подобрать ботинки нужного размера и шлем.

Я переоделась в уютной раздевалке и пошла знакомиться с тренером — девушкой по имени Елизавета. Она рассказала, что катается на сноуборде больше 15 лет.

— Каждую тренировку нужно начинать с разминки. Это очень важно, чтобы не получить растяжения. Поэтому для начала мы проведем спортивную минутку, — сказала она.

После разминки мы подошли к склону, и инструктор поинтересовалась, каталась ли я в детстве на скейтборде. Я сказала, что да, но это было очень давно.

— Если человек когда-то катался на скейтборде, ему будет намного проще освоить сноуборд, — приободрила меня тренер.

Елизавета научила меня правильно застегивать ботинки на сноуборде. Сначала нужно зафиксировать ведущую ногу — в моем случае правую. Второй нужно научиться толкать себя и сноуборд, чтобы свободно перемещаться в нужном направлении.

Вместе с тренером мы учились катиться с небольшого склона, а потом освоили подъемник. Он оказался для меня самым сложным испытанием: мне удалось подняться на верх склона только с третьей попытки и не без помощи Елизаветы.

На вершине тренер объяснила мне, как нужно тормозить. И мы попробовали упражнение «падающий лист»: во время спуска нужно по очереди двигаться вправо и влево, перемещая нагрузку с одной ноги на другую.

— Чтобы ехать вправо, нужно сильнее давить на пятку правой ноги, а влево — на левую пятку. А чтобы тормозить, необходимо надавить на обе пятки одновременно и держать спину ровно, — объяснила тренер.

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Мы сделали пять или шесть спусков, и с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. К концу спуска я несколько раз попробовала скатиться и затормозить без поддержки тренера. В конце маневра я никак не могла удержать равновесие и падала на спину, но у меня почти получилось.

Я была удивлена, что тренируется много маленьких детей. Тем не менее, по словам Елизаветы, сноуборд лучше осваивать уже в осознанном возрасте.

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Мое двухчасовое занятие пролетело очень быстро и интересно. Вдохновленная я решила и дальше учиться кататься, чтобы стать со сноубордом на «ты».

Стоимость занятия с тренером варьируется от 1500 до 6000 тысяч в зависимости от дня недели и продолжительности тренировки. Кроме того, можно купить абонементы на занятия в группах или индивидуально.