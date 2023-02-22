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Синдром избитой женщины — это серьезное психическое заболевание, которое развивается в результате домашнего насилия со стороны мужа или возлюбленного. Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова рассказала «Вечерней Москве», как проявляется этот синдром и какие у него могут быть последствия.

Что такое синдром избитой женщины

По словам специалиста, синдром избитой женщины — это совокупность признаков и тревожно-депрессивных симптомов у женщины, которая подвергается постоянному психологическому и физическому насилию со стороны партнера.

— Это классический синдром жертвы, — подчеркнула Жесткова.

Она также перечислила признаки, по которым близкие и знакомые могут понять, что с психоэмоциональным состоянием женщины что-то не так. К ним относятся:

сниженное фоновое настроение;

снижение проявления радости;

измученная улыбка;

чрезмерная тревожность;

беспокойство.

Психиатр обратила внимание, что ярче всего эти признаки проявляются в присутствии мужчины.

— В присутствии мужа или партнера женщина не расслабляется, а напрягается. Она постоянно находится в ожидании, что скажет или сделает что-то не то в его присутствии. Эта вечная тревога характерна и сильно заметна со стороны. Мы должны себя чувствовать комфортно рядом с любимым человеком. А у женщин с данным синдромом постоянно крутится в голове фраза: «Я могу что-то не то сказать или не так посмотреть, что вызовет его недовольство. А если он разозлится, то применит ко мне агрессию и насилие». Если быть внимательным к своему близкому человеку, то такие изменения легко заметить, — отметила Жесткова.

Психиатр предупредила, что синдром избитой женщины может не пройти, даже если выйти из токсичных отношений. Он может проявляться и с новым партнером, который не применяет к возлюбленной физического или психологического насилия.

— Для нового партнера будет совершенно неожиданным странное поведение женщины. Он будет удивляться, что его возлюбленная боится ему сказать самые обыденные или простые вещи. Мужчина будет пребывать в недоумении, почему женщина с ним не откровенна. Он просто не знает, что ее открытость в прошлых отношениях оборачивалась агрессией, обвинениями. Женщина будет продолжать бояться, даже находясь в безопасных отношениях, потому что подвергалась длительному травмирующему стрессу, — заверила специалист.

Психотерапевт добавила, что женщины редко самостоятельно выходят из таких отношений.

Какими могут быть последствия

Собеседница «ВМ» рассказала, что синдром избитой женщины может проявиться агрессией по отношению к партнеру. В некоторых случаях женщина не выдерживает и убивает обидчика.

— Я встречала таких женщин в судебной практике. Они приходили ко мне на экспертизу. Эти женщины совершили преступление в отношении своего партнера. Там было трудно доказать патологический аффект. Многие обыватели не понимали, как женщина жила с обидчиком 10 лет, а потом ответила на его насилие. Обычно это происходит классически. Женщина на протяжении долгого времени подвергается насилию и избиениям, а в какой-то момент по принципу последней капли у нее заканчивается терпение. Она в совершенно бессознательном состоянии может схватить нож, ударить мужчину. А по трагическому стечению обстоятельств этот один удар может стать смертельным, — отметила Жесткова.

Многим непонятно, почему женщина долгие годы жила с таким мужчиной и терпела. Однако она все это время пребывала в ужасном стрессе и тревоге, и эта разрядка, которая происходит в момент убийства, очень болезненная, подчеркнула специалист.

— В этом случае женщина может быть признана невменяемой в момент совершения преступления и не отдавать себе отчет в своих действиях. Это можно сравнить с людьми, которые прошли войну, вернулись в обычную жизнь и совершают преступления, потому что их психика думает, что они до сих пор на поле боя, — объяснила врач.

Как лечат данный синдром

По словам врача, синдром поддается лечению. Однако оно долгое и состоит из нескольких этапов.

— Синдром избитой женщины можно вылечить. Это не хроническое расстройство. Я контактировала с израильскими и американскими врачами и интересовалась, как они помогают людям, прошедшим боевые действия. Такая же реабилитация нужна и пациенткам с синдромом избитой женщины. В первый период проводится медикаментозная терапия. Женщине выписывают антидепрессанты и транквилизаторы. А потом нужна очень длительная психотерапия — как индивидуальная, так и групповая, — рассказала психиатр.

Важно поместить травмированных женщин в безопасную среду, отметила Жесткова. Если человек продолжает проживать с партнером, который вызывает это состояние, то он никогда не излечится. Необходимы безопасность и длительная психотерапия. Она может занять не один год, но эта схема лечения будет эффективной.