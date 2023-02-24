«Забирает излишки сахара и жира»: почему при похудении стоит заменить рис и картофель на булгур

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Булгур — это крупа из проваренной и высушенной пшеницы, которая не пользуется такой популярностью у россиян в качестве гарнира, как рис или картофель. Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ» о полезных свойствах этого продукта при похудении.

По словам специалиста, одной из главных составляющих булгура является клетчатка. Она хорошо влияет на работу кишечника и помогает похудеть.

— В булгуре содержится огромное количество клетчатки. Это основа здоровья организма. Она не дает всасываться сахарам и забирает на себя излишки сахара и жира из другой еды. Кроме того, клетчатка служит необходимым кормом для нашего микробиома кишечника, — рассказала она.

Диетолог подчеркнула, что в булгуре большое количества белка, витаминов и полезных элементов:

— Также в булгуре содержится десять процентов белка. Это достаточно высокий показатель для крупы. В нем много микро- и макроэлементов, таких как калий, магний, а также витамины группы B. Более того, там есть бета-каротин. Булгур не повышает уровень глюкозы в крови.

Соломатина отметила, что по составу булгур похож на бурый рис.

— В нем так же, как и в буром рисе, не содержится большого количества крахмала. Более того, оболочка бурого риса содержит отруби. А они не дают быстро всасываться крахмалу и резко повышать уровень глюкозы в крови, — считает она.

Эксперт напомнила, что белый рис не является полезным продуктом. Его можно есть в исключительных случаях. А тем, кто хочет похудеть, лучше заменить его на булгур.

— Белый рис нужно заменить булгуром. Это высококрахмалистый продукт. Его можно есть только в экстремальных ситуациях. Например, когда человек после отравления и нужно вывести токсины. Кроме того, его сначала нужно охладить, чтобы крахмал стал резистентным. Каждый день есть белый рис не стоит даже здоровому человеку, — уверена диетолог.

Как считает собеседница «ВМ», картофель тоже следует заменить на бурый рис, так как он полезнее.

Специалист напомнила, что булгур хорошо влияет на нашу нервную, эндокринную, иммунную и сердечно-сосудистую системы:

— Он поможет стать здоровее. Булгур снижает уровень хронического воспаления в организме, которое может спровоцировать сахарный диабет, деменцию, аутоиммунные заболевания и онкологию.

Соломатина предупредила, что булгур нельзя есть людям, у которых выявлена аллергия на глютен. Но это бывает крайне редко и больше надуманная история, подытожила эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах зернобобовых при похудении. По ее словам, зернобобовые являются прекрасным источником растительного белка. По аминокислотному составу они наиболее приближены к белку животного происхождения.

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