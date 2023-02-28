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Оперативная медицина

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Оперативная медицина
Фото: Департамент строительства города Москвы

В 2023 году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения: на карте столицы появятся новые корпуса для городских больниц, десяток новых поликлиник по новому стандарту, уникальные медицинские объекты. О новых медицинских проектах в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, одним из ключевых проектов в области медицинского строительства является развитие амбулаторного звена. Какие работы ведутся в этом направлении?

— Сегодня силами нашего департамента ведется строительство 10 поликлиник по новому стандарту. Здания — современные и удобные, в них понятная навигация, удобное зонирование кабинетов, чтобы снизить возникновение очередей. На первых этажах — кафе, где можно перекусить после сдачи анализов, а в детских поликлиниках — игровые зоны, где можно скоротать время в ожидании приема врача. Чтобы москвичи смогли пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому, поликлиники оснащают самым современным оборудованием.

В этом году введена в эксплуатацию новая поликлиника в Дмитровском районе на Дмитровском шоссе, дом 107г, которая начнет принимать пациентов уже в марте. В новом здании расположены филиалы консультационно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 86. Кроме этого, предусмотрена женская консультация. Дмитровский район — один из динамично развивающихся на севере Москвы. В нем идет активное жилищное строительство, поэтому новое здание поликлиники будет очень востребовано у жителей района. Еще одна детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену построена в районе Солнцево на пересечении улиц Волынской и Авиаторов.

— Какие еще поликлиники появятся в ближайшее время на карте столицы?

— В этом году планируем приступить к строительству трех поликлиник в рамках программы реновации жилищного фонда. Детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в районе Крюково Зеленограда по адресу Панфиловский проспект, земельный участок 18, ориентировочная площадь медицинского учреждения составит порядка пяти тысяч квадратных метров. Новую стоматологическую поликлинику построят в Перово на улице Новогиреевской, владение 28–30. Здесь предусмотрены отделения терапевтической, ортопедической, хирургической стоматологий, зона лучевой диагностики, зона физиотерапии, зуботехническая лаборатория, а также отделение платных услуг. В районе Измайлово также построят новую поликлинику.

— В этом году новый флагманский центр на территории НИИ СП им. Н. В. Склифосовского открыл мэр Москвы Сергей Собянин. В планах — еще три «флагмана» на базе городских больниц. Какие там ведутся работы?

— Флагманские центры появятся на базе больниц им. С. П. Боткина, № 15 им. О. М. Филатова, а также им. В. М. Буянова. Строительная готовность первых двух комплексов составляет 80 процентов, а третьего — около 70 процентов. Таким образом, все три центра будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Проекты новых центров — индивидуальные, они учитывают сложившийся архитектурный облик больниц. Однако в то же время оказание экстренной помощи в них организовано по единым современным стандартам. Каждый центр — это полноценная больница с приемным отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. Пациенты будут проводить здесь не более суток. Их обследуют, поставят диагноз, окажут первую помощь, при необходимости прооперируют, а затем в зависимости от состояния либо переведут в профильное отделение, либо выпишут. Прием пациентов будет осуществляться по принципу триажа (от французского triage — отбор или сортировка). Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «желтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зеленую», то есть поступившие без угрозы для жизни. Работа новых приемных отделений в новых центрах будет организована по принципу «врач — к пациенту», где пациенты больницы не перемещаются из кабинета в кабинет — специалисты сами приходят к ним. Для пребывания родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны ожидания, помещения для бесед с врачами, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии.

— В этом году также будет построен уникальный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1. Каким он будет?

— Новый лечебно-диагностический комплекс Инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе готов более чем на 90 процентов и в сентябре примет первых пациентов. На месте устаревших корпусов больницы построили три современных корпуса площадью 96,5 тысячи квадратных метров. В новом комплексе оборудуют 546 мельцеровских боксов — они обеспечат надежную изоляцию пациентов. Недавно ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что по сути дела возводится новая больница, которая будет оснащена самым передовым технологическим — и операционным, и диагностическим — оборудованием. В учреждение закуплена новейшая медицинская техника — аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентген-аппараты, что позволит проводить лечение и диагностику инфекционных заболеваний без транспортировки пациента в другие стационары.

— Как будет развиваться больница в Коммунарке?

— На территории больницы в Коммунарке продолжается строительство новых корпусов. В планах на этот год — достроить детский корпус с отделениями детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционным блоком и дневным стационаром на 180 коек. Для детей и их родителей в новом корпусе создадут комфортные условия пребывания: одно- и двухместные палаты с большими светлыми окнами и высокими потолками. Будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии на 50 коек. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли, а комплекс помещений дневного стационара, который обустроят в новом корпусе, даст возможность проводить химиотерапию. Также здесь будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики, благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

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