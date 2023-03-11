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Скорость вращения Земли увеличивается. О чем говорит эта аномалия и насколько она опасна

Анна Хромцова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Скорость вращения Земли увеличивается. О чем говорит эта аномалия и насколько она опасна
Фото: pixabay

По данным Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений, в последние годы скорость вращения Земли аномальным образом увеличивается. «Вечерняя Москва» узнала, насколько изменения глобальны и стоит ли опасаться последствий.

Специалисты-метрологи сверяют время по эталонным, атомным часам, в которых секунды отсчитываются в зависимости от перехода между состояниями в атоме цезия, а также по земным часам, которые идут в зависимости от реальной скорости вращения планеты вокруг своей оси. Первые до последнего времени всегда немного спешили по отношению ко вторым. Но в прошлом году земные часы стали бежать вперед, а атомные — отставать. Так, 29 июня 2022 года стал самым коротким днем за последние 70 лет.

Начальник отдела Главного метеорологического центра Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли Сергей Пасынок успокаивает: угрозы для человечества нет.

— Вращение Земли ускорялось примерно с начала 1970-х годов. До этого примерно с 1930 года планета замедлялась, — рассказал Пасынок. — Это постоянные процессы. За последние 200 лет Земля уже несколько раз ускорялась и замедлялась, однако эти циклы повторяли друг друга не в точности.

Загадка для ученых

Одна из возможных причин ускорения вращения — изменения, происходящие в ядре нашей планеты.

— Они фиксируются в жидком (внешнем) ядре Земли.

Находящееся там металлическое вещество движется с большими скоростями и генерирует магнитное поле Земли. В последнее время там меняется режим конвекции — взаимодействия с внутренним ядром и мантией. Однако науке пока неизвестно, как это в точности происходит, — говорит Пасынок.

Ученый отметил, что все эти предположения — пока лишь гипотезы. Специалистам только предстоит решить эту задачу. На человечестве же эти изменения никак не отразятся, ведь речь идет о слишком маленьких величинах — миллисекундах.

Век технологий

Есть процессы, в которых очень важна точность. Если не учитывать изменение скорости вращения Земли, то могут возникать ошибки в навигации. За одну секунду точка земной поверхности на экваторе перемещается в пространстве приблизительно на полкилометра из-за вращения. Существует мнение, что изменение скорости движения планеты может привести к сбою в работе спутников и авиакатастрофам.

— Человечеству ничего не грозит, если навигация будет осуществляться с помощью современных технологий. Сейчас старый способ уходит в прошлое. Тем более мы говорим об очень маленьких величинах, — заверил эксперт.

ФАКТ

29 июня 2022 года Земля совершила один оборот на 1,59 миллисекунды быстрее стандартных 24 часов. Это очередной рекорд из серии, фиксировавшейся в последние годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Пальчиков, главный научный сотрудник ВНИИФТРИ:

— До недавнего времени наша планета замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение ее скорости вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд. Но в последние годы скорость Земли аномальным образом увеличивается, чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду.

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