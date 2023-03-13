Иммунитет не вечен: когда и зачем делать прививку от кори

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Корь является одной из острых вирусных инфекций, отличающихся высокой контагиозностью. Сопровождается болезнь высокой температурой, воспалительными процессами верхних дыхательных путей, полости рта и иных участков организма, а также характерной пятнисто-папулезной сыпью на коже. Нужно ли прививаться от кори, как долго сохранится иммунитет у тех, кто получил вакцину, и у тех, кто переболел, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

Как узнать, привиты ли вы от кори

По словам врача, чтобы узнать, была ли вами пройдена иммунизация от кори, достаточно заглянуть в свою прививочную карту, которая хранится в поликлинике:

— Если в силу частых переездов ваши документы были утеряны, в таком случае узнать о том, ставили ли вам в детстве укол от кори или нет, можно по состоянию иммунитета. Это означает, что вам необходимо сдать анализ крови на наличие антител, что позволит получить ответ.

Сколько раз в жизни нужно делать прививку

Прививка от кори включена в национальный календарь профилактических прививок России и считается одной из обязательных процедур, отметила медик:

детей прививают по достижении года, с последующей ревакцинацией в возрасте шести лет;

подростки в возрасте 15–17 лет, а также взрослые до 35 лет, не привитые ранее, у которых отсутствуют сведения о прививках, не болевшие ранее корью, должны пройти двукратную иммунизацию с трехмесячным интервалом между прививками;

люди, которые ранее прививались, но однократно, тоже подлежат дополнительной однократной иммунизации.

Мескина сообщила, что укол для россиян проводится бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или работы.

Сколько сохраняется иммунитет

Как рассказала инфекционист, вакцина стимулирует выработку противокоревых антител через три недели после прививки у 95 процентов привитых. Иммунитет от недуга сохраняется около 18 лет.

А вот те, кто переболел корью, получают пожизненную невосприимчивость к повторному заражению, подчеркнула Мескина.

Что будет, если не сделать прививку

Ничего страшного не произойдет, сказала врач. Просто человек, оказавшись в регионе с повышенной заболеваемостью, может заразиться. Имеющаяся на сегодня терапия позволяет избежать тяжелого течения болезни. Само по себе лечение представляет собой прием жаропонижающих средств, препаратов от насморка и боли в горле, употребление противокашлевых таблеток. Также рекомендуются постельный режим и обильное питье.

После выздоровления у вас все равно возникнет пожизненный иммунитет.

Когда нельзя делать прививку от кори

Вакцинация от кори, по словам врача, не проводится: