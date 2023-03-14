Народный календарь. Грачи, львы и кикиморы — как провести 17 марта

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Православной церковью 17 марта чтится память Герасима Иорданского — христианского аскета, который жил на заре пятого века в Ликии. Он родился в богатой семье, но оставил мирскую жизнь и стал отшельником. Святой жил в египетской пустыне, но позже пришел на берег реки Иордан, где основал монастырь. Многие знают историю о том, как святой Герасим исцелил льва от ран и тем самым приручил дикого зверя.

На Руси 17 марта звали Герасим Грачевник. Согласно поверью, в этот день прилетали грачи из-за теплых морей. Наши предки внимательно наблюдали за птицами: если они селились в свои старые гнезда, значит, через три недели весь снег с земли сойдет, и можно будет начинать посевной сезон. А если же пернатые в гнездах посидели, а потом улетели, значит, зима пока не сдала своих позиций — еще будет холодно, но недолго.

Прилет грачей отмечался шумно и весело, хозяйки пекли традиционные булочки в виде птиц и раздавали их детям — люди верили, что так дети будут расти здоровыми и крепкими.

Еще 17 марта не надевали новую обувь: считалось, что после этого долго будут болеть шея и спина. Кроме того, народное поверье гласит, что в новой обуви в этот день может прятаться кикимора, которая будет чинить всяческие неприятности

К слову сказать, 17 марта было единственным днем в году, когда, как верили в народе, можно изгнать кикимору. «Герасим не только на Русь грачей пригоняет, но и со Святой Руси кикимору прогоняет», — приговаривали наши предки. Хозяева ждали дня Герасима Грачевника с большим нетерпением, надеясь на его поддержку и помощь.

На Герасима Грачевника не следует спать до обеда, ведь световой день прибавляется. Залежитесь в постели — упустите удачу.

Приметы погоды

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся — погода будет часто меняться.

На Герасима ясная и солнечная погода — летом будет щедрый урожай ягод.

Грачи после Герасима прилетели — урожай будет хороший.

Именины:

Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Иоасаф, Кондрат, Павел, Стратоник, Ульяна, Яков.