В Останкинском районе начали строить два жилых корпуса по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Останкинский по адресу улица Бочкова, з/у 11а,1, началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации.

— В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и фундаментной плиты паркинга. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Каждый корпус будет переменой этажности по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего дворового пространства предусмотрена подземная одноуровневая автостоянка.

Фасады отделают трехслойными стеновыми панелями, облицованными пиленым кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

Всего в здании будет 488 квартир (однокомнатных — 129, двухкомнатных — 266, трехкомнатных — 93). Три квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми — здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, а также технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Во дворе оборудуют детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.