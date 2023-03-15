Вилла в Турции и кольцо с бриллиантом: звезды шоу-бизнеса рассказали, какие подарки получали на дни рождения

Ксения Бородина в свои 40 лет предпочитает открытые платья / Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

14 марта телеведущая Ксения Бородина раскрыла цену подарков, которые получила на свое 40-летие. Один из самых внушительных — коллекция посуды из серебра стоимостью около полумиллиона рублей.

Нужная вещь

Такой презент Ксении преподнесли коллеги по шоу «Дом-2». В хозяйстве Бородиной теперь есть кофейник за 225 тысяч рублей, молочник за 84 тысячи, хлебница и сахарница примерно в такую же цену. Кроме того, телеведущей подарили набор вилок и ножей. Скорее всего, Ксения решила обзавестись столовым серебром и сделала подружкам «предзаказ» на день рождения.

Больше украшений

Дорогие подарки знаменитости получают очень часто. Так, в конце января отметила 37-летие телеведущая Ольга Бузова. Когда она распаковала коробочки, в них в основном оказалась брендовая одежда и аксессуары на несколько миллионов рублей. Самым ценным презентом стали серьги-люстры от известного ювелирного дома — со вставками из бриллиантов общим весом 2,6 карата. Стоит изделие 1,7 миллиона рублей. И это не самое ценное. Не так давно Ольга демонстрировала в соцсетях автомобиль за 10 миллионов рублей и наручные часы за 11 миллионов — от поклонников.

Дорого колечко

Гламурно отпраздновала день рождения и балерина Анастасия Волочкова. На торжество она надела кольцо-маркизу с темно-голубым камнем, обрамленным бриллиантами. Анастасия рассказала: перстень подарил ей тайный воздыхатель, и стоимость подарка составляет более 75 миллионов рублей. Многие ювелиры пытались определить цену украшения по фото, однако на расстоянии точную оценку ювелирных украшений провести невозможно.

Вилла у моря

Звездный обладатель самого странного подарка — певец Николай Басков. Его даритель — миллиардер Тельман Исмаилов. А в далеком 2013 году, будучи в зените богатства и славы, бизнесмен объявил, что дарит Баскову одну из своих вилл на берегу Средиземного моря в Турции — белоснежный особняк стоимостью в несколько миллионов долларов (точная цена неизвестна). Даритель пообещал, что на фасаде здания будет висеть табличка с именем Николая, а сам Басков сможет отдыхать на вилле бесплатно, когда ему захочется. При этом юридически вилла артисту не принадлежит.

Мешок навоза

Однажды народный артист РСФСР Александр Ширвиндт преподнес артисту Константину Райкину своеобразный подарок:

— Я ехал на юбилей «Сатирикона» подвыпившим с ипподрома. Надо было что-то подарить Косте. Взял сбрую, но понял, что ее будет маловато. И мне накидали огромный мешок навоза... На следующий день в газете появилась заметка: «Ширвиндт вышел на сцену нетвердой походкой, вытянув за собой тележку с грузом. После чего он долго навешивал на растерявшегося Райкина всяческие лошадиные принадлежности: сбрую, хомут, шоры... Потом Ширвиндт снял с телеги увесистый мешок. Наверное, это бутафория, предположили зрители. Но тут раздался запах...»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Рожкова, эксперт по этикету:

— На самом деле и звезды, и просто богатые люди чаще преподносят друг другу приятные подарки «для души». Человеку, у которого и так все в жизни есть, необходимо что-то для радости. И вопреки расхожему мнению, это совсем не обязательно бывает брендовая вещь, которая стоит бешеных денег.

Цифра

75 миллионов рублей стоит кольцо Анастасии Волочковой.