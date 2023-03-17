Народный календарь. Птицы, булочки и костры: как провести 20 марта

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20 марта Православная церковь чтит память двух святых — епископа Павла Прусиадского и Павла Препростого.

В старину на Руси считалось, что именно с Павла Капельника «весна идет», хотя дыхание зимы все еще чувствовалось. В народе по этому поводу говорили: «С крыш капает, а за нос цапает»; «Весна непостоянная как мачеха: то повеет теплом, то нагонит холодов»; «Весна да осень — на дню погод восемь».

В 20-х числах марта происходило важное событие Колеса года — весеннее равноденствие, когда день становился равен ночи и наступала весна.

Равноденствие наши предки отмечали с размахом. Женщины готовили богатый стол и обязательно выпекали булочки в форме перелетных птиц. Было принято также проводить уборку дома, чтобы очистить его от зла и накопившегося мусора.

Если на 20 марта дверь примерзала к косяку, падали комья снега с крыш ночью или от внезапного мороза лопалось оконное стекло — люди говорили, что падают на землю грехи наши тяжкие. Поэтому в этот день следовало молиться иконе Божией Матери «Споручница грешных» о прощении грехов, об избавлении от соблазна грешить и делать предосудительные поступки.

Чтобы привлечь счастье в дом, 20 марта кормили птиц, которые вернулись из теплых краев. Согласно примете, чем больше их прилетит, тем благополучнее будет семья.

Также в народе верили, что 20 марта все гадания правдивы и точны, делали любовные заговоры и ворожили. Однако с приходом христианства такая практика на Руси осуждалась.

Вечером на равноденствие наши предки жгли костры. Считалось, чем выше пламя, тем счастливее будет жизнь в новом году. Затем они катили с горы горящие колеса, которые являлись символом солнца.

Приметы погоды

Ветер с юга подул — летом будет много гроз.

Сильная капель — много льна народится.

Зяблики прилетели — холода нескоро отступят.

Теплый ветер и звонкая капель — к жаркому лету.

Именины отмечают: Василий, Николай, Павел, Евгений, Емельян, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда.