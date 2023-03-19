Восток — дело тонкое: в столице возрос интерес к самобытной китайской культуре

Полина Спанаки в Первой Московской галерее восточной живописи / Фото: Пресс-служба Первой Московской Галереи Восточной Живописи

На фоне укрепления отношений с Китаем на высшем уровне у москвичей усилился интерес к китайской культуре и традициям. Где в столице можно познакомиться с китайской культурой, узнала «Вечерняя Москва».

Уже несколько лет в столице работает школа китайской живописи Chainka. Курсы, организ ов анные двумя художницами — Ольгой Сумароков ой и Екатериной Нестеровой, переросли в настоящее сообщество. Здесь можно обучиться разным стилям китайской живописи и каллиграфии. Последняя становится в столице все популярнее: на курсы приходят дизайнеры, оформители и обычные москвичи, которые хотят научиться самостоятельно подписывать приглашения на свадьбу и праздничные открытки. Студенты школы регулярно ездят в Поднебесную, чтобы перенимать опыт.

— Каллиграфия у москвичей стала более популярна после объявленного «разворота на Восток», — считает основательница школы Ольга Сумарокова. — Правда из-за карантина Китай долгое время не спешил обрадовать россиян ответным «поворотом», но надеемся, что скоро культурное сотрудничество между нашими странами возобновится.

Зрители стоят в проходах

С 2019 года в столице работает Первая Московская галерея восточной живописи. Ее основательница, художница Анна Баранова, открыла ее, как она сама говорит, «для удовольствия», совершенно не ожидая, что через пару лет маленькое пространство в центре Москвы будет собирать аншлаги на выставках и концертах.

— У нас представлена живопись как отечественных художников, так и мастеров стран Восточной Азии — японских и, конечно же, китайских авторов, — объясняет Анна. — Особенность китайской живописи в том, что она представляет два диаметрально противоположных метода: гун-би— «прилежная кисть» и се-и — «писание мысли». Если первому методу присущи достоверность и красочность, то для второго характерна передача идеи, поэтического чувства.

В галерее регулярно устраивают выставки представители обоих направлений. А чтобы обычным москвичам было проще разобраться в тонкостях китайской живописи, каждая выставка сопровождается обширной кураторской программой: здесь проходят мастер-классы, лекции, встречи с художниками и концерты китайской классической музыки. На последнем, к слову, свободных мест не было — люди стояли в проходах. По мнению создательницы галереи, причиной такого ажиотажа стала не только активная просветительская работа галереи, но и возросший интерес к китайской культуре в целом.

— К нам приходят московские китайцы — экспаты, студенты, — говорит Баранова, — представители разнообразных восточных сообществ, функционирующих в столице, а также их друзья и знакомые.

Нередко ценители китайского искусства превращаются в организаторов мероприятий, собирая в галерее клубы по интересам. Например, сюда можно прийти, чтобы освоить азы каллиграфии или попрактиковаться в китайском языке на встрече разговорного клуба.

Нашел «свою семью»

Еще одним популярным местом, знакомящим москвичей с культурой Китая, является китайское патриаршее подворье в Голутвине. С виду храм, расположенный недалеко от парка искусств «Музеон», напоминает традиционный православный. Его «китайский характер» выдает разве что табличка с иероглифами, прикрепленная к стене. С 2011 года часть богослужений здесь проводится на китайском языке. Настоятель храма, отец Игорь, китаист и бывший военный. Сан он принял после выздоровления от тяжелой болезни младшей дочери. Все духовенство храма тоже владеет китайским языком. Поэтому литургии проводятся на двух языках.

Кроме того, на скамейках в храме лежат транскрипции и переводы основных православных молитв, а под каждой иконой есть пояснительные таблички на русском и китайском.

По словам Марии Прищеповой, миссионера китайского подворья, в основном храм посещают русские, интересующиеся культурой Поднебесной, или китайцы, которые долго живут в Москве. Многие из них создают здесь семьи и постепенно приходят в православие вслед за второй половинкой. Но бывают и удивительные случаи.

— Один китайский студент рассказал нам, что однажды ему приснилась Матерь Божия и сказала ему ехать в Россию и изучать православную веру, — рассказывает Мария. — Он все бросил, приехал и поступил в питерский вуз. А перед китайским Новым годом отправился в Москву, и в одном из храмов стал просить помочь ему найти место, где смогут объяснить «русскую веру». Удивительно, но в том же храме он познакомился с русским, который и рассказал ему, что у нас службы идут на китайском языке.

Так студент и оказался в трапезной голутвинского храма, где прихожане, к его удивлению, отмечая китайский Новый год, ели китайскую еду и пели русские песни.

— Теперь он регулярно бывает у нас, — улыбается Мария. — Считает, что попал в новую семью.

Посетить Императорский парк, не покидая Москвы

Осенью прошлого года в районе Останкино, на северо-востоке Москвы, открылся ландшафтный парк, ставший частью китайского делового центра «Парк Хуамин». На пяти гектарах территории нового общественного пространства воссоздан в миниатюре парк китайского Императорского дворца. Здесь можно сфотографироваться у павильонов, выполненных в стиле традиционной китайской архитектуры сыхэюань. По всему парку раскиданы валуны и расставлены арки в китайском стиле, а в темное время суток он освещается традиционными китайскими фонариками. На территории делового центра также есть столовая и ресторан с аутентичной национальной кухней.

КСТАТИ

С традициями Востока горожан знакомят и мероприятия, которые проводят корейцы Москвы. Так, с 27 февраля по 5 марта в Доме культуры «ГЭС-2» прошел Фестиваль Молодежного движения корейцев Москвы — серия лекций и мастер-классов, посвященных корейской культуре.