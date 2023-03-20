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Круглый стол «Формирование гражданской позиции воспитание молодого поколения средствами музейной педагогики» пройдет в эфире сетевого вещания «ВМ»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Живая история
Общество
Круглый стол «Формирование гражданской позиции воспитание молодого поколения средствами музейной педагогики» пройдет в эфире сетевого вещания «ВМ»
На фото: Екатерина Игнатова - глава муниципального округа Марьина роща, член Всероссийского общественного движения «Матери России» г. Москвы. / Фото: Вечерняя Москва

В рамках патриотического клуба «Живая история» в студии сетевого телевидения газеты «Вечерняя Москва» 22 марта пройдет «Круглый стол» на тему: «Формирование гражданской позиции воспитание молодого поколения средствами музейной педагогики». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках «Круглого стола» участники обсудят вопросы формирования у учащихся московских школ умений и навыков противодействия попыткам фальсификации истории. Обсудят, как сформировать у старшеклассников чувство гордости за нашу страну и желание отстоять ее интересы, как содействовать формированию у молодежи российской и московской культурной идентичности.

Участниками круглого стола станут: Мария Маслова — начальник отдела гражданского воспитания и музейной педагогики Московского центра «Патриот.Спорт»; Михаил Клочихин - директор школы ГБОУ Школа №1164; Елена Слесаренко — руководитель Детского центра Музея «Победы»; Екатерина Игнатова — глава муниципального округа Марьина роща, член Всероссийского общественного движения «Матери России» г. Москвы.

Ведущий — Руслан Орехов.

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