Названы пять ошибок в питании детей, которые совершают все родители
Диетолог Прия Тью назвала распространенные ошибки, которые совершают родители при организации питания своих малышей, пишет британское издание The Sun.
Сладкие йогурты
Йогурт — источник кальция и белка, которые важны для здоровья костей и зубов. Но большинство детских йогуртов содержат еще и много сахара. Поэтому, выбирая йогурт для ребенка, нужно внимательно изучать этикетку.
— Норма — около четырех граммов сахара на сто граммов продукта. Это натуральный сахар из лактозы. Все остальное — добавленный, — объяснила эксперт.
Большие порции
Родители часто переоценивают способности своих детей в поглощении пищи. Большие порции могут отталкивать малышей и вынуждать отказываться от еды. Специалист посоветовала накладывать детям пищу в посуду небольшого размера. Урезанная порция поможет ребенку не объедаться и прислушиваться к своему аппетиту. Лучше, чтобы малыши просили добавки, чем оставляли еду на тарелке.
Строгие запреты
Диетолог отметила, что все продукты можно употреблять в умеренных количествах и ни одно из блюд не должно быть под строгим запретом. В противном случае это может увеличить риск развития у ребенка нездоровых отношений с едой.
Хаотичное питание
Планирование приемов пищи помогает обеспечить семью разнообразными и питательными блюдами. Хаотичное питание приводит к менее сбалансированному меню, недостатку питательных веществ, в которых остро нуждаются малыши для роста и развития.
Вредные привычки
Дети часто не хотят пить обычную воду и выбирают сок или молоко. Родители потакают прихотям своих чад, но это вредит малышам. Диетолог объяснила, что в соке содержится много сахара, который разрушает зубы.
— Молоко и сок также насыщают ребенка, поэтому он может отказываться от еды, — пояснила эксперт.
Диетолог призвала родителей не предлагать детям сок и молоко для утоления жажды, вместо этого необходимо постараться сделать так, чтобы они пили воду.