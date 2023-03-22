Боец Линза снова в строю: военные врачи провели сложнейшую операцию беременной кошке

Фото: Из личного архива лейтенанта медицинской службы Евгения «Макгваер»

Наши врачи, работающие в зоне спецоперации, ежедневно спасают жизни людей. И не только. На днях военные медики провели сложную операцию... кошке. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Кошку назвали Линза. Именно так называется российский военно-медицинский специализированный автомобиль — мечта всех медицинских рот. Как ее — трехцветного «двортерьера» почти черепахового окраса — звали до того, как она прибилась к российским медикам, — неизвестно. Как и судьба ее прежних хозяев — то ли сбежавших от ужасов войны куда-то в тыл, то ли похороненных под обломками своего дома в одной из деревушек Сватовского района ЛНР. Потому что украинские военные своих бывших сограждан не жалеют.

Свой диковатый и независимый нрав Линза показала сразу. Потихоньку, ощущая заботу и безопасность, оттаяла — домашнее прошлое все же взяло свое. Ну а бойцы были рады — все-таки мурлыкающее на груди теплое существо — прекрасный антидепрессант на фоне не такой уж далекой артиллерийской канонады. Медроты хоть и не базируются непосредственно на линии боевого соприкосновения (ЛБС) — там зона ответственности медицинских взводов, — от «передка» стоят всего в нескольких километрах. Да и бывают они там с завидной регулярностью, эвакуируя в тыл раненых бойцов под минометным, артиллерийским, а иногда и танковым огнем.

— Многие бойцы заводят кто кошек, кто собак, — говорит «ВМ» лейтенант медслужбы Евгений «Макгваер» (а в недавнем прошлом — подмосковный анестезиолог-реаниматолог). — Думаю, потому что это еще один «мостик» к дому.

Так что Линза в медроте пришлась ко двору. И даже при случае оказывала «моральную поддержку» раненым бойцам, оказавшимся на перевязочном столе. Была, как шутят сами медики, «поставлена на довольствие». Но природа взяла свое, и однажды Линза, как говорится, загуляла. Через пару месяцев бока кошки округлились, и врачи начали ждать, как они шутили, «пополнения личного состава».

Но все пошло не по плану. Врачам в момент появления котят пришлось собирать консилиум, чтобы понять, как помочь Линзе — та никак не могла сама родить. Да и ветеринарного опыта врачи, привыкшие к минно-взрывным да осколочным ранениям солдат, не имели. Но, к счастью, в запасах был препарат, который используют для анестезии не только людей, но и животных. В итоге по результатам УЗИ-обследования и обсуждений врачи приняли единственное верное решение: «бойца» Линзу необходимо быстро срочно «резать».

К слову, обычно в медроте операции не делают. Задача медиков этого звена — стабилизировать раненого, перевязать, обезболить и отправить в глубокий тыл — в один из медицинских батальонов или госпиталей. Но для Линзы решено было сделать исключение, иначе бы кошка погибла. Допустить этого медики не могли. Наркоз для операции рассчитывали как ребенку — по весу, подготовили стерильные инструменты и взялись за дело.

— Спасибо волонтерам — оборудование у нас хорошее — не во всяком медбате такое есть, — поделился Евгений. — Да и люди подобрались опытные. Сначала хотели делать кошке обычное кесарево сечение, но уже во время операции выяснилось, что у Линзы была внематочная беременность. Но все прошло успешно! В итоге мы спасли и ее, и двух котят — сейчас кошка чувствует себя отлично. Уже сняли швы.

Об этой необычной «пациентке» медроты и ее спасителях даже написали заметку в официальной армейской прессе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Меркулов, хирург из столичной ветеринарной клиники:

— Внематочная беременность у кошек — редкое явление. Наибольшая сложность связана с анестезиологическими рисками. Препараты для людей подходят для животных, но важно учитывать дозировку. Если врачи смогли ее просчитать, от они просто молодцы.

КСТАТИ

«Вечерняя Москва» оказывает посильную помощь бойцам на передовой. Медицинская рота, где проходит службу Евгений, получила от «ВМ» три груза медикаментов и аппаратуры (от тонометров до глюкометров). Сейчас она по праву считается одним из образцовых подразделений на своем направлении.