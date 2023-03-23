Роль музейной педагогики в воспитании молодого поколения обсудили на круглом столе в «ВМ»

Фото: Пелагия Замятина/Вечерняя Москва

В рамках патриотического клуба «Живая история» в студии сетевого телевидения газеты «ВМ» 22 марта прошел круглый стол» на тему: «Формирование гражданской позиции и воспитание молодого поколения средствами музейной педагогики». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Участниками дискуссии стали Екатерина Игнатова — глава муниципального округа Марьина роща, член Всероссийского общественного движения «Матери России» г. Москвы; ; Елена Слесаренко, руководитель Детского центра Музея «Победы»;Михаил Клочихин, директор школы ГБОУ Школа №1164; Яна Воробьева, исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» СВАО г . Москвы; Мария Маслова, начальник отдела гражданского воспитания и музейной педагогики Московского центра «Патриот.Спорт».

Как отметила Екатерина Игнатова, патриотизм, любовь к Родине воспитывается в человеке при помощи книг, фильмов, окружения, дискуссий с друзьями и внутри семьи.

— Проект «Живая история» направлен на повышение интереса к школьным патриотическим музеям и развитие у школьников навыка получения достоверной, проверенной информации об исторических событиях страны, чтобы противостоять фальсификации, искажению фактов, — пояснила она.

Эксперты отметили, что интерес учеников к музеям растет с каждым годом. По словам Марии Масловой, музейная педагогика переживает настоящий бум.

— Современный музей — это не загроможденные полки и пыльные экспонаты. Это огромная открытая площадка, центр исследовательской креативной деятельности, — подчеркнула она.

Все чаще в современных музеях используются новые визуальные технологии, когда можно увидеть экспозицию не выходя из дома. Возникают новые форматы посещения: проведение уроков и спектаклей в музеях, квесты, метапредметные олимпиады.

Активно развиваются небольшие школьные музеи.

— На базе нашей школы создан музей, который притягивает большое количество ребят разных возрастов. Здесь открыты постоянные и временные экспозиции, на которых можно увидеть уникальные экспонаты, — рассказал Михаил Клочихин.

Подобные локальные проекты формируют у школьников чувство гордости за нашу страну и желание отстоять ее интересы, способствуют формированию культурной идентичности.

— Чем больше подобных проектов будет появляться, тем лучше. Из маленького рождается большое. Сегодня это особенно важно, — отметила Яна Воробьева.

Елена Слесаренко в свою очередь добавила, что с сентября 2019 года Музей Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом реализует проект «Школьный Музей Победы». Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы

— Это долгосрочная программа развития школьных музеев. Изучать историю становится модно. Современные музеи создают воспитывающую среду, альтернативу непроверенным источникам, — подчернкула она.