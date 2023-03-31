Пенсии снова вырастут: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Московская пенсионерка Татьяна Булах / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В России 1 апреля вырастут социальные пенсии, начнут производить перерасчет оплаты домовых нужд, а также стартует тестирование цифрового рубля. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Индексация выплат 1 апреля размер социальных пенсий в России вырастет на 3,3 процента. Средний размер выплат составит 10 193 рубля.

— Социальные пенсии повысят на 3,3 процента в дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации на 10 процентов. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Социальную пенсию получают граждане, не имеющие достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Также социальную пенсию назначают людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Индексация коснется более чем четырех миллионов человек.

Перерасчет за коммуналку

С 1 апреля начнут производить перерасчет оплаты общедомовых нужд, чтобы приблизить суммы к фактическому потреблению. Изменятся нормативы учета горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих территориях — на лестничных площадках, в подъезде и лифтах. Как пояснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, россияне будут платить меньше, если у них не было долгов и если ранее они переводили средства по повышенным нормативам. В противном случае платежи могут вырасти.

— Они увеличатся для некоторых жителей дома, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры, или для всех, если расходы на общедомовые площади распределяются равномерно, — пояснила Казанцева.

Электронный кошелек

В апреле начнется тестирование цифрового рубля. Оно должно было пройти в 2024 году, но тестирование перенесли из-за санкций. Как ранее заявляла председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, цифровой рубль будут продвигать для трансграничных расчетов. Через специально платформу будут осуществляться выпуск цифрового рубля и открытие кошельков клиентам. Посредниками будут банки, которые по запросу Центробанка будут открывать кошельки и проводить платежи.

КСТАТИ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование системы карт болельщика (Fan ID). В первую очередь по упрощенной системе пользоваться картами должны инвалиды, пенсионеры и дети.

ЦИФРА

550 тысяч человек, по информации Минцифры РФ, уже оформили Fan ID.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Центрального банка РФ:

— Проект «цифровой рубль» мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, но ограниченным количеством операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые технически подтвердили свою готовность.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники программы долгосрочных сбережений смогут получить до 36 тысяч рублей в год. Для россиян со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования по формуле «1 рубль государства на 1 рубль гражданина».