Квартирный вопрос, клещи и сбережения: главные события в Москве и мире за прошедшую неделю

Фото: Пресс-служба Госдумы

УПРОСТИТЕ, НА СТАДИОН ПУСТИТЕ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan-ID. Прежде всего облегчить использование карт болельщиков должны среди граждан с инвалидностью, пенсионеров и детей.

СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

В России могут появиться новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что расширят и систему гарантий сохранности сбережений — по аналогии с той, которая сейчас действует для банковских вкладов. Чтобы вызвать интерес россиян к новым типам вложений средств, кабмин предоставит им льготы, например единый налоговый вычет. Россиянам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчетном году.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЗАПИСЬ

Во многих регионах страны 1 апреля начинается приемная кампания детей в первый класс. Родители могут заполнить заявление для записи ребенка в школу на сайте госуслуг, сообщили в Минцифры. Для подачи заявления нужны данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, номер или название выбранной школы, сведения о регистрации, информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в этой школе, документы, подтверждающие право на льготы. Потом их оригиналы нужно принести в образовательное учреждение.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Несмотря на введение льготной ипотеки для покупки квартиры в новостройке, жилье доступнее не становится, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка Александр Данилов. Он отметил и сильный рост разницы в ценах на первичном и вторичном рынке.

ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УСТАРЕЛИ

Механизм открепительных удостоверений на выборах могут отменить. Такой законопроект внесла группа депутатов и сенаторов в Госдуму. По мнению его инициаторов, сейчас активно развивается «Мобильный избиратель», поэтому открепительные становятся невостребованными, и возможность их применения остается в небольшом количестве регионов страны.

ДОЖДАЛИСЬ ТЕПЛА

По предварительным прогнозам синоптиков, температура воздуха во втором месяце весны будет около нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среднем температура с 1 по 30 апреля повышается примерно на девять градусов. Активного потепления стоит ожидать ближе к майским праздникам, но и в этот период будут дождливые дни.

КЛЕЩИ ПОШЛИ

Роспотребнадзор составил список опасных районов с учетом данных о заболеваемости клещевым энцефалитом в 2022 году. В столице эндемичных территорий нет, в Московской области таковыми оказались Дмитровский и Талдомский районы. В соседних Владимирской, Тульской, Орловской, Смоленской областях не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита. А вот в Тверской области таких районов 12.