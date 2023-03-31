Квартирный вопрос, клещи и сбережения: главные события в Москве и мире за прошедшую неделю
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
УПРОСТИТЕ, НА СТАДИОН ПУСТИТЕ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan-ID. Прежде всего облегчить использование карт болельщиков должны среди граждан с инвалидностью, пенсионеров и детей.
СБЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
В России могут появиться новый тип индивидуальных инвестиционных счетов и программа долгосрочных сбережений. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что расширят и систему гарантий сохранности сбережений — по аналогии с той, которая сейчас действует для банковских вкладов. Чтобы вызвать интерес россиян к новым типам вложений средств, кабмин предоставит им льготы, например единый налоговый вычет. Россиянам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчетном году.
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЗАПИСЬ
Во многих регионах страны 1 апреля начинается приемная кампания детей в первый класс. Родители могут заполнить заявление для записи ребенка в школу на сайте госуслуг, сообщили в Минцифры. Для подачи заявления нужны данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, номер или название выбранной школы, сведения о регистрации, информация о братьях и сестрах, если они уже учатся в этой школе, документы, подтверждающие право на льготы. Потом их оригиналы нужно принести в образовательное учреждение.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Несмотря на введение льготной ипотеки для покупки квартиры в новостройке, жилье доступнее не становится, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центрального банка Александр Данилов. Он отметил и сильный рост разницы в ценах на первичном и вторичном рынке.
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УСТАРЕЛИ
Механизм открепительных удостоверений на выборах могут отменить. Такой законопроект внесла группа депутатов и сенаторов в Госдуму. По мнению его инициаторов, сейчас активно развивается «Мобильный избиратель», поэтому открепительные становятся невостребованными, и возможность их применения остается в небольшом количестве регионов страны.
ДОЖДАЛИСЬ ТЕПЛА
По предварительным прогнозам синоптиков, температура воздуха во втором месяце весны будет около нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среднем температура с 1 по 30 апреля повышается примерно на девять градусов. Активного потепления стоит ожидать ближе к майским праздникам, но и в этот период будут дождливые дни.
КЛЕЩИ ПОШЛИ
Роспотребнадзор составил список опасных районов с учетом данных о заболеваемости клещевым энцефалитом в 2022 году. В столице эндемичных территорий нет, в Московской области таковыми оказались Дмитровский и Талдомский районы. В соседних Владимирской, Тульской, Орловской, Смоленской областях не встречаются клещи, зараженные вирусом энцефалита. А вот в Тверской области таких районов 12.