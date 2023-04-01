Эрзац всему: как искусственные заменители отравляют жизнь и здоровье россиян

Кадр из фильма «Не беспокойся, дорогая» / 2022 год

Суррогаты бесцеремонно вошли во все сферы нашего бытия. Они удобные в потреблении, но, размениваясь на фальшивки, мы теряем вкус к настоящей жизни, довольствуясь ее имитацией.

Жить мы, как известно, торопимся и чувствовать по-прежнему спешим. Так спешим, что жизнь становится ненастоящей, а вещи и чувства — поддельными и замещенными на суррогаты.

Отсутствием времени нынче можно оправдывать и отравляющий желудок перекус какой-нибудь фастфудовской дрянью, и противное «чмоки» на бегу вместо человеческого «люблю», сказанного в глаза.

И вроде все было: и обед, и признание… но — как бы. Это, кстати, самое популярное наречие-паразит у москвичей, по мнению специалистов Института русского языка: как бы поел, как бы поговорил, как бы отдохнул или поработал.

Все от жизни получили, а для полноты ощущения чего-то не хватает. Оттого и неуверенность, что живешь по-настоящему.

Аттракционы мусорной еды

Роскачество заявило, что россияне часто приобретают продукты с пестицидами и усилителями вкуса под видом органических. Причем 82 процента покупателей об этом даже не догадываются или не видят в том проблемы. Из последних открытий ведомства: в роллах известной сети ресторанов обнаружили фитостерины. Проще говоря, вместо положенного по рецептуре сыра — дешевая подделка. Нас обманывают, а мы и рады. Как написала в отзывах к этой новости одна из любительниц японской кухни, москвичка Таисия Р.: «Ну и что?! Все равно вкусно!» И хотя Роспотребнадзор постоянно дает советы, как отличить натуральные продукты от суррогата, мы исправно потребляем последнее, ориентируясь лишь на цену товара, не обращая внимания на маркировку.

— Современный образ жизни характеризуется быстрым темпом и высокими требованиям и к производительности, что приводит к ограничению времени на приготовление пищи, — говорит член Национального общества диетологов и нутрициологов Ольга Деккер. — В результате люди все чаще обращаются к удобным, быстрым и доступным вариантам питания, таким как фастфуд или чай в пакетиках. Использование в подобных суррогатах ароматизаторов и других добавок усиливает вкус, но такие продукты могут содержать излишнее количество соли, сахара и жиров. О том, что у жителей мегаполиса в анамнезе пристрастие к вкусной, но вредной еде, диетологи с тревогой напоминают постоянно.

Вечные цейтноты, хронические недосыпы, повышенная раздражительность, свойственные горожанам, провоцируют депрессивные состояния, которые хочется заесть сладеньким или жирненьким.

— Гормон стресса, кортизол, не только усиливает аппетит, но и вызывает потребность в калорийной пище, — объясняет эндокринолог Светлана Дорошина. — Это своего рода компенсация и тоже, если хотите, некий эрзац удовольствия. Слопали карамельку с синтетическими красителями, чипсы, гамбургер — получили выброс дофамина, медиатора хорошего настроения. Но тенденция, когда еда начинает выполнять функцию утешителя, опасна.

«Подсесть» на суррогаты легко, а вот избавиться от вредных пищевых привычек так же сложно, как от любой зависимости. К слову, согласно результатам исследования американского Национального института токсикомании, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, глутамата натрия, гидрогенизированных жиров и других консервантов влияет на мозг точно так же, как кокаин. А частое потребление суррогатов вызывает привыкание — их хочется все больше и больше.

Интереса ради вчиталась в мелкий шрифт текста о составе творожного десерта, купленного для «здорового» завтрака: растительный творог, пальмовое масло, жир растительный, модифицированный крахмал, альгинат натрия, гуаровая камедь, ароматизатор, сорбат калия, какао-порошок, лецитин. Желание съесть это пропало, как, впрочем, и хорошее настроение.

Как бы радости как бы жизни

Устойчивое выражение «удовольствия нынче дороги» появилось в период расцвета культа потребления, начавшегося лет 30 лет назад. Вот тогда-то в моду вошли как бы золотые часы «ролексы», духи якобы от «Диор» и прочие дешевые подделки-эрзацы.

— Зависть и жадность — чувства, которые никогда не насыщаются, — комментирует философ Андрей Чагаровский. — Подверженные им всегда хотят большего. К тому же ценности потребления, которые нам долгое время внушали, спровоцировали в обществе нездоровую тягу соответствовать определенному, успешному в стереотипном понимании, кругу. Думаю, это были первые ласточки иллюзий впечатления, которые потом реализовались в соцсетях, где многие напоказ стали выставлять свое благополучие, часто изрядно преувеличенное. Любое изображение себя красивой, подкорректированное фотошопом, нечто иное как эрзац. Но так проще добиться лайков, чем похудеть, сев на диету или начав ходить в спортзал. Обманки, которые люди придумывают, чтобы получить кратковременное удовольствие, никого не делают счастливыми. И в том, чтобы казаться, а не быть, нет смысла. Пока вы имитируете успешность, упускаете возможность добиться чего-то стоящего в реальной жизни.

Желание быстро и дешево получить хоть что-то, пусть и отдаленно похожее на мечту, потребительский рынок удовлетворяет легко и охотно. Некоторое время назад тайваньский аэропорт Тайбэй начал оказывать необычную услугу тем, кто по каким-то причинам не может отправиться в полноценное путешетсвие. Псевдотур стоит недорого: клиент приезжает в аэропорт с собранным чемоданом, регистрируется на рейс и даже проходит паспортный контроль.

Ожидание вылета, по желанию, может длиться несколько часов. Только после посадки в самолет «пассажиры» никуда не улетают, а возвращаются домой с ощущением, что приключение состоялось. Но этого оказалось мало и желающих добиться большего эффекта стали поднимать в воздух на пару часов и даже кормить на борту авиалайнера, бесцельно кружащего над Тайванем.

Нажиться с помощью фальшивок на человеческих слабостях и страстях проще простого. Чем, собственно, и занимаются корпорации, торгующие дешевыми заменителями радости. Одиноким, нуждающимся в нежности и тепле, в руки всучили огромные подушки-обнимашки, внушив, что этого достаточно для компенсации душевной пустоты. Родителям, не желающим покупать своему чаду настоящую собачку, угодливо предлагаются электронные тамагочи или роботы-псы всех мастей. И плевать, что живность на батарейках, по мнению психологов, воспитывает у ребенка ложное представление о дружбе и преданности. Раскрученная мода на котиков и песиков породила во всем мире явление под названием «зооматеринство», вытеснившее не менее странное увлечение реборнами — куклами — копиями настоящих младенцев.

— Тяга к подобным заменителям демонстрирует не только бегство от одиночества или ответственности, но и неумение жить настоящим, — полагает психиатр Андрей Князев. — Заигравшись в имитацию, человек может потерять связь с реальностью. Например, у многих женщин, ставших ассоциировать четвероногих питомцев с ребенком, со временем наблюдаются признаки помешательства на почве трансформации социальных ценностей.

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Соблазны к бегству

Можно всю свою жизнь прожить в иллюзии полета, а можно — просто поставить цель и полететь.

— Чтобы выбраться из суррогатного потребления, стоит двигаться в противоположную от прогресса сторону, назад к истокам и простым вещам: больше гулять, ходить на реальные встречи, заваривать вкусный чай, готовить домашнюю еду, — считает психолог Валерий Гут. — Если человек понимает основы своей идентичности, чувствует свою природу и не идет против нее, его жизнь не будет искажаться.

Совет хорош. Вот только у реальности появилась вкусная и комфортная во всех отношениях альтернатива, при которой необязательно напрягаться, выстраивая отношения и формируя привязанности.

Виртуальность — самый мощный суррогат современности — нивелирует все. Отравленных этим соблазном — тьма.

На одной из интернет-площадок прочла пост некоего коуча, «эксперта человеческих душ», вовлекающего на курс своих лекций размышлением, что жизнь банальна, однообразна и скучна, счастье на блюдечке не приносит, оттого, мол, и надо уходить в мир иллюзий, спасаясь от неудач, стрессов и прочих неприятностей. Желающих оказалось немало.

«А что снаружи есть такого, ради чего вообще стоит копошиться? — пишет участница обсуждения Елена Галиева. — Заделать, как все, пару детенышей и пустить их гонять в колесе по кругу?!»

«Живое общение приносит только боль, разочарование и напрасные надежды, — вторит ей Лайель Атани. — Выход в реальность бывает уничтожающим».

Конечно, надоевшего сетевого «френда» легко аннулировать простым нажатием кнопки. Враз обрастешь сотнями других. Пусть не готовыми в трудный момент подставить плечо, но эрзац веры, что ты не один, их количество обеспечит.

Создать некое подобие семьи в сети тоже легко. Как бы женатые легковесно общаются, не испытывая никаких тягот взаимных обязательств. Не жизнь, а малина.

А сеть тем временем подбрасывает перспективу будущего, смоделированную на одном из форумов: «Утро человека началось с завтрака: бутерброд из соевой колбасы и румяного хлеба, состоящего из гидролизата дрожжей, гидратцеллюлозы и прочей смеси загустителей, ароматизаторов, стабилизаторов и усилителей вкуса. Все это он запил чашечкой эрзацкофе из ферментированных и свекольных очистков. Сегодня он разошелся с подругой. Надоела! Спустил из нее воздух и сложил в коробку. Гарантия не закончилась, магазин должен вернуть за нее полцены. Надо подумать о более продвинутой модели, чтобы никаких ссор, только ласка!»

Как просто и чудовищно пусто.

— Человеческая жизнь должна иметь смысл и цель, — говорит философ Андрей Чагаровский. — Жить одним днем нельзя. Браки без обязательств, искаженные формы общения, укороченные до значков эмоджи, — это дешевые заменители нормальных отношений, дающие возможность не напрягаться эмоционально, психологически, нравственно, но создающие черную дыру в людских душах. Оттого и рисует чье-то воображение такое пустошное завтра.

У обычной воды есть вкус, но за сладостью суррогатов его не заметить. Уберите приторность, и почувствуете вкус настоящей жизни, в которой счастье дается за преодоление трудностей, а не бегство от них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Осадчая, культуролог:

— У человека в XXI веке не менее десяти часов в день уходит на работу, вместе с дорогой, поэтому он старается сократить время на решение бытовых проблем. У суррогатных отношений иные причины. Вопервых, современные тренды провоцируют потребность показывать картинку успешной жизни, с чем отлично справляются соцсети. Во вторых, значимость межличностных отношений уходит на второй план. Но смещение приоритетов кажется масштабным из-за медиа: накачанных силиконом барышень с минимум интеллекта — не большинство, но из-за известности они создают ложное представление о массовом тренде. Надо популяризировать науку, искусство, поддерживать таланты, чтобы у молодых была мотивация что-то создавать, креативить, а не хайпиться на собственной глупости.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Самый большой исторический опыт применения суррогатов у Германии. Еще во время Первой мировой войны изза нехватки сырья некоторые продукты в этой стране стали заменять дешевыми аналогами, получившими название «эрзац»: чай — листьями малины, кофе — цикорием, хлеб делали из картофельного порошка, а колбасу — из гороха.

В военное время даже практиковался выпуск эрзац-оружия — низкокачественных винтовок и пулеметов. Постепенно суррогаты распространились и в мирной жизни, сегодня они особенно активно потребляются в США и Китае.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анна Быкова, кандидат психологических наук, доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС:

— Человеческий мозг стремится потратить меньше энергии на закрытие базовых потребностей. С появлением цивилизации у людей выросли потребности и возможности. Мы смогли позволить себе быстрые в производстве продукты, услуги, развлечения. А наш мозг разучился получать удовольствие от длительных действий, потому что в это нужно вкладывать энергию и время. Например, чтобы иметь настоящие отношения, необходимо потратить эмоциональные ресурсы. Гораздо проще заменить живое общение на лайки в соцсетях. Современное общество направлено на потребление быстрых решений. Стал ли человек от этого счастливее? Очевидно, что нет.