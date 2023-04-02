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Магистратура не прощается с тобой: для чего в России нужна реформа высшего образования

Никита Миронов

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Общество
Магистратура не прощается с тобой: для чего в России нужна реформа высшего образования
Юлия Буркина (слева) и Полина Шилкина на вручении дипло- мов в МФЮА / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России приступили к подготовке реформы высшего образования. В Рособрнадзоре заявили, что будут внимательно отслеживать все обращения от студентов, касающиеся этого вопроса. «Вечерняя Москва» узнала, для чего нужна реформа.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил поручения, связанные с проведением реформы. В послании Федеральному Собранию глава государства заявил, что Россия выходит из Болонской системы высшего образования.

— Реформа будет поэтапной, — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул — новая система не будет «возвратом к прошлому», а грядущие изменения в работе преподавателей и студентов будут минимальными:

— В ближайшее время университеты под нашим контролем разработают и представят обществу соответствующие образовательные программы, рассчитанные на 4–6 лет.

Сейчас, напомним, в России одновременно действуют две системы — старая, советская, и Болонская. Поступить бесплатно в магистратуру могут выпускники бакалавриата, которые учились четыре года, а выпускники специалитета (учились 5–6 лет) — нет. По новой же системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру. Таким образом, двухуровневая система высшего образования, по всей видимости, сохранится. Просто будут изменены программы подготовки. Часть нынешних четырехлетних удлинят до пяти лет. Магистратура обязательно сохранится.

При этом дипломы, выданные ранее, будут признаваться, а документы степени «бакалавр» будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лилия Гумерова, член Совета Федераций:

— Мы подготовили законопроект, согласно которому планируется сократить количество бакалавриата на некоторых, прежде всего инженерных, направлениях подготовки. Также предлагаем ввести ограничение на поступление в магистратуру после непрофильного бакалавриата или специалитета. Когда, например, бакалавр-инженер учится в магистратуре на психолога.

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