Лунный календарь садовода и огородника на апрель 2023 года: таблица посевных дней

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Апрель — один из наиболее активных и ответственных месяцев весны для людей, что занимаются выращиванием растений и уходом за садом. Грамотный старт сезона значительно облегчит дальнейшие хлопоты. Лунный посевной календарь станет помощником в правильном планировании дел на разгар весны.

В какие дни можно и нужно сажать растения, а в какие — нет, перечень работ, что непременно следует сделать в этом месяце, — в материале «Вечерней Москвы».

Посевной календарь на апрель

График, учитывающий фазы Луны, подскажет идеальное время для посадок и иных земледельческих работ.

Фазы Луны в апреле 2023 года

Растет — с 1 по 3 апреля, полная Луна — с 14 по 16 апреля, убывает — с 8 по 11 апреля, новая Луна — с 19 по 21-е число.

Благоприятные и неблагоприятные дни для садовода и огородника в апреле

Наиболее удачные дни во второй месяц весны — с 21 по 22, с 25 по 26, также можно работать на участке — 5, с 7 по 9, с 12 по 13, с 16 по 17.

Нейтральные — с 3 по 4, с 10 по 11, с 23 по 24, 30-е число.

Нежелательно работать в огороде — с 14 по 15, с 18 по 19, с 27 по 29-е число.

Запрещено — 6 и 20 апреля.

План работ в саду в апреле

Прививка плодовых деревьев. При прививке нужно убедиться, что подвой (растение, у которого используются стебель и корневая система) уже проснулся и по стеблям активно движутся соки, а привой (прививаемые к растению стебель, листья, цветки) — еще спит.

При прививке нужно убедиться, что подвой (растение, у которого используются стебель и корневая система) уже проснулся и по стеблям активно движутся соки, а привой (прививаемые к растению стебель, листья, цветки) — еще спит. Обработка от болезней и вредителей. В эту пору уже активно светит солнце, просыпаются голодные насекомые, которые жаждут полакомиться свежими почками и молодыми бутонами. Избавиться от непрошеных гостей помогут ловчие пояса — специальные ловушки в форме юбки, воронки или плоской ленты, которые устанавливаются на стволах и ветвях деревьев. Они могут быть из сетчатой ткани — сухие, клейкие или пропитанные отравой. Такие приспособления спасут от вредителей, которые поднимаются по кромке дерева после пробуждения.

В эту пору уже активно светит солнце, просыпаются голодные насекомые, которые жаждут полакомиться свежими почками и молодыми бутонами. Избавиться от непрошеных гостей помогут ловчие пояса — специальные ловушки в форме юбки, воронки или плоской ленты, которые устанавливаются на стволах и ветвях деревьев. Они могут быть из сетчатой ткани — сухие, клейкие или пропитанные отравой. Такие приспособления спасут от вредителей, которые поднимаются по кромке дерева после пробуждения. Подкормка сада. Если азотные удобрения не были внесены в марте по снегу, нужно обязательно насытить почву питательными веществами в апреле.

Для подкормки яблони, груши, абрикоса, сливы, вишни в апреле можно внести 30–50 граммов мочевины на квадратный метр земли, 30 граммов — при подкормке крыжовника и смородины, 40 граммов мочевины для малины и 5–7 — для удобрения клубники и земляники.

Совет: гранулированную аммиачную селитру лучше заделывать в почву, а не просто рассыпать по поверхности, так микроэлементам будет легче достичь корневой системы.

Посадка деревьев и кустарников. В середине апреля можно садить и пересаживать молодые деревья и кустарники в возрасте от одного до трех лет. Начинающим дачникам рекомендуется высаживать совсем юные деревца: они приживутся быстрее. Только высаженные деревца нужно хорошо полить и подвязать к опорам, чтобы их не сломали сильные порывы ветра.

В середине апреля можно садить и пересаживать молодые деревья и кустарники в возрасте от одного до трех лет. Начинающим дачникам рекомендуется высаживать совсем юные деревца: они приживутся быстрее. Только высаженные деревца нужно хорошо полить и подвязать к опорам, чтобы их не сломали сильные порывы ветра. Лечение раненых деревьев. В тех местах, где появились морозобойные трещины, кору очищают до неповрежденной ткани и замазывают дефекты масляной краской на основе натуральной олифы. Для заделки глубоких дупел используют глину.

В тех местах, где появились морозобойные трещины, кору очищают до неповрежденной ткани и замазывают дефекты масляной краской на основе натуральной олифы. Для заделки глубоких дупел используют глину. Оголение винограда, роз и клематисов. Теплолюбивые культуры, которые были укрыты на зиму, с начала марта уже открывались на день. Так они привыкали к солнцу и прохладному воздуху. В апреле «одеяло» можно смело убирать насовсем до осенних холодов.

Работы в огороде на апрель

Боронование почвы. Подсохшая, перекопанная с осени земля требует боронования. От этого двойная польза: почва выровняется, плюс в ней сохранится вода для посадок.

Подсохшая, перекопанная с осени земля требует боронования. От этого двойная польза: почва выровняется, плюс в ней сохранится вода для посадок. Посев устойчивых к холодам растений. Уже в завершение месяца в грядки высаживают семена моркови, свеклы, редиса, репы, капусты, бобовых, зелени. Они достаточно устойчивы к холодам.

Уже в завершение месяца в грядки высаживают семена моркови, свеклы, редиса, репы, капусты, бобовых, зелени. Они достаточно устойчивы к холодам. Продолжение посева рассады. На рассаду сеются скороспелые томаты, огурцы, арбуз, дыня, тыква и кукуруза.

На рассаду сеются скороспелые томаты, огурцы, арбуз, дыня, тыква и кукуруза. Высадка рассады в теплицы. Саженцы томатов, перцев и баклажанов, выращенные в марте, при благоприятной погоде пересаживаются в парники.

Саженцы томатов, перцев и баклажанов, выращенные в марте, при благоприятной погоде пересаживаются в парники. Подготовка картофеля. Пора вытащить предназначенные для посадки картофелины в хорошо освещенное солнцем и прогретое помещение. Вскоре клубни дадут ростки, примерно через 14 дней можно садить.

Народные приметы для садоводов-огородников на апрель