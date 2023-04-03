В Москве стартовал всероссийский волонтерский проект «Гражданская наука»

Московская школьница Анна Жигалко и сотрудник одной из ведущих отечественных компаний по производству беспилотников Александр Тянутов в рамках проекта «Гражданская наука» создают 3D-копию старинного храма / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 3 апреля, стартовал Всероссийский волонтерский проект «Гражданская наука». Школьники и студенты примут участие в научно-исследовательской работе ученых-соотечественников.

Несколько групп учеников из столичных школ садятся за столы, на которых стоят ноутбуки и разложены фотографии известных храмов, домов и усадеб. Ребятам предстоит создать виртуальную 3D-копию реальных объектов. Да такую, чтобы она была максимально точно приближена к оригиналу. Школьники подгружают изображения в специальную программу, созданную отечественными разработчиками, выделяя каждый объект на фото точками. Спустя несколько минут на экране появляется точная копия церкви Милующей иконы Божией Матери. Школьница Анна Жигалко с помощью мышки крутит цифровое изображение, проверяя, все ли важные рельефные детали удалось воспроизвести.

— Мне очень интересно 3D-моделирование, я учусь в инженерно-техническом классе, да и на ЕГЭ планирую сдавать профильную математику, физику и информатику, чтобы связать свою дальнейшую специальность с ИТ-сферой, — говорит Анна Жигалко. — Поэтому, когда узнала про проект «Гражданская наука», сразу же записалась. И пока не пожалела.

Она отмечает, что, по словам многих специалистов, создание 3D-объектов — очень перспективное направление. А еще, что немаловажно, очень интересное.

Сотрудник одной из ведущих компаний по производству беспилотников Александр Тянутов отмечает, что созданием копии реальных объектов занимается фотограмметрия.

Это не единственная интересная дисциплина, которая доступна столичным школьникам в рамках проекта «Гражданская наука», запущенного Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых».

— Ребята смогут попробовать себя в полевых исследованиях, помочь ученым в сборе и подготовке данных для аналитики, — рассказал председатель правления движения «Движение Первых» Григорий Гуров. — Мы планируем привлечь к этой деятельности более 100 тысяч юных исследователей.

У столичных школьников и студентов есть возможность принять участие в других городских научно-практических конференциях: «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни» и «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». По данным столичного Департамента образования и науки, ребята уже прислали свыше 23 тысяч работ.

СПРАВКА

Проект «Гражданская наука» продлится до декабря 2023 года, став совместной работой ученых и общественности для решения важных научных проблем. Свои навыки участники смогут применить на практике, а также расширить кругозор и знания, научиться работать в команде, анализируя данные, и все это поспособствует созданию эффективного детского научного сообщества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сапронова, председатель комитета по вопросам образования Московской торгово-промышленной палаты:

— Такие проекты важны для развития образования столичной молодежи, а также в целом для формирования целостных личностей. Нужно вовлекать в профессиональную реальность детей с раннего возраста. Каждый участник проекта должен вносить посильный вклад и ощущать при этом командность и причастность к тому, что благодаря ему делаются важные дела, способные изменить науку.