Когда сажать чеснок в 2023 году на рассаду и в открытый грунт: благоприятные дни посадки по лунному календарю

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Чеснок — мощный стимулятор иммунитета. Он содержит множество полезных веществ, витаминов, минералов и рекомендуется врачами для профилактики всевозможных заболеваний. Эта культура обязательно выращивается в каждом огороде, так как чеснок уместен почти в любом блюде. К счастью, он достаточно неприхотлив: для богатого урожая нужно соблюсти несколько нехитрых правил. Когда и как посадить чеснок, учитывая фазы Луны в 2023 году, — в материале «Вечерней Москвы».

Чем отличаются яровой и озимый чеснок

Время посадки овоща зависит от его вида: озимый сажают осенью, а яровой — весной. Большинство ценителей культивируют оба сорта, так как у них разнится вкус: озимый — более острый.

Различить их можно даже по внешнему виду: яровой чеснок не имеет центрального стержня, спиралеобразные зубчики разные по форме и размеру. У этого сорта нет стрел, а хранить его можно всю зиму. Его озимый «брат» имеет стержень в середине головки, стройные одинаковые зубчики, которых обычно четное количество, выпускает стрелки.

Когда сажать чеснок в 2023 году

Когда сажать яровой чеснок

Высаживать этот вид нужно в апреле или мае — в зависимости от погоды: как только освобожденная от снега земля прогреется до пяти-шести градусов выше нуля. Важно, чтобы почва не была слишком влажной, чтобы семена не сгнили.

Когда сажать озимый чеснок

Сорт сажают примерно за три-четыре недели до холодов. В разных регионах страны сроки могут растягиваться от конца сентября до начала ноября. До наступления зимы чеснок успеет пустить корешки, а с первым весенним плюсом начнет активно расти. Если опоздать, зубчики не укореняться до мороза, поторопиться — молодые ростки убьют холода.

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Лунный календарь посадки чеснока в 2023 году

Удачные для посадки дни весной: 01.04, 04.04, 12.04, с 21.04 по 22.04, 24.04, с 26.04 по 27.04, с 01.05 по 04.05, с 10.05 по 11.05, 20.05, 2З.05, 25.05, 27.05.

Удачные для посадки дни осенью: с 05.09 по 06.09, 12.09, 14.09, 16.09, 18.09, 21.09, с 25.09 по 26.09, 02.10, 05.10, 11.10, 16.10, с 18.10 по 19.10, 21.10, 2З.10, 25.10, 04.11, 07.11, с 14.11 по 16.11, 18.11, 20.11, 25.11, 27.11.

Когда сажать чеснок на рассаду по лунному календарю

Саженцы чеснока выращивают только из ярового сорта. Уже в первые дни весны можно наполнить ящики почвой и высадить в них овощ. В земле делаются борозды на расстоянии в три сантиметра друг от друга, в углубления до трех сантиметров кладут луковки и закапывают. С появлением первых всходов пора переносить саженцы в открытой грунт.

Удачные дни для посадки чеснока на рассаду: с 16.03 по 17.03, 20.03, с 22.03 по 25.03, с 29.03 по 30.03.

Удачные дни для высадки рассады чеснока в открытый грунт: с 16.04 по 17.04, с 21.04 по 22.04, с 25.04 по 26.04.

Способы посадки чеснока

Есть несколько способов посадки овоща: зубчиками, бульбочками либо севком.

Зубчиками

В грядке нужно сделать борозды, в них — ямки на расстоянии пятнадцать–двадцать сантиметров, полить. После присыпать дно золой или песком. Зубчики должны залегать на глубине пять-шесть сантиметров. Когда семена закопаны, грядку стоит присыпать гумусом. Если чеснок сажается на зиму, нужно покрыть почву торфом либо иными органическими материалами.

Бульбочками

Бульбочки — это семена чеснока, которые вызревают в семенной коробочке растения. Принято сажать крупнейшие из них. Делаются борозды глубиной до трех сантиметров через десяти–пятнадцатисантиметровые отступы. Землю присыпают золой, слегка увлажняют водой, подкрашенной марганцовкой. Семена кладут на расстоянии двух-трех сантиметров друг от друга донцем вниз. Определить его легко: это более широкая часть, и она имеет рубец.

После посадки чеснока на зиму грядку нужно утеплить двухсантиметровым слоем торфа. Весной растения нужно поливать и рыхлить, как обычно. Когда ботва приобретет желтый цвет, а шейка истончится, севок готов к сбору. Урожай нужно просушить на солнце и хранить при комнатной температуре.

Севком

Однозубковые луковицы выращиваются своими силами из бульбочек либо покупаются. В качестве семян нужно выбирать самые лучшие экземпляры. Крупные луковицы получатся при посадке весной с последующей зимовкой грядки. Средние будут, если сделать подзимнюю посадку. Севок сажают на расстоянии десять сантиметров друг от друга, отступы между рядами — двадцать сантиметров.