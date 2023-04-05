Школьникам рассказали, как снять интересный видеосюжет

Фото: Игорь Ивандиков/Вечерняя Москва

Во вторник, 4 апреля, в сетевом эфире «Вечерней Москвы» прошла лекция на тему «Видеоформаты в медиа. Как снять интересный сюжет: от идеи до реализации и постинга». Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мастерская цифровых медиа». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Проект реализуется на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово» и редакции газеты «Вечерняя Москва».

Об особенностях создания видеоматериалов школьникам рассказала Юлия Швыченкова — научный сотрудник кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики МГУ, автор и режиссер телеканала «Карусель». Эксперт отметила, что современный журналист должен быть универсальным специалистом: он должен уметь и написать статью, и снять репортаж и документальный фильм, и записать аудиоматериал. Поэтому важно уметь создавать творческие видеоматериалы, понимать их особенности и характеристики.

Как пояснила Швыченкова, среди основных характеристик видео можно выделить: картинку (ракурс и крупность плана), звук (закадровые текст, синхрон, интершум), графику и лайфы.

Самый популярный творческий видеоматериал — это очерк. Такое произведение снято по сценарию на основе конкретного явления, события, факта. Здесь автор передает живые эмоции, практически отсутствуют постановочные моменты. Продолжительность такого ролика может быть различной, в зависимости от задумки автора, но сейчас все большую популярность набирают короткие видео. Большое количество программ сейчас снимают в жанре путевого очерка, когда человек рассказывает о своем путешествии.

— Очерк - это максимально субъективная подача информация. Здесь есть авторский взгляд, оценки. Текст очерка стоится на образных сравнениях, насыщен художественными тропами — отметила Юлия Швыченкова.

Можно сделать видеоматериал и в формате зарисовки. Здесь автор и оператор должны работать в связке, чтобы получилось снять нужные кадры и передать атмосферу. Также выделяют эссе — это жанр персонифицированной журналистики. Такой видеоматериал может быть положительно воспринят аудиторией, если его авторы пользуются авторитетом и популярностью у зрителей.

Еще один интересный жанр видеоматериалов — портретный очерк или портрет.

— Такой жанр дает возможность раскрыть героя, его глубинные личностные свойства. При этом съемки проходят в разных локациях, а о герое говорит не только он сам, но и его окружение: родственники, друзья, — пояснила Швыченкова.

Для съемки такого видеоматериала используются различные методы: длительное наблюдение, архивные кадры, скрытая съемка.

В конце лекции Юлия Швыченкова рассказала, как идет подготовка к съемке портретного интервью. Сначала нужно выбрать героя или тему, изучить тему со всех сторон. Затем пишется сценарий в авторской и режиссерской версиях. Перед съемкой нужно договориться с героем, внимательно осмотреть локации.

— Обязательно нужно предварительно выезжать на место съемок. Локация может быть закрыта для посещения, может идти ремонт или какое-то мероприятие. Также необходимо тщательно проверить технику для съемок, — уточника Швыченкова.

После лекции для учащихся медиа-классов провели экскурсию по мультимедийной редакции газеты «Вечерняя Москва». В ходе экскурсии школьники познакомились с технологией, деталями работы и выпуска газеты.