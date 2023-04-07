Народный календарь. О чем расскажут сны в ночь на 10 апреля

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10 апреля Православная церковь чтит память преподобного чудотворца Илариона Нового, который с юности избрал для себя иноческое житие.

На Руси 10 апреля получило прозвище Иларион — Выверни оглобли. В этот день погода становилась по-настоящему теплой.

И если до дня Илариона снег долежал, то теперь он точно начнет таять — и очень быстро. Это значило, что пришла пора убирать оглобли с саней и закрывать зимний транспорт на хранение.

Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда. Перед такой работой рекомендуется перекреститься, произнести молитву, чтобы Водяной и водяные духи не навредили.

Помимо зимних саней, принято было убирать до следующей зимы зимнюю одежду, обувь, предметы, которые используются в зимнее время, инструменты. Перед этим все чистили, приводили в порядок.

Считалось, что на Илариона теряет свою особую силу Степанов венок. Наши предки верили, что этот венок защищает дом и его обитателей от любых бед и напастей, а также помогает в лечении простуд.

Еще на Руси 10 апреля чтили цветок мать-и-мачеху: по поверьям, это растение согревает землю. Особое внимание заслуживают сны в ночь с 9 на 10 апреля: сновидения подскажут, как разрешить сложившийся конфликт, будь он внутренний или внешний.

Приметы погоды

Если восход будто обагрен кровью — дождь будет лить неделю.

Облачно утром — днем будет дождливая погода.

На закате солнце большое и красное — к ясной погоде на следующий день.

Весь день облачно, а к вечеру солнце засияло — ненастье затянется.

Чибис низко летит и кричит — лето будет засушливым.

Именины отмечают: Иван, Василий, Степан, Иларион, Илья, Николай.