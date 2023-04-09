Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году и как к ним подготовиться

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Каждый год учащиеся школ страны выполняют Всероссийские проверочные работы (ВПР). Те, кто заканчивают девятые и одиннадцатые классы, подтверждают полученные за время обучения знания сдачей Основного государственного (ОГЭ) и Единого государственного экзаменов (ЕГЭ). Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) сдают определенные категории детей, к примеру, инвалиды и воспитанники закрытых учебных заведений.

Правила и порядок проверки знаний учеников в 2023 году и способы подготовки к испытаниям — в материале «Вечерней Москвы».

Какие предметы сдают выпускники и как выбрать дополнительные

Абсолютно все экзаменуемые сдают пару основных предметов — русский язык и математику. Плюс к этому девятиклассники и одиннадцатиклассники по личным предпочтениям выбирают дополнительные предметы. Набор один и тот же: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика.

Выпускники девятых классов должны выбрать два, одиннадцатых — три и больше. Первым при выборе рекомендуется остановиться на дисциплинах, которые им нравятся и даются легко. Вторым — ориентироваться на высшее учебное заведение, для поступления в которое требуется подтвердить знания в соответствующих областях.

Государственный выпускной экзамен проверяет знание только двух основных предметов — тест проще и менее объемный. Детям предоставляют возможность отвечать устно или письменно.

Сделать окончательный выбор по предметам учеников девятых классов просят до 1 марта, одиннадцатых — до 1 февраля. Поменять решение позднее позволят только при наличии уважительной причины.

Когда будут ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

Предусмотрено три периода проведения экзаменов:

Досрочный — вариант выбирают выпускники минувших лет, дети, находящиеся на долгом лечении, или школьники, которые намереваются сдавать три–четыре дополнительных предмета и планируют равномерно распределить нагрузку;

Основной — проходит для всех детей;

Дополнительный — возможность пересдать экзамены, если не получилось ранее из-за отсутствия на тестах или низких баллов.

Пройти экзаменацию второй раз позволят при неудовлетворительных оценках по одному или двум предметам. Если ребенок не набрал допустимое минимальное количество баллов по двум и более дисциплинам, он не будет допущен к пересдаче. Тогда придется продолжить учиться в образовательной организации или своими силами вне школы. Можно остаться на второй год и пройти школьную программу повторно. Проваливший тесты выпускник может пойти в техникум или колледж.

Девятиклассникам в любом случае не обойтись без общего образования, поэтому придется сдавать Основной государственный экзамен.

В ходе основного периода экзаменационных испытаний будут резервные даты для очередного прохождения тестов.

В 2023 году периоды уже определены:

Досрочный: 21.04 — 16.05;

Основной: 24.05 — 01.07;

Дополнительный: 04.09 — 23.09.

Для учеников одиннадцатых классов сроки проведения ЕГЭ:

Досрочный: 20.03 — 19.04;

Основной: 26.05 — 01.07;

Дополнительный: 06.09 — 19.09.

Точные даты обнародованы на официальном портале правовой информации.

Как проходят ОГЭ и ЕГЭ

Проверка знаний начинается в 10:00 утра. На месте участникам предоставляют проштампованные листы для черновиков, при необходимости — атласы, компьютеры, словари, аудиооборудование. Черновые записи перед уходом ученики оставляют в аудитории. Контролировать процедуры помогают видеокамеры и общественные наблюдатели. Отлучаться в уборную можно, но этот факт фиксируют. Экзаменующихся, у которых найдут шпаргалки, немедленно отправят на пересдачу.

Все экзамены длятся не более 3 часов 55 минут. Сдать работу и покинуть аудиторию можно и раньше при желании.

Что можно принести на ОГЭ

Выпускник должен прийти на место тестирования как минимум за час до начала. Обязательно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Разрешается принести в аудиторию напиток, перекус, линейки из прозрачного материала, вычислительные машинки, которые невозможно запрограммировать.

Как подготовиться, чтобы получить высокие баллы по ОГЭ и ЕГЭ

Приготовления лучше начать сильно заранее, как минимум за год. Предметы, которые ученик плохо понимает, можно подтянуть на дополнительных занятиях. Своими силами помогут подготовиться к испытаниям примеры заданий для ОГЭ и ЕГЭ: с их помощью можно тренироваться каждый день. На сайте создателей экзаменов также обнародованы критерии оценки, демонстрационные работы по экзаменам для всех предметов, сборники заданий.

Важно быть готовым к тестам психологически: если выпускник сильно волнуется, целесообразно провести беседы с психологом.

Что делать, если баллов не хватает

Все работы участников экзаменов шифруются особым кодом. Часть заданий проверяет машина: сканирует листы и считает верные ответы. Творческие работы, такие как изложения или сочинения, проверяют и оценивают профильные специалисты. Если ученик уверен, что его работу оценили несправедливо, есть возможность подать апелляцию.

Как быть выпускникам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Дети из новых регионов страны — Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей — получат возможность сдать ОГЭ и ЕГЭ по желанию в течение ближайших трех лет. До 2028-го им дается время для адаптации к российским нормам образования. Документы об окончании школы жителям этих регионов выдадут без тестирований, на основе общей успеваемости.