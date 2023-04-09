Кактусы тоже плачут: ученые смогли распознать звуки, которые издают растения

Профессор Йосси Йовел (слева) вместе с профессором Лилах Хадани записывают звуки, которые издают различные растения / Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле сделали неожиданное открытие: томаты, кактусы, кукуруза и другие растения... могут издавать звуки. Ученые впервые в мире записали их так, чтобы их можно было послушать. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

Табак молил о пощаде

Ученым давно известно, что растения реагируют на причиняемые им повреждения и на изменение условий окружающей среды и даже могут передавать друг другу состояние стресса или сигнализировать о своем процветании. Вопрос был в том, как именно они это делают. Израильские исследователи предположили, что с помощью звуков.

— Существует так много организмов, реагирующих на звук, что я подумала, что у растений нет веских причин быть глухонемыми, — рассказала «ВМ» участница проекта профессор Лилах Хадани.

В ходе экспериментов с кустами томатов и табака команда из 17 ученых использовала суперчувствительные микрофоны, расположенные в 10 сантиметрах от растений и работающие в ультразвуковом диапазоне 20–250 килогерц. Эти сигналы не слышит человеческое ухо, но могут воспринимать разные виды насекомых и животных. Растения помещали в комнату, где не было посторонних звуков, и создавали им разные условия. Одним никак не вредили, а другие немного помучили: переставали поливать и даже надрезали стебли. На раздражители громко отреагировали табак и помидоры: да не просто так, а закричали во весь голос!

По щелчку стебля

— Мы обнаружили, что растения издают звуки и что растения, подвергшиеся стрессу — как пострадавшие от засухи, так и с надрезанными стеблями, — издают значительно больше звуков, чем растения любой из контрольных групп, — объяснил «ВМ» участник проекта Ури Обольски. — В среднем сухие томаты издают около 35 звуков в час, а табак — 11. А вот надрезанные растения томатов и табака издавали примерно 25 и 15 звуков в час соответственно.

При этом, по подсчетам ученых, среднее количество звуков, издаваемых растениями, которых не подвергали повреждениям, было реже, чем один в час. Выяснилось, что растения издавали щелчки, сравнимые по громкости со спокойной человеческой речью, но только в ультразвуковом диапазоне. Засыхающие кусты кричали о своем бедствии в диапазоне 49–56 килогерц, а получившие ранение вопили громче — в диапазоне от 56 до 66 килогерц, это уже похоже на громкий разговор людей.

Все ради нежности

По словам ученых, эти знания можно использовать для выявления растений, которые нуждаются в особом уходе, например на производстве в сельскохозяйственных теплицах.

— Мы протестировали звуковое поведение растений в теплице в присутствии многих фоновых шумов, которые отсутствовали в эксперименте, — добавила Лилах Хадани. — Учли, например, ветер, кондиционирование воздуха, работы по техническому обслуживанию. Чтобы отличить звуки, издаваемые растениями, от фоновых шумов, мы сначала создали библиотеку тепличных шумов, записав их в пустой теплице. Затем обучили нейронную сеть различать эти звуки пустой теплицы и звуки сухих помидоров, записанные в ходе эксперимента. Нам удалось достичь точности в 99,7 процента.

То есть компьютерные датчики теперь могут услышать, когда помидоры в вашей теплице зовут на помощь. Лилах Хадани отмечает, что теперь она стала еще нежнее относиться к растениям.

— Оказывается, в мире много песен, которых мы не слышим, — добавила Хадани.

КСТАТИ

Первые опыты с записью звуков растений проводились еще шесть лет назад на примере домашнего кактуса. Но тогда ученые не были уверены, что записали «голос» кактуса, а не посторонние звуки...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Григорьев, эксперт Социально-экологического союза:

— Открытие, может быть, и гениальное, но в практическом применении нам пока не нужное. У нас каждый год идут масштабные лесные пожары, и мы никак не можем с этим справиться, а тут про единичные поврежденные растения говорят. Для отдельной дачной теплицы или для самолюбия ученых это может быть интересно, но в масштабах реального сельского и лесного хозяйства пока неприменимо.