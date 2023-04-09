Улыбаемся и машем: как попасть на съемки популярных телепрограмм и заработать

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ведущий популярного телешоу «Поле чудес» Леонид Якубович сообщил, что на его программу начали продавать билеты мошенники. «Вечерняя Москва» узнала, как на самом деле попасть в массовку разных телепрограмм и сколько на этом можно заработать.

Леонид Якубович подчеркнул, что все билеты на запись шоу — бесплатные. В то время как продать пригласительные пытаются иной раз за 25 тысяч рублей.

— Не верьте мошенникам! — заключил Якубович.

Из телестудии — в кино

Давно не секрет, что роль зрителей в телестудиях выполняют непрофессиональные актеры массовых сцен. Чтобы попасть в их число, достаточно просто зарегистрироваться на одном из профильных сайтов или подписаться на соответствующие теме сообщества в соцсетях. Так вы будете получать актуальную информацию о съемках программ в Москве.

Непрофессиональная актриса Ирина Евдощук говорит, что в этой сфере заработок нестабилен, но возможен карьерный рост.

— Я поехала наудачу в один из телецентров. Там встретилась с бригадиром массовки. Он предложил мне сняться в телепрограмме «Криминальная Россия». Вернувшись домой, потратила полночи, прошерстила сайты и разослала резюме. И там уже получала приглашения на кастинги. Первой отозвалась программа «Суд присяжных». Позже позвонила редактор, которая сотрудничает с актерами. И пригласила на съемки эпизода фильма «Глухарь».

Обмануть хочу

По мнению директора кадрового агентства Алексея Зайцева, обезопасить себя от мошенников несложно:

— Важно получать информацию о съемках строго с проверенных ресурсов. Актер за свою работу получает деньги. А вот самому платить ему ни за что не надо. Я работаю в этом бизнесе 15 лет и знаю, что заказчик оплачивает абсолютно все. Единственное, на что может потратиться актер массовых сцен, — это обед. Еще есть вариант обмана: у актера просят деньги на портфолио. Якобы для дальнейшего продвижения в кино. 5–10 тысяч рублей — и вам «гарантированы главные роли». Или подходят якобы бригадиры и просят по 500–1000 рублей за добавление в базу, по которой будут вызывать на съемки чаще.

По словам Алексея, зрители на съемках передачи получают в среднем 800– 1500 рублей за смену.

— Мы стараемся найти на каждый проект целевую аудиторию. А то можно, конечно, платить и по 2–5 тысяч — а артисты придут и будут смотреть в стену. Нам нужна заинтересованность.

Условно, мужчина охотнее пойдет на политическое ток-шоу или на спортивную передачу, а женщина — на программу о моде или про детей.

Чаще в сего бригадиры выставляют требования к внешнему виду зрителей. Например, исключить некоторые цвета в одежде или придерживаться определенного стиля. Могут запретить выходить из студии, есть и пить во время съемок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Аграновский, адвокат:

— Незаконная продажа билетов — это в чистом виде мошенничество. Статья 159 УК. Я сразу вспомнил Остапа Бендера, который продавал билеты на подходе к озеру Провал. Если человек прошел за деньги туда, куда проход бесплатный, то он может написать заявление в полицию.

ЦИФРА

800 рублей — средний заработок непрофессионального актера за один съемочный день.

Что почем