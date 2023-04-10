«Без шрама и разреза»: в какое время года лучше всего лечить варикоз вен

Фото: shutterstock

Варикоз вен — серьезная проблема для многих пожилых людей. Расширение вен нижних конечностей может привести к тромбозу. Во избежание этого важно вовремя обратиться к специалисту.

Лечить варикоз нужно в любое время года. Чем раньше, тем лучше. Однако опытные врачи считают, что наиболее подходящим временем для лечения варикоза являются осень, зима и весна.

Хирурги старой закалки уверены, что любые операции лучше делать в прохладные и холодные периоды года. С этим трудно не согласиться. Так и есть. Но времена меняются. Вместе с ними меняются и методы лечения, считает сосудистый хирург-флеболог Хачатур Кургинян. Если лечить варикоз классическим хирургическим методом, действительно, может, не стоит делать это в жару. Операция может осложниться нагноением ран.

Но есть и лазерное лечение, предусматривающее отсутствие ран и минимальное ношение компрессионного трикотажа. Чтобы летом не омрачать отдых, лучше заранее решить все проблемы.

— Весной часто наблюдается перепад температуры и атмосферного давления. Это может вызвать обострение варикоза. А летом вены расширяются, скорость кровотока уменьшается, увеличивается вязкость крови. Из-за этого возрастает риск тромбоза, — рассказывает Хачатур Михайлович. — Поэтому лучше провести операцию весной, когда реабилитация проходит легче. Боли и судороги пройдут уже в день операции, а к лету никаких синяков не останется. Кроме того, после операции нужно носить компрессионный трикотаж. В прохладную погоду делать это проще.

По мнению эксперта, летом, когда люди массово выезжают на природу, дачу, пляжи, повышается риск для больных. Увеличение физической активности, изнуряющая жара, длительные поездки являются причиной осложнения варикоза. Именно в теплое время года растет число пациентов с тромбофлебитом, открытыми трофическими язвами, кровотечением из вен.

Поэтому важно не откладывать визит к врачу. Выбор способа лечения варикоза зависит от стадии заболевания, возраста и состояния пациента, пояснил доктор. Чтобы подобрать правильное лечение, нужно пройти комплексное обследование. Каждому пациенту с сосудистыми проблемами делается ультразвуковое исследование вен с цветным доплером. Оно позволяет как следует рассмотреть структуру всех сосудов и особенности кровотока в них. И затем на основании УЗИ, внешнего осмотра и беседы с пациентом разрабатывается тактика лечения.

— К счастью, прошли времена, когда единственным вариантом лечения было удаление расширенных вен, — отметил Хачатур Кургинян. — Эта травматичная операция требовала госпитализации, применения общего наркоза или спинальной анестезии. Восстановление после нее шло долго, сопровождалось болями и образованием рубцов.

Сегодня флебологические клиники имеют большие возможности. Чтобы избавиться от сосудистых звездочек и расширенных вен, не нужно ложиться в больницу. Современные технологии позволяют проводить все процедуры амбулаторно. При лазерном лечении используется местная анестезия, а не общий наркоз. Все операции на венах являются максимально щадящими. Врач-флеболог, сосудистый хирург выполняют необходимую процедуру, после которой пациент самостоятельно уходит домой. Сама манипуляция длится недолго. Пару недель после процедуры нужно избегать физических нагрузок, а потом жизнь пациента продолжается без болей, тяжести в ногах и косметических дефектов.

СПРАВКА

В большей степени риску возникновения варикоза вен подвергаются женщины, имеющие наследственную предрасположенность и проводящие много времени на ногах. Еще одним предрасполагающим фактором оказалось курение. В качестве профилактических мер по поддержанию здоровья предпочтение отдается регулярным пешим прогулкам и отдыху лежа на спине, приподняв и поместив ноги на опору из подушек, чтобы ступни находились выше положения сердца.