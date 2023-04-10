Российские военные училища примут 18 тысяч курсантов и слушателей в 2023 году

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

18 тысяч курсантов и слушателей примут в этом году в военные училища, институты и академии Министерства обороны и других силовых ведомств. Общая численность набора выросла почти на треть.

На мартовском селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил: «В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 000 мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов».

А ведь еще недавно мир казался безопасным и вечным. Вокруг — одни партнеры, а врагов нет. Большой стране вдруг стала не нужна большая армия, хватало той, что красиво ходила на парадах. Кастрацию Вооруженных сил назвали военной «реформой», и ее успешно проводил эффективный менеджер, пришедший из мебельного бизнеса. В начале 2000-х свели до уровня факультетов и объединили многие военные вузы, а многие и вовсе сократили.

После прихода на должность военного министра Сергея Шойгу положение дел стало меняться. К 2021 году завершили создание сети вузов Минбороны и сформировали единую цифровую образовательную среду учебных и научных организаций.

Стал расти и престиж военной службы. Ежегодно в 35 вузов Минобороны начали зачислять 13–14 тысяч человек, а в числе кандидатов на поступление фиксировалось в несколько раз больше. Средний конкурс составлял 6 человек на место, а среди девушек — 17 человек.

Я в десантники хочу!

Отбирали и отбирают лучших. Рейтинг наиболее востребованных военных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Каждый год в конце июня в знаменитое десантное училище в Рязани в надежде пройти конкурс документов и сдать вступительные экзамены ежедневно прибывают до 1000 абитуриентов.

Первый «экзамен» ждет еще на подходе — шестикилометровый марш-бросок от парома через Оку до учебного центра РГВВДКУ «Сельцы». Обычно до первой встречи с экзаменационной комиссией добегают только 8 из 10 абитуриентов.

Так, сразу без сантиментов, при конкурсе 15–20 человек на одно место в курсантском строю в командный вуз ВДВ отбирают сильнейших. Затем кандидатам в офицеры непобедимого русского десанта за месяц предстоит освоить азы более 25 новых для них военных дисциплин и совершить по три прыжка с парашютом. Только выдержавшие и это «выживание» — уже как курсанты-первокурсники — приедут из учебного центра в город Рязань, где примут присягу на верность Родине и начнут обучение.

Школа ракетных наук

Главный гарант независимости нашего государства и выживания нашего народа — Ракетные войска стратегического назначения. Один из самых престижных военных вузов — Военная академия РВСН имени Петра Великого.

Кузница кадров ракетчиков-стратегов несколько лет назад отметила 200-летие, она ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого в 1820 году в Санкт-Петербурге по указу великого князя Михаила Павловича Романова.

Сегодня это командное и политехническое высшее учебное заведение расположено за МКАД — в Балашихе. Курсанты и слушатели Военной академии РВСН изучают новейшие ракетные комплексы «Ярс», «Сармат» и «Авангард» — неуловимые ни одной системой противоракетной обороны в мире ракеты.

Недавно в академии приступили к реализации новой специальности «Робототехника военного и специального назначения».

КСТАТИ

Кто имеет преимущество при приеме:

В этом году при приеме в военные училища и академии особое внимание будет уделено детям военнослужащих — участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов.

ВУЗЫ ПРЕЗИДЕНТОВ

БЫЛ У КУРСАНТА АСАДА ТОВАРИЩ МУБАРАК КУРСАНТ

В XX веке в советские военные вузы стали массово приезжать на учебу курсанты из разных уголков планеты. После возвращения в родные страны выпускники нередко поднимались на самые высшие посты в армии и государстве.

Молодого офицера египетских ВВС Хосни Мубарака направили в СССР для обучения управлению бомбардировщиками в 1959 году. Пилотировать Ил-28 и Ту-16 он учился во Фрунзенском военном авиационном училище летчиков. В 1964-м офицер вновь приехал в Советский Союз — на этот раз учиться в Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В 1981 году Хосни Мубарак стал президентом Египта и правил крупнейшей страной арабского мира 30 лет. Лейтенант ВВС Сирии Хафез Асад в 1957 году был направлен на обучение в СССР, в Военную академию Генерального штаба. Изучение стратегии он совмещал с переучиванием на пилотирование истребителя МиГ-17. С 1971 по 2000 год Хафез Асад был главой Сирийской Арабской Республики.

ЦИФРА

280 столько специальностей сейчас изучают в вузах Минобороны.