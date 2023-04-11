Когда сажать кабачки в 2023 году на рассаду и в открытый грунт: благоприятные дни посадки по лунному календарю

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Кабачок — овощ со множеством полезных свойств. Он нормализует водный обмен в организме, избавляет от отеков, лечит расстройства ЖКТ. Его кожура и мякоть — источник витаминов, минералов и микроэлементов. Ухаживать за растениями легко, а урожай можно получать все лето. Кабачки высаживают как саженцами, так и в грядки семечками. Когда и как сажать кабачки, особенности культивирования, удачные дни для посадки на основе фаз Луны — в материале «Вечерней Москвы».

Когда сажать кабачки в 2023 году

У огородников разных регионов России нет ограничений по выбору сорта, ведь этот овощ едят недозрелым. А это значит, что урожай соберут даже жители мест, где лета совсем короткие. Плоды позднеспелых сортов формируются уже за два месяца. Таким образом, если посеять кабачки сразу в грунт в последних числах мая, собрать урожай получится уже в августе. А ранние сорта — в июле.

Однако стоит учитывать, что холод опасен для кабачков и может их погубить, сеять растения в уличные грядки нужно только, когда температура почвы будет не ниже 10–12 градусов. Если хочется полакомиться овощем уже в июне, нужно заранее посеять его на рассаду.

Из-за разности климата в уголках страны нет единых сроков для посадки этих растений. Рассаду можно пересаживать из горшочков спустя примерно три десятка дней. Поэтому сеять кабачки нужно примерно за месяц до планируемой высадки.

Для долгого хранения хороши позднеспелые сорта: их можно сажать прямо в грядки в первые дни июня. Уже спустя месяц кабачки цветут, а спустя 7–14 дней появятся молодые плоды.

Удачные дни посадки рассады по лунному календарю

С 21.04 по 22.04, с 25.04 по 26.04.

Удачные дни для пересадки рассады в грунт по лунному календарю

С 30.05 по 31.05, с 1.06 по 02.06, 05.06.

Как подготовить семена к посеву

Обязательной подготовки семена кабачков не требуют: можно просто сеять сухими. Перед тем, как сажать в горшки, можно замочить их, чтобы они разбухли, или обернуть во влажную ткань и дождаться проростков.

При посеве пророщенных семян в открытый грунт нужно отслеживать, чтобы почва до первых всходов была постоянно увлажненной. Пересохший грунт грозит гибелью наклюнувшимся семенам.

Как сажать кабачки на рассаду

Для посадки подойдет универсальный грунт из магазина. Кабачки очень плохо реагируют, когда беспокоят их корни, по этой причине не стоит их пикировать. Семечки рекомендуется сажать в отдельную тару: горшочки с торфом, стаканчики.

В лунку, сделанную в стакане, кладется пара семечек, они закапываются землей и уплотняются. После накрывают пленкой и ставят в теплое место. Когда ростки проклюнутся, пленку убирают. Ухаживать за сеянцами достаточно легко — просто обеспечить умеренный полив. Когда появляются два листика, росток послабее можно вырвать. Перед высадкой на улицу кустики нужно закалить: постепенно ненадолго выносить на свежий воздух, день ото дня увеличивая время.

Рассаду высаживают в удобренную минеральным комплексом почву. Расстояние между рядами — не менее 120–150 сантиметров, кустики должны быть удалены друг от друга на расстоянии 70–80 сантиметров. Молодые растения легко вытаскиваются из стаканчиков, после их ставят в лунку и присыпают землей.

Как сажать кабачки в открытый грунт

В прогретой солнцем земле выкапывают ямки глубиной в 10–15 сантиметров. Как и в случае с рассадой, кладут по два семечка. Засыпают землей, уплотняют.

Грядку нужно замульчировать, чтобы ее поверхность не затвердела: обычно сквозь этот слой тяжело пробиваются нежные ростки. Чтобы ускорить всходы, можно укрыть посадки пленкой или другим материалом. Когда появятся листики, всходы нужно проредить.