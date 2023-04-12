Грибы вышли на охоту: сценаристы фильмов предсказывают будущие события

Педро Паскаль в роли героя сериала «Одни из нас» Джоэла Миллера / Кадр из сериала «Одни из нас»

Сбылось пророчество сериала «Одни из нас», где грибы становятся зомби. К такому выводу во вторник, 11 апреля, пришли ученые. «Вечерняя Москва» выясняла, какие еще «предсказания» сбывались из кино.

Они хотят нас съесть?

Ученые пришли к выводу: скорость мутации грибов заметно увеличилась. И к каким последствиям это приведет, пока предсказать сложно. Собственно, ситуация складывается, как в сериале «Одни из нас». В кинокартине раскрывается история двух ученых, которые пришли к выводу: грибки намного опаснее для человечества, чем вирусы. Главные герои сериала уверены: грибы умеют манипулировать поведением сознания человека и медленно его убивать. И в качестве доказательства они представляют кордицепс однобокий, который «вселяется» в муравья. Микроорганизм манипулирует насекомым так, что он забирается на вершину растения, вцепляется челюстями в листочек и умирает.... А гриб продолжает прорастать спорами в теле муравья.

— Грибы-зомби есть, но они способны менять только поведение муравьев и других членистоногих, — объяснил кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ имени Ломоносова Станислав Дробышевский. — Потому что у тех же самых муравьев грибу-паразиту достаточно замкнуть два нейрона и уже управлять их организмом. А вот у человека 86 миллиардов нейронов. Значит, манипулировать людьми грибы не смогут.

Но существуют грибы, которые поражают организм человека, но не управляют им, утверждает микробиолог, член-корреспондент РАМН, академик Иван Дятлов. Он добавляет, что есть Candida auris — однок леточный гриб, очень устойчивый к препаратам.

— Он вызывал много смертей. И мы только сейчас научились его диагностировать. Однако как бороться с ним, нам пока неизвестно, — рассказывает Иван Дятлов.

Накрыло волной

Немало пророческих фильмов уже выпустили японцы, уверен футуролог Сергей Москалев:

— До аварии на «Фукусиме» в Японии сняли немало фильмов-катастроф. В разных кино все так и начиналось: приходит цунами, а после — кризис в стране.

Досталось Японии пророчеств и от американского фильма: «Послезавтра» 2004 года. Правда, в кино пострадали Соединенные Штаты: Нью-Йорк и другие города накрывало цунами, вызванное таянием ледников. Затем вода замерзает, и люди оказываются под толщами снега. Похожие снежные бури, по словам футуролога, случались и в Японии. Одна из них — в январе 2019 года.

Битва за маски

По словам Москалева, немало фильмов, которые пророчили пандемию.

— В начале 2020 года вышел канадский сериал «Эпидемия»,там показывались драки в магазинах за марлевые повязки, — говорит Москалев. — Спустя некоторое время история начала повторяться в жизни.

На киносъемки иногда приглашают футурологов, в качестве консультантов. Так, в фильме «Бегущий по лезвию» рассматривался вопрос создания биологических роботов. И на этот фильм пригласили 12 человек, которые дали футурологические прогнозы в различных областях. И они, по словам Москалева, нарисовали очень реальную картину.

ФАКТ

Боевик с Мэлом Гибсоном в главной роли, в котором ураган надвигается на Пуэрто-Рико, вышел 27 августа 2020 года. И практически ровно через год — 29 августа 2021-го — ураган «Ида» накрыл Луизиану.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Баженов, кинокритик:

— Предсказания идут еще из литературы. В научно-фантастическом романе советского писателя Ивана Ефремова «Час быка» описываются скайп и дроны. А фильм «Заражение» 2011 года можно условно сравнить с коронавирусом, только там другая болезнь. Задним числом можно подцепить любой фильм и сказать: «Ах, это был намек». Например, вспомнить, как Кинг Конг разрушал Башни-близнецы в Нью-Йорке.

Классики уже знали

«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта (1726)

Описывая путешествие Гулливера, Свифт рассказывает, что у Марса две луны. Это случилось за 150 лет до того, как их увидел в телескоп Асаф Холл в 1877 году.

«Тщетность, или Гибель Титана» Моргана Робертсона (1898)

За 14 лет до крушения Титаника Морган Робертсон написал историю о непотопляемом корабле. А назывался он Титан. Оба корабля затонули от столкновения с айсбергом в Северной Атлантике.

Братья Стругацкие «Хищные вещи века» (1965)

В романе мальчик разбирает аналог современного пейнтбольного ружья. До первой профессиональной игры в пейнтбол, между прочим, оставалось 17 лет!

Дуглас Адамс «Автостопом по галактике» (1979)

В книге упоминается универсальный переводчик речи. Первый роман был написан чуть больше 40 лет назад, и тогда такой переводчик казался фантастикой. Но сейчас мы без него никуда.