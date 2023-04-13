Встречай дары со всей страны: ярмарки выходного дня открываются в Москве 14 апреля

Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

С 14 апреля в столице вновь открываются ярмарки выходного дня. Фермеры из разных регионов России привезут в Москву свою натуральную и свежую продукцию. Руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал «Вечерней Москве», что ждет жителей столицы в этом ярмарочном сезоне.

Первая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 14 апреля по 2 июля. В новом сезоне среди участников распределят 1366 торговых мест по 67 адресам наших площадок во всех округах столицы. Ярмарки работают с апреля по декабрь. В течение трех дней в неделю — в пятницу, субботу и воскресенье — там можно приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Важно, что все площадки расположены в доступных для жителей местах — например, рядом со станциями метро (адреса площадок можно найти на портале mos.ru). На каждой торговой точке соблюдаются меры безопасности — перед тем как попасть на прилавки, продукция проходит тщательную проверку в соответствующих инстанциях.

Рыбка что надо

На ярмарках представлена рыбная продукция, которую добывают на Дальнем Востоке. В ЦАО можно купить даже замороженных крабов. Самым ходовым товаром считаются сельдь и скумбрия. Стоимость килограмма слабосоленой сельди — 260 рублей, скумбрии — 320 рублей.

Орехами богаты

Орехи привозят на ярмарки преимущественно из Краснодарского края и Дагестана. Популярностью из года в год пользуются арахис, грецкие и миндальные орехи, кешью. Стоимость — в среднем 340 рублей за килограмм, но в зависимости от вида цена может быть выше или ниже.

Сыр на любой вкус

За молоком лучше отправиться на ярмарку, расположенную по адресу: Рижский проезд, владение 6. Там представят лучшую молочную продукцию от Липецкого завода, а также фермерскую из самых разных областей, в том числе из Московской. Самый популярный товар — сыр и молоко. Стоимость литра молока — 160 рублей, а за 200 граммов сыра вы заплатите 250 рублей.

Сладкие помидоры

На ярмарках сейчас начинается сезон овощей. На прилавках уже есть полюбившиеся москвичам сорта помидоров «Магнус» и «Диадема». Хранят овощи при правильном температурном режиме, а привозят прямо накануне — встретить что-то залежалое невозможно. Сейчас стоимость килограмма помидоров — в среднем 120 рублей. Также на ярмарках можно приобрести свежие огурцы, капусту по очень выгодной цене — 150 рублей за килограмм. Интересно, что часть овощей привозят из теплиц Московской области.

За липецкой колбасой

Ярмарка на Комсомольском проспекте, владение 22 (ЦАО), считается одной из самых крупных в городе. Там представлена продукция многих известных липецких производителей мясной и колбасной продукции. Стоимость вареной колбасы за килограмм — 450 рублей, килограмм сосисок обойдется в 300 рублей.

Фрукты да ягоды нового сезона

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На ярмарках можно найти российские ягоды и фрукты. Ближе к лету уже появляются сливы, клубника, черешня. Сейчас в ассортименте будут свежие яблоки. Стоимость килограмма яблок сорта Симиренко начинается от 100 рублей за килограмм.

Реки меда

Российские производители каждый год стараются изготовить новые виды меда и придумать интересные сочетания. Самый популярный мед — липовый. Его стоимость на ярмарках — около 650 рублей за баночку весом один килограмм. Среди покупателей интерес вызывает и забрус (верхние восковые крышечки медовых сот), который обладает целебными свойствами: улучшает метаболизм, укрепляет сосуды.

Запастись приправами

Ярмарка выходного дня на пересечении Коровинского шоссе и Ангарской улицы (САО) славится своими приправами. Там можно приобрести готовый набор для приготовления курицы (их разбирают очень быстро) или отдельно взять каждую приправу — куркуму, паприку, хмели-сунели и так далее. Цена набора — 115 рублей, а, например, 150 граммов паприки обойдется в 70 рублей.

Домашний лимонад

Некоторые газированные напитки и квас российских производителей продаются только на ярмарках. Так, лимонад «Дюшес» из Брянской области обойдется покупателю в 45 рублей за бутылку 0,5, а литровый смородиновый квас — в 180 рублей. Кстати, квас на ярмарках представлен натуральный, поэтому срок его хранения весьма ограничен.

Поспеши за пирогами

На ярмарках можно будет приобрести домашние пирожки — с мясом, капустой, яблоком, с повидлом и картофелем. Их разбирают быстрее всего в пятницу, в первой половине дня, поэтому лучше поторопиться. Стоимость одного пирожка — 70 рублей.

Получаем скидку

На ярмарках выходного дня у посетителей есть возможность приобрести продукты со скидкой. Например, если при покупке показать продавцу социальную карту москвича, любые товары обойдутся на 5–10 процентов дешевле.

— Кстати, каждое воскресенье на ярмарках распродают оставшийся товар по гораздо более низкой цене, чтобы как можно быстрее реализовать его перед закрытием. Могут даже предложить скидку до 20 процентов, — рассказал один из продавцов на ярмарке в Юго-Восточном округе Дмитрий Холенов.

В пятницу на ярмарках всегда ажиотаж, поэтому за определенными продуктами лучше приходить как можно раньше.