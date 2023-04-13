Люблю сочетать несочетаемое: певица Азиза — о Наврузе, музыке и фольклоре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Азиза — уникальное явление на российской сцене. Ее песни, наполненные этническими мотивами, погружают в мир восточной сказки, но при этом представляют собой синтез разных культур. В этом году она стала участницей «Московского Навруза — 2023». Про то, как этот праздник отмечали в ее семье и какие блюда национальной кухни она любит готовить сама, певица рассказала в интервью «Вечерней Москве».

— Азиза, расскажите, с какими традициями связан у вас праздник Навруз?

— Я родилась и выросла в семье, где Навруз-байрам был одним из самых любимых праздников. Мама готовила праздничные блюда, в основном татарские, ведь она по национальности татарка. Так что в этот день у нас были чак-чак, баурсак, перемячи, балиши, учпочмаки... А накануне во дворе Дома композиторов, в котором мы жили в Ташкенте, собирались семьи, ставили казаны и готовили главное праздничное блюдо — сумаляк. 21 марта с самого утра во дворе устанавливали огромные столы. В это время было уже тепло, наш двор утопал в зелени и был наполнен ароматом роз. На столах были праздничные блюда и обязательно чай.

В нашем доме и на соседних улицах жили не только мусульмане, но и христиане, и иудеи. Много было немцев, армян, азербайджанцев, украинцев, грузин. И они приходили к нам на праздник. Всегда в этот день приглашали музыкантов. Звучали гиджак, рубаб, дойра, другие национальные инструменты. И, конечно, какой же праздник без песен. Я тоже выступала, во мне уже тогда проявлялся артистический талант, и я, подражая известной в то время артистке Тамаре Ханум, устраивала настоящие представления, исполняя песни на разных языках мира и наряжаясь в разные национальные костюмы, которые мне шили мама, мои тети и сестры...

Это было очень весело. Мой отец, фронтовик, очень редко улыбался, его мучили боли после перенесенных ранений. Но в этот день улыбка озаряла его лицо.

— После переезда в Москву Навруз по-прежнему отмечаете?

Певица Азиза стала участни- цей праздника «Московский Навруз — 2023» / Фото: Пресс-служба Московского Навруза

— Конечно! Хотя и не так масштабно, как в Ташкенте. В какие-то годы было что-то похожее. Я приезжала к сестре, у которой свой дом в Рузе, и мы варили сумаляк, приглашали гостей и устраивали праздник возле местного Дома творчества композиторов.

— Вы выросли в многонациональной семье. Какая из культур вам ближе?

— Мне близки и узбекская, и татарская культура. Мама моя родилась в семье, где в семи поколениях по мужской линии все были служителями мечети, а мои бабушки и прабабушки преподавали в медресе арабский язык. Но с возрастом во мне больше говорит голос уйгурских предков по папиной линии. Уйгуры в древности создали развитую, мощную цивилизацию. Их знания и достижения заимствовали в империи Чингисхана. Мне по душе эта культура, и это проявляется во всем — я слушаю их национальную музыку, отдаю предпочтение их кухне, и даже посуда у меня в уйгурско-китайском стиле.

— А сами готовите?

— Меня с детства научили готовить, и я с удовольствием делаю это, когда есть время. Я хорошо знаю и татарскую кухню, и узбекскую. Но одно из самых моих любимых блюд— уйгурский лагман. Я сама делаю тесто, сама растягиваю из него длинные жгуты, хотя одной это делать сложно, лучше, конечно, когда есть помощник. Особенность уйгурского лагмана — в ингредиентах. Например, вместо картошки туда идет желтая репа, шалгам. Морковь и помидоры нужны желтые. И специи, конечно, отличаются от тех, что кладут, допустим, в узбекский или таджикский лагман. Так что вкус получается совсем другой.

— Вы с рождения окружены музыкой. Какие мелодии находят у вас наибольший отклик?

— Мой отец привел меня в мир классической музыки — я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а потом и консерваторию. Сам он писал не только классическую музыку, но и ту, которая исполнялась на национальных инструментах. С детства я пропитана и фольклором, и восточными ритмами. Сегодня часто берут известную музыку — классическую, эстрадную или мелодии из фильмов — и делают аранжировки, привнося туда этнические звучания и ритмы, включая в партитуру национальные инструменты. И этот синтез порождает некое единство. Я вообще за единство — когда можно совместить, казалось бы, несовместимые вещи. Моя музыка — это синтез и классики, и этномузыки, европейских и восточных мотивов, мугамов, и все это сочетается. Это то, что я называю моим музыкальным направлением.

— В Москве живут люди разных национальностей. И у всех любимые мелодии — свои. Как, по-вашему, есть ли музыка, которая способна нас объединить?

Музыка — это в целом один из тех созидательных элементов, которые способствуют объединению. Это самый короткий путь от сердца к сердцу человека. Наша душа откликается на музыку настоящую, а национальная музыка и есть настоящая.