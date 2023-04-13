«За полчаса до весны»: как снимали сериал, посвященный группе «Песняры»

«Песняры» в 1980 году. Владимир Мулявин — в центре фото / Фото: Владимир Межевич / ТАСС

Сериал «За полчаса до весны», посвященный культовой группе «Песняры», начался на Первом канале. Учитывая интерес зрителей к фильму, «Вечерняя Москва» рассказывает подробности о съемках.

В этом году минуло 20 лет, как не стало Владимира Мулявина — легендарного музыканта, основателя «Песняров», и первый сериал о знаменитой группе и о нем вызывает, конечно, огромный интерес. Ведь детище Владимира Мулявина было абсолютно уникальным.

Изумительной чистоты голоса, колоритность каждого из участников ансамбля, помноженная на фольклорность чудесных песен — с одной стороны, народных, с другой — невероятно современных и стильных… В общем, Мулявин создал нас тоящую культурную «бомбу». Плюс ко всему «Песняры» все-таки обретались в Белоруссии, далеко от столицы СССР, жесткой цензуры и прочего прессинга. Именно поэтому в песнях знаменитого ансамбля всегда ощущалась особая свобода.

В середине 1970-х ансамбль белорусских парней произвел фурор в США, а до того покорил Канны. Ансамбль выступал тогда в своем золотом составе. Мировая элита шоу-бизнеса слушала ансамбль в 1975 году на фестивале «Мидем», куда «сливки» продюсерского мира стекались в поисках новых имен. Как вспоминал покойный Леонид Борткевич (солист «Песняров» в 1970–1980, 1999–2003 годах), после того как ансамбль отпел, в зале, казалось, целую вечность стояла гробовая тишина. А потом «произошло чудо — сверкающая бриллиантами публика взорвалась аплодисментами». Американский импресарио на гастролях белорусов заработал миллион долларов. Парни были молоды, дерзки, крепки и даже не помышляли, что когда-то их растащат в разные стороны время и амбиции.

…Поразительно, но Мулявин не был белорусом по рождению. Он родился в Свердловске, ныне Екатеринбурге, и его «альмаматер» был Дом культуры «Уралмаш». И первую группу музыкантов Владимир Мулявин сколачивал из тех мальчишек, кто бредил джазом. Другое дело, что называть его небелорусом ныне просто невозможно. Кстати, один из тех, кто инициировал создание фильма, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра START Алексей Троцюк объясняет это так:

— Уникальность белорусской земли в том, что неважно, откуда ты приехал, если ты приезжаешь с открытым сердцем, любишь эту землю и традиции, то можешь стать не просто своим, а символом этой земли. В этом уникальный пример и история Владимира Георгиевича Мулявина…

Снимали в шесть рук

Сериал «За полчаса до весны» во многом необычен. Во-первых, это совместный проект START, Первого канала и Первой КиноВидеоКомпании Республики Беларусь. Во-вторых, Мулявина играют аж три актера — в разных возрастах (это Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев). Но самое необычное в том, что каждый период жизни героев сериала тоже снимали разные режиссеры — Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль. И эти «разные руки» ощущаются, что не меняет гармоничности сериала в целом.

Отчасти необычным можно назвать и отношение к съемкам родственников Владимира Мулявина. Как известно, близкие звезд далеко не всегда довольны и кинозамыслом, и киновоплощением, но тут все шло как по маслу. Дочь Владимира Мулявина Марина не только принимала активное участие в работе над фильмом, рассказывала, каким ее отец был дома и в быту, но и привозила личные вещи своей мамы — первой жены Мулявина Лидии Кармальской. Кстати, Марина высоко оценила грим Артема Волобуева и, пораженная его сходством с отцом, попросила в какой-то момент оставить ее вместе с папой… Марину сыграла в сериале очаровательная Лида, правнучка Владимира Мулявина. Получается, она сыграла свою бабушку в детстве. Ну а Глеб Калюжный, человек совершенно другого поколения и тоже, кстати, музыкант, не без гордости упомянул о таком эпизоде:

— Режиссер Оксана Барковская рассказала, что из-за моего сходства с Мулявиным заплакал Владислав Мисевич (участник и сооснователь «Песняров». — «ВМ»). Для меня и всей съемочной группы это была важная похвала.

По совету Барковской, кстати, молодые актеры — Глеб Калюжный и Анна Демидова — погружались в советскую эпоху, слушая музыку того времени и смотря советские художественные и документальные фильмы.

Как это было

А вот проходящая через весь сериал тема создания рок-оперы «Песня о доле» для многих может стать откровением. «Народная притча в семи картинах» — так было подписано под ее названием. Находящемуся в творческом поиске Владимиру Мулявину очень понравилась идея создания рок-притчи на стихи Янки Купалы, предложенная Валерием Яшкиным, выпускником эстрадного отделения режиссерского факультета ГИТИСа. Он же выступил и режиссером-постановщиком спектакля. К концу 1975 года Яшкин написал либретто, а Мулявин сделал наброски основных музыкальных тем. Коллектив в этот период ощутимо расширился, и в нем впервые оказалась женщина — Людмила Исупова, прежде певшая в ансамбле «Верасы». Кстати, когда белорусские коллеги задали Людмиле Исуповой вопрос, отчего для нее, «белорусской Брижит Бардо», обладательницы невероятного меццо-сопрано, да еще и блистательно владеющей флейтой, не нашлось места в сценарии, она лишь пожала плечами. «Видимо, так сделали, чтобы не согласовывать еще и мою сюжетную линию и не выплачивать деньги за использование моего имени, — предположила Людмила Михайловна. — Ничего страшного, я переживу...» Вместо Людмилы в сериале появляется героиня по имени Аля.

Как и почему не сохранились записи рок-оперы? Людмила Исупова не знает. Думается, «Песняры» не позаботились о сохранении созданного ими шедевра просто в силу молодости. Но еще несколько лет назад один из исследователей творчества «Песняров», Дмитрий Терехин, писал про рок-притчу, что «те записи, которые пока еще можно отреставрировать, в сущности, никому не интересны и не нужны», но отмечал при этом, что «пока мы можем насладиться одним из моновариантов притчи, выложенным во всемирной сети в mp3-формате. Вариантом, далеким по качеству от совершенства, с нарушенной целостностью, но все же вполне слушательным…» Это Дмитрий Терехин написал в 2004–2007 годах. Спустя годы, когда началась работа над сериалом, его создателям пришлось констатировать: именно видеозапись не сохранилась. Документальный материал для воссоздания рок-оперы собирали по крупицам.

Но кто же в сериале поет? За саундтрек в фильме «За полчаса до весны» отвечал музыкальный продюсер Виталий Новиков, работавший с «Песнярами» в 1980-х. По его словам, для той группы, которую мы видим в кино, делались аранжировки, приближенные к оригиналу:

— Все композиции были перепеты и переиграны в классической стилистике ансамбля, несколько певцов озвучивали моменты репетиций и выступлений ансамбля. За Владимира Мулявина и его брата Валерия пел Олег Аверин, за Леонида Борткевича — Андрей Усанов, за Анатолия Кашепарова — Вячеслав Исаченко, за Алю Елисееву — Наталья Орлова. В записи принимали участие заслуженные артисты Белоруссии, солисты «Песняров» Владислав Мисевич и Валерий Дайнеко.

В сериале три оригинальные записи — «На што бабе агарод», «Добры вечар, дзяучыначка» и знаменитая «Вологда». По словам Новикова, их «деликатно почистили», а где-то немного доиграли «поверх записи» для повышения качества звучания. В сериале буквально воспроизведут лишь момент концерта в Колонном зале Дома Союзов, где впервые была исполнена «Вологда». Что касается художественного свиста, которым владела Лидия Кармальская, специалистов по нему ныне не найти днем с огнем, и свистел за нее в фильме… Эдуард Мачкалян, стоматолог, завкафедрой Витебского медицинского университета.

Одетые с иголочки

То, что наряженные в расшитые народные рубахи музыканты из «Песняров» были модниками, известно. В фильме вы наверняка обратили внимание на одежду героев. И правда, тут есть на что посмотреть! А ведь костюмы «Песняров» того времени не сохранились совсем! Художнику Татьяне Котес было непросто: ей пришлось изучать абсолютно все имеющиеся видеозаписи концертов «Песняров», рассматривать фотографии из альбомов Мулявина и так далее. Однако в итоге очень многое пришлось шить с нуля: например, знаменитый вельветовый и кожаный пиджаки Мулявина, его гипюровую розовую и узнаваемую клетчатую рубашки. Кашепаров в кино получил рыжую кожаную куртку с большим воротником, юная Лидия Кармальская — более 20 платьев и четыре пальто. Ну и в результате истинным счастьем для Татьяны стал визит «песняра» Владимира Мисевича, который, увидев сшитую одежду, уточнил: «Это наши костюмы?» В целом же в сериале были воссозданы 10 концертных комплектов одежды «Песняров».

Ну а как относятся к сериалу белорусские «Песняры» — во всяком случае, те, кто официально признан «Песнярами» в родной Белоруссии, ведь после смерти Мулявина в иные годы по стране гастролировало чуть ли не двадцать одноименных групп? Художественный руководитель ансамбля Роман Козырев, которого корреспондент «ВМ» застал в поездке — у ансамбля тур по России, — сериала ждал, как и все мы.

— Мы знали, что он снимается, даже видели некоторые кадры. Безусловно, это очень важно и очень хорошо, что создали такой фильм, что прикоснулись к нашей музыкальной истории, — сказал Роман. — Даже на этапе съемок это уже имело большой резонанс в нашей стране. Думаю, главное, что через судьбу и на примере Владимира Мулявина еще лучше можно понять, как тесно связаны народы России и Белоруссии и как много «Песняры» привнесли в культуру и историю наших стран.

ЕСТЬ ЧЕМ ВОСХИТИТЬСЯ

Яркие характеры, яркие костюмы, яркие голоса, песни и судьбы. Создателям сериала удалось добиться внешнего сходства героев сериала с прототипами. Кстати, идея фильма о «Песнярах» пришла продюсеру Виктору Лобковичу семь лет назад.