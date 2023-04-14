ГИА-9 и ОГЭ: какие экзамены входят и можно ли пересдать

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Тестирование состоит из четырех проверочных испытаний. Ученики, окончившие одиннадцатые классы, сдают Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11). Эта пара называется ГИА-11. Девятиклассникам же для подтверждения полученных знаний нужно сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) и ГВЭ-9.

История Государственной итоговой аттестации в России

История ГИА началась с введения Единого государственного экзамена, идейным вдохновителем которого стал министр образования (1998–2004) Владимир Филиппов. ЕГЭ экспериментально и точечно испытывали с 1997 года. В 2009 году эксперимент признали удачным и сделали экзамен обязательным. Тогда же в госаттестации добавили еще одну форму испытаний — ГВЭ. С 2004 по 2013 год действовала тестовая проверочная программа для девятиклассников. Обязательной она стала с 2014 года и приобрела современный вид.

Какие экзамены входят в ГИА

Основной государственный экзамен. Призван проверить знание стандартной школьной программы за девять классов. Форма ее освоения может быть как очной, так и заочной.

Единый государственный экзамен. То же, но для одиннадцатых классов.

Государственный выпускной экзамен. Этот тест проходят школьники, получившие образование по специальным программам для людей с ограниченными возможностями.

Как проходит сдача ГИА

Итоговое гостестирование проводится в специально подготовленных помещениях, которые называются пунктами проведения экзамена (ППЭ). Попасть в них могут только школьники, представители Министерства науки и высшего образования, руководитель пункта, техспециалист, учителя-организаторы, медработник, лаборант, педагог-ассистент школьников, сдающих ГВЭ, общественные наблюдатели.

Испытания традиционно начинаются в 10:00. Выпускников предварительно проверяют, инструктируют и рассаживают в аудиториях. Во время прохождения тестов запрещено разговаривать и вставать. При необходимости перемещаться по пункту школьники могут только вместе с организаторами. Пункты оснащены видеонаблюдением, а в туалетах обычно используется оборудование для подавления мобильных сетей.

Предметы для сдачи ГИА

Каждая форма испытаний включает тесты по всей программе общего или специального вида, которую освоили ученики школ за девять или одиннадцать классов. То есть сдать можно любой освоенный курс.

Какие предметы сдавать обязательно

Всем девятиклассникам, сдающим ОГЭ, придется пройти тесты по четырем направлениям. Два из них выбрать нельзя, еще два экзаменуемый определяет сам. Дополнительно можно подтвердить освоение родного языка или родной литературы. Такая же схема действительна и для проучившихся одиннадцать лет. Для прошедших специальные программы возможно исключительно тестирование курсов русского языка и математики.

Разрешается ли пересдача ГИА

Повторное прохождение испытаний доступно в любую дополнительную дату, которая определяется Минобрнауки. Каждый имеет две попытки для обязательных предметов. Знания опциональных предметов разрешается повторно проверить только на следующий год. Воспользоваться возможностью могут школьники с удовлетворительными отметками и ниже. Повторно пройти ЕГЭ разрешается одиннадцатиклассникам с недостаточными для аттестации баллами. Заявить о повторной попытке тестирования необходимо минимум за четырнадцать дней до нужной даты.

Сроки проведения ГИА в 2023 году

Время проведения гостестирования определяется заранее для каждого курса. Предусматриваются и добавочные даты. Расписание составляется, фиксируется и публикуется профильными госучреждениями. Ознакомиться с актуальными сроками можно на сайтах Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.

В течение какого времени действуют результаты ГИА

Аттестат для отучившихся девять лет действует до получения любого иного документа о получении образования. Он дает право на поступление в учреждения среднего специального образования.

Успешная аттестация по полной школьной программе дает право на поступление в вузы. Результаты ЕГЭ можно использовать четыре года.