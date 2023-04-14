Какие грибы можно найти в лесах Подмосковья весной 2023 года

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В этом году грибной сезон начался в Москве и Подмосковье на месяц раньше обычного! Уже сейчас можно найти первые дары леса. Автор грибных прогнозов Сергей Федотов рассказал «Вечерней Москве», когда начнется полноценный сезон «тихой охоты» и что можно будет найти в столице и за городом уже на этой неделе.

Период с 24 по 31 марта подарил нам долгожданное тепло: бурное образование проталин и сход снега были в основном характерны для Москвы и южного направления от города. До этого везде в Московской области в биотопах был снежный покров, и говорить об оттаивании почвы не имело смысла. Так, от этих чисел стоит отсчитать примерно три недели, и так мы получим даты появления первого слоя ранних и средневесенних грибов. Прибавляем… И получаем: слой грибов появится с 14 по 21 апреля. А чуть раньше, то есть уже сейчас, с 7 по 14 апреля, в лесу появились холодолюбивые саркосцифы, стробилюрусы и так далее. В районе 14–21 апреля пойдут строчки, позже, с 21 по 28 апреля, — сморчковые шапочки и сморчки.

По моим наблюдениям, апрель или май, а то и оба эти месяца будут существенно теплей обычного. Но главное: однозначно ясно, что эти месяцы по грибам в 2023-м ожидаются на порядок лучше предыдущих в Московской области.

Хочется от всей души и всем пожелать удачи и счастливых грибных сборов, тем более что все шансы на это у нас имеются. Бодрого старта в новый сезон!

Сморчок: хорош с макаронами

Сморщенная шляпка, похожие на соты узоры на ней — это красавец-сморчок, древний житель этой планеты. Эти грибы упоминал ботаник Теофраст, живший в IV столетии до нашей эры! Сморчки едят после отваривания, тушат в сметане, используют для приготовления соусов и готовят с макаронами.

Строчок: хорошо почистить

В сыром виде этот гриб крайне опасен, ибо ядовит. Его нужно почистить от налипших песчинок и частичек земли (будет проще, если вы его замочите в подсоленной воде) и отварить несколько раз, а потом, порезав, пожарьте.

Сморчковая шапочка: к рису

Симпатичные грибочки-гномики иногда встречаются в изобилии. Белые (или кремово-желтые) ножки грибов внутри полые, их можно не использовать в еду, поскольку и вкус, и аромат дают блюду именно шляпки, «головы» грибов. Шапочки красивы, изящны и вкусны — с ними делают как зажарки, так и различные блюда из риса и макаронных изделий.

Трутовик чешуйчатый: вместо мяса

Гриб невозможно перепутать ни с каким другим: он очень оригинально украшен темными чешуйками и виден издалека. Некоторые умудряются жарить трутовики как бефстроганов.

Вешенка покрытая: для салатов

Вешенки / Фото: mos.ru

Светло-серый гриб, растущий кучно, как правило, на березах, после отваривания не имеет четко выраженного грибного вкуса, в чем есть и определенный плюс: это позволяет использовать его в разнообразных салатах. В сочетании с зеленью, отварным яйцом и картофелем или рисом гриб приобретает вкус, напоминающий вкус кальмара.

Опенок зимний: сложно не заметить

Ярко-золотистые опята-фламмулины — объект вожделения грибных гурманов. Ну очень вкусный гриб! Да и видно его издалека: поднимите голову и осмотритесь вокруг — вон же их россыпи, на старой березе!

Саркосцифа: вкусная красота

Ярко-красные «блюдечки» саркосциф украшают весенний лес. Грибы моют, отваривают и жарят на сковородке с мелко нарезанным обжаренным луком. Фанаты саркосциф, а есть и такие, полагают, что отваривать их перед употреблением не нужно. Но не все такие смельчаки!

Рядовка майская: растет по кругу

Этот гриб раньше называли «георгиевским». Растет он дорожками или кольцами, обычно массово. Имеет, кстати, сильный аромат, причем настолько сильный, что это многих отталкивает. У гриба довольно короткая и толстая ножка, она всегда бывает очень мягкой и чуть светлее шляпки. Если ножку разрезать, видно, что она волокниста.

Трутовик серножелтый: для котлет

Перепутать этот гриб с другими просто невозможно: он ярок и желт, как... Как весеннее солнце! В молодом возрасте ТСЖ мягок и нежен, из него получаются хорошие котлеты. Иногда грибы эти бывают просто гигантскими! Любители отваривают их, подают обжаренными, но котлеты «бьют» все вкусовые рейтинги.

Меланолеука: неброская любительница одиночества

Иногда гриб называют меланолейкой или меланолевкой, что сути не меняет: перед вами ранневесенний гриб, и весьма неплохой. Шляпка гриба (4–10 см в диаметре) сначала имеет выпуклую форму, а затем распростертую, с широким бугорком в центре. Растут грибы в основном поодиночке и небольшими группами, отличаются тем, что дают при готовке сильный мучной аромат.

Энтолома: на любителя

Энтолома / Фото: shutterstock

Гриб выглядит неаккуратно и не слишком привлекателен, но при этом обладает оригинальным запахом (на любителя) и предпочитает расти не в лесу, а в саду! Часто энтоломы червивеют еще до достижения «товарного» вида. Обожают расти в зарослях боярышника и терна.

Коллибия лесолюбивая: ножку в сторону

Светлоголовая малышка не слишком популярна у грибников потому, что мелковата и требует больших трудов при сборе. На самом деле гриб этот довольно вкусен, только в готовку (варка и жарка) идет одна его шляпка, ножка у коллибии жестковата. Растет коллибия небольшими группами на гниющей древесине или лиственном опаде в смешанных лесах, любит, когда неподалеку есть дубы.

Саркосома: обожает чистоту

Тому, кто впервые увидит в лесу саркосому, может показаться, что кто-то обронил на землю бархатный кисет. На самом деле это сапрофит, предпочитающий расти в хвойном лесу. Поразительно, но это создание растет и под снегом! В последние годы саркосома стала попадаться чаще. Говорят, это верный признак того, что улучшилась экология — в «грязных» она не растет. В Европе саркосому прозвали ведьминым котлом. У нее слава великого лекаря, но научные исследования истинную полезность саркосомы пока не подтвердили.

ВАЖНО

Недавно Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный сбор «особо ценных растений и грибов». За нарушение закона грозит срок от 6 до 9 лет. По словам одного из авторов закона, Павла Крашенинникова, к уголовной ответственности будут привлекаться те, кто уничтожает или собирает ценные растения и грибы «с прямым умыслом». Как отличать тех, кто действует «с умыслом», а кто нет — не уточняется. Стоит напомнить, что с прошлого года в России начали действовать два приказа Минприроды, ужесточившие правила сбора грибов, ягод и березового сока и заготовки недревесных лесных ресурсов (бересты, коры, мха). Лисички, маслята и опята можно собирать со шляпками более 1,5 сантиметра в диаметре, для груздей, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков размер шляпки должен превышать 2,5 сантиметра.