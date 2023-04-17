Школьникам рассказали о роли СМИ в сохранении исторической памяти

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В рамках патриотического клуба «Живая история» в студии сетевого телевидения газеты «Вечерняя Москва» 13 апреля прошла лекция на тему «Роль СМИ в сохранении исторической памяти и противодействии фальсификации истории». Проект является победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Об особенностях освещения исторических событий в СМИ школьникам рассказали: Геннадий Слышкин — доктор филологических наук, профессор, руководитель лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии; Лидия Малыгина — доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, профессор МГУ имени М.В.Ломоносова; Андрей Жариков — помощник директора Музея Победы; Александр Михайлов — историк Музея Победы.

Как отметила Лидия Малыгина, каждый журналист должен помнить для кого он создает определенный материал, держать в уме образ адресата: один и тот же контент можно упаковать в разные жанры для разной аудитории.

— Задача журналиста — любую тему сделать понятной, наглядной интересной, — отметила она.

Одно и то же событие может заиграть разными красками в зависимости от подобранных языковых средств. На уровне отбора слов-синонимов расставляются разные акценты, добавила она.

В современном мире при наличии большого количества источников особенно важно уделать внимание проверке информации, чтобы не попасть под влияние фейков. Как пояснил Геннадий Слышкин, для фальсификатора часто достаточно вбросить громкий тезис, заголовок. При этом он не приводит аргументированных доказательств, подтверждений.

— Сохранение исторической памяти - это демонстрация истории во всей ее сложности и системности, не замалчивая негативные события и не приуменьшая победы, — отметил он.

По его словам, необходима борьба с деструктивными информационными потоками, которые искажают представление нового поколения о событиях прошлого.

В контексте освещения событий прошлых лет хорошо работает личная история, эксклюзивные факты. Например, отличным источником информации о Великой Отечественной войне могут стать фронтовые письма бабушек и дедушек.

— Изучение истории любого периода может происходить через призму своей семьи. Старшее поколение может рассказать уникальные факты, отметил Александр Михайлов.

Как добавил Андрей Жариков, современные музеи являются прекрасным источником проверки информации. Это точка притяжения журналистов, медийщиков, режиссеров, создающих документальные картины.

— Музей становится площадкой, которая записывает историю. На наших последних выставках можно увидеть экспонаты из Донецка, Луганска, которые рассказывают историю сегодняшних дней, — уточнил он.

После лекции учащимся медиаклассов провели экскурсию по мультимедийной редакции газеты «Вечерняя Москва». В ходе экскурсии школьники познакомились с технологией, деталями работы и выпуска газеты.