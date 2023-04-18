Психологическая готовность: как стать приемными родителями в Москве
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Порядка 94 процентов детей-сирот в Москве проживают в приемных семьях. Число детей, находящихся в интернатах, сократилось в четыре раза с 2010 года — до 1,1 тысячи. Как стать приемными родителями, куда обращаться и какие для этого нужны документы — в материале «Вечерней Москвы».
Кто может взять ребенка в приемную семью
Приемным родителем может стать дееспособный человек, который достиг 18-летнего возраста, желающий взять ребенка на воспитание и соответствующий требованиям к опекунам.
Также будущий приемный родитель должен пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение о праве быть опекуном.
Приемными родителями могут стать оба супруга или один из них. Также это могут быть одинокие мужчина или женщина. Однако люди, которые не состоят в официальном браке, не могут быть опекунами одного ребенка.
Чему учат в школе приемных родителей
В школе приемных родителей желающим взять ребенка на воспитание в семью:
- помогают определиться, готовы ли люди к такому ответственному шагу;
- рассказывают о формах устройства ребенка. Это может быть опека, усыновление или приемная семья;
- объясняют, с какими психологическими трудностями могут столкнуться будущие приемные родители и дети;
- рассказывают о формах поддержки от государства.
Обучение проходит в виде занятий и тренингов. Будущие приемные родители получают знания об особенностях детей-сирот, а также учатся справляться со сложностями в их воспитании.
Более того, подготовка помогает людям оценить свои силы и принять окончательное, осознанное решение.
Срок обучения длится от 56 до 80 академических часов. Если человек пропускает более 20 процентов занятий, то он получает необходимые знания с последующими группами.
После обучения будущий приемный родитель получает свидетельство о прохождении подготовки. Его предъявляют в органах опеки и попечительства при оформлении опекунства или усыновления ребенка, а также приемной семьи.
Как проходит процедура усыновления и какие необходимы документы
Будущим родителям, которые прошли обучение, необходимо:
- встать на учет в качестве усыновителя. Будущий родитель должен предъявить паспорт, заключение о возможности быть усыновителем и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
- выбрать ребенка и получить направление на его посещение;
- познакомиться с ребенком и наладить контакт;
- обратиться в суд с заявлением об усыновлении;
- зарегистрировать усыновление в органах ЗАГС.
Комментарий эксперта
По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, будущий приемный родитель должен адекватно оценить свои силы и готовность взять на себя ответственность до конца жизни.
— Потенциальный приемный родитель или усыновитель должен ощущать в себе желание посвятить свою любовь, время, силы и средства приемному ребенку. К этому важнейшему шагу нужно относиться вдумчиво и критически. Это не должно быть сиюминутное, эмоциональное решение. Важно понимать, что человек берет на себя ответственность до конца жизни, — сказала она.
Кроме того, эксперт объяснила, с какими сложностями может столкнуться приемный родитель и к каким последствиям может привести психологическая неготовность взять приемного ребенка.
— К сожалению, в России высокий процент вторичного сиротства. Детей возвращают обратно в детский дом, потому что приемные родители не смогли справиться. Я анализировала эту статистику и поняла, что в большинстве случаев возврат детей происходит из-за психологической неготовности взрослых. Также могут возникнуть проблемы вследствие совместного проживания, которые не могут быть решены. Я считаю, что нужно усилить меры подготовки к приемному родительству, чтобы избежать вторичного сиротства детей, — уверена специалист.
Для ребенка, которого вернули в детский дом, это становится гораздо большим стрессом, чем если бы его вообще не забирали в семью, предупредила Волынец.