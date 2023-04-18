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Психологическая готовность: как стать приемными родителями в Москве

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психологическая готовность: как стать приемными родителями в Москве
Фото: shutterstock

Порядка 94 процентов детей-сирот в Москве проживают в приемных семьях. Число детей, находящихся в интернатах, сократилось в четыре раза с 2010 года — до 1,1 тысячи. Как стать приемными родителями, куда обращаться и какие для этого нужны документы — в материале «Вечерней Москвы».

Кто может взять ребенка в приемную семью

Приемным родителем может стать дееспособный человек, который достиг 18-летнего возраста, желающий взять ребенка на воспитание и соответствующий требованиям к опекунам.

Также будущий приемный родитель должен пройти обучение в школе приемных родителей и получить заключение о праве быть опекуном.

Приемными родителями могут стать оба супруга или один из них. Также это могут быть одинокие мужчина или женщина. Однако люди, которые не состоят в официальном браке, не могут быть опекунами одного ребенка.

Чему учат в школе приемных родителей

В школе приемных родителей желающим взять ребенка на воспитание в семью:

  • помогают определиться, готовы ли люди к такому ответственному шагу;
  • рассказывают о формах устройства ребенка. Это может быть опека, усыновление или приемная семья;
  • объясняют, с какими психологическими трудностями могут столкнуться будущие приемные родители и дети;
  • рассказывают о формах поддержки от государства.

Обучение проходит в виде занятий и тренингов. Будущие приемные родители получают знания об особенностях детей-сирот, а также учатся справляться со сложностями в их воспитании.

Более того, подготовка помогает людям оценить свои силы и принять окончательное, осознанное решение.

Срок обучения длится от 56 до 80 академических часов. Если человек пропускает более 20 процентов занятий, то он получает необходимые знания с последующими группами.

После обучения будущий приемный родитель получает свидетельство о прохождении подготовки. Его предъявляют в органах опеки и попечительства при оформлении опекунства или усыновления ребенка, а также приемной семьи.

Как проходит процедура усыновления и какие необходимы документы

Будущим родителям, которые прошли обучение, необходимо:

  • встать на учет в качестве усыновителя. Будущий родитель должен предъявить паспорт, заключение о возможности быть усыновителем и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  • выбрать ребенка и получить направление на его посещение;
  • познакомиться с ребенком и наладить контакт;
  • обратиться в суд с заявлением об усыновлении;
  • зарегистрировать усыновление в органах ЗАГС.

Комментарий эксперта

По словам уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, будущий приемный родитель должен адекватно оценить свои силы и готовность взять на себя ответственность до конца жизни.

— Потенциальный приемный родитель или усыновитель должен ощущать в себе желание посвятить свою любовь, время, силы и средства приемному ребенку. К этому важнейшему шагу нужно относиться вдумчиво и критически. Это не должно быть сиюминутное, эмоциональное решение. Важно понимать, что человек берет на себя ответственность до конца жизни, — сказала она.

Кроме того, эксперт объяснила, с какими сложностями может столкнуться приемный родитель и к каким последствиям может привести психологическая неготовность взять приемного ребенка.

— К сожалению, в России высокий процент вторичного сиротства. Детей возвращают обратно в детский дом, потому что приемные родители не смогли справиться. Я анализировала эту статистику и поняла, что в большинстве случаев возврат детей происходит из-за психологической неготовности взрослых. Также могут возникнуть проблемы вследствие совместного проживания, которые не могут быть решены. Я считаю, что нужно усилить меры подготовки к приемному родительству, чтобы избежать вторичного сиротства детей, — уверена специалист.

Для ребенка, которого вернули в детский дом, это становится гораздо большим стрессом, чем если бы его вообще не забирали в семью, предупредила Волынец.

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