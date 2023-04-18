«196 градусов ниже нуля»: как в Москве хранят редкие виды крови

Завотделом долгосрочного хранения клеток крови и карантинизации ФМБА Оксана Давидюк открывает бокс, где хранятся замороженные пакеты с кровью / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В среду, 19 апреля, отмечается Национальный день донора крови. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как хранятся редкие виды крови в Центре крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Главная гордость отдела — уникальный криобанк — расположен на первом этаже центра. Там непрерывно работают пять больших боксов, заполненных жидким азотом. Врач-трансфузиолог, заведующая отделом долгосрочного хранения клеток крови и карантинизации Оксана Давидюк надевает плотные синие перчатки до локтя и открывает крышку одного из них. Она достает из бокса железный плоский контейнер.

— Здесь у нас хранится кровь при 196 градусах ниже нуля, — говорит врач-трансфузиолог. — Перед заморозкой мы применяем раствор глицерол, который не дает эритроцитам лопаться и сморщиваться.

По словам Давидюк, в один такой бокс помещается около 200 пакетов с кровью.

— Когда срочно нужна кровь с редким фенотипом, мы можем оперативно разморозить ее в течение часа и отдать, — говорит Давидюк.

Благодаря такому криобанку Центр крови ФМБА России может хранить «заготовки» десять лет.

Еще в учреждении есть холодильный комплекс, где хранят компоненты крови. Это небольшое помещение со стеллажами, на которых размещены корзинки с желтыми пакетами. Там, в отличие от криобанка, всего лишь минус 35.

— Здесь происходит карантинизация для плазмы, — говорит врач-трансфузиолог. — Она ждет повторного визита донора.

Давидюк отмечает, что через четыре месяца после донации человек должен сдать анализы.

— Мы должны убедиться, что у него нет гемотрансмиссивных инфекций (инфекционные заболевания, передающиеся с донорской кровью или ее компонентами. — «ВМ»), — говорит Давидюк. — Если он полностью здоров, то его плазма снимается с карантина и может использоваться врачами.

Такие же желтые пакеты можно встретить и в холодильниках отдела экспедиции — конечном пункте центра.

— Консервант в пакетах дает возможность крови сохранять свои свойства до 49 дней при температуре 4–6 градусов выше нуля, — говорит заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов донорской крови Алан Кумалагов.

Он добавляет, что при комнатной температуре хранятся пакеты с тромбоцитами, которые заготавливаются по заявкам уже на следующий день. Они могут лежать в таких условиях не более недели. И уже отсюда, из отдела экспедиции Центра ФМБА, все пакеты с компонентами крови отправляются в различные медицинские учреждения Москвы, чтобы спасти жизни людям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Центра крови ФМБА России за 2022 год, более 35 тысяч доноров сдали кровь или ее компоненты. Центр обеспечивает компонентами крови 85 медицинских организаций. За прошедший год 276 выездных акций было проведено и награждено 160 почетных доноров. Более 30 000 донаций крови совершено в центре за прошлый год. Сдача цельной крови занимает около 15 минут.